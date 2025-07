Kako su tvorci South Parka postali milijarderi

Nakon što su potpisali novi ugovor s Paramountom vrijedan 1,5 milijardi dolara, Trey Parker i Matt Stone postali su dio najelitnijeg holivudskog kluba.

Ako naljutite tvorce South Parka, Treya Parkera i Matta Stonea, platit ćete cijenu – i finansijski i kroz satiru. Drugog jula, nakon što je Comedy Central odgodio premijeru 27. sezone serije jer je Paramount, matična kompanija mreže, bio u žestokim pregovorima oko prava za strimovanje (usred višemjesečnog procesa akvizicije Paramounta od Skydance Media Davida Ellisona), Parker i Stone oglasili su se na mreži X.com i bez uvijanja poručili: „Ovo spajanje je haos“, napisali su, „i j**e South Park.“

Oba procesa riješena su ove sedmice. Parker i Stone su u ponedjeljak pristali na petogodišnji ugovor o strimovanju vrijedan 1,5 milijardi dolara, koji će donijeti South Park na Paramount+ globalno. U četvrtak je FCC zvanično odobrio akviziciju od strane Skydancea. Ovaj dogovor učvrstio je status Parkera i Stonea kao najplaćenijih televizijskih stvaralaca u Hollywoodu i učinio ih milijarderima. Njihovo procijenjeno bogatstvo iznosi 1,2 milijarde dolara po osobi.

Potvrda vrijednosti

Ali novi dogovor – koji će im donositi najmanje 250 miliona dolara godišnje – nije riješio sve probleme za Paramount. U premijeri nove sezone, emitovanoj u srijedu, Donald Trump je prikazan u krevetu sa Sotonom. A Isus upozorava mlade junake serije na opasnosti izazivanja takve figure. „Vidjeli ste šta se desilo sa CBS-om? Znate li ko posjeduje CBS? Paramount“, kaže lik Isusa. „Stvarno želite da završite kao Colbert?“

Bez dlake na jeziku, Parker i Stone sada ulaze u rijetku televizijsku klasu milijardera. Time se pridružuju Ophri Winfrey, Tyleru Perryju, Dicku Wolfu i Jerryju Seinfeldu u klubu sa 10 cifara.

Taj nevjerovatni iznos novca svjedoči o trajnoj popularnosti South Parka. Od premijere na Comedy Centralu 1997. godine, postao je kulturni fenomen. Već u drugoj sezoni dostigao je status najgledanijeg nesportskog programa u osnovnoj kablovskoj ponudi, s gotovo šest miliona gledalaca. Tokom godina postao je nezamjenjiv za Comedy Central. Više od 300 epizoda serije danas se reprizira desetine puta sedmično.

Foto: Shutterstock/Savvapanf Photo

Pravi poslovni trijumf Parker i Stone postigli su 2007. godine. Tada su sa svojim advokatom i poslovnim partnerom Kevinom Morrisom sklopili dogovor s mrežom da epizode South Parka postave na internet koristeći tada primitivni Flash plejer — uz dogovor da 50-50 dijele tada nepostojeće prihode od digitalne distribucije -„zauvijek“.

Potom je uslijedila striming revolucija. Hulu je 2014. licencirao prava na strimovanje serije za 87,5 miliona dolara. Kasnije je obnovio ugovor za 110 miliona dolara do 2019. HBO Max je potom pobijedio u nadmetanju sa Peacockom, Netflixom i drugima, stekavši ekskluzivna domaća striming prava na South Park za 550 miliona dolara tokom pet godina. Taj ugovor istekao je u junu.

Dogovor za zauvijek

Umjesto da jednostavno uzmu svoj dio od HBO ugovora, Parker i Stone su 2021. pregovarali s Paramountom (vlasnikom Comedy Centrala) o novom aranžmanu. Njime su osigurali 155 miliona dolara godišnje u zamjenu za nove epizode i dio prihoda od strimovanja. Ugovor od ponedjeljka prepravio je te uslove, povećavši godišnji iznos na 250 miliona dolara.

Parker i Stone ulažu svoje bogatstvo u Park County. To nije samo ime fiktivnog grada iz South Parka, već i naziv njihove producentske kuće, koja je u potpunosti u njihovom vlasništvu. Osnovana 2012. godine, ova kompanija je kanal kroz koji protiče sav prihod od njihove serije, filmskih projekata i pozorišnog hita The Book of Mormon, čiji su također koautori. Oni lično uzimaju samo oko 10 miliona dolara godišnje kao platu.

Foto: Shutterstock/Featureflash Photo Agency

To je uobičajena korporativna struktura među onima koji najviše zarađuju u Hollywoodu. Ali, za razliku od kompanija poput Hello Sunshine Reese Witherspoon ili Plan B Entertainment Brada Pitta, Park County nikada nije imao investitore ili vlasničke partnere. Umjesto toga, Parker i Stone su 2012., uzeli 60 miliona dolara kroz konvertibilni dug od Raine Group, kompanije specijalizirane za medijske investicije. Koristili su postojeći i projektovani prihod South Parka i ostalih projekata kao garanciju. Dok god otplaćuju dug na vrijeme, zadržavaju potpuno vlasništvo. Ova opklada se isplatila kada je novac od strimovanja počeo da pristiže. A 2016., su otkupili Raineov udio i od tada su jedini vlasnici.

Producentska kuća

Park County nastavlja koristiti pozajmice za rast kompanije — uključujući i obezbjeđivanje kreditne linije od 800 miliona dolara od Carlyle Group 2023. godine. Kombinacijom troškova zaduživanja i kreativnog holivudskog računovodstva vezanog za amortizaciju kataloga, kompanija je uspjela značajno smanjiti i odgoditi poreske obaveze.

Konačni plan izlaska mogao bi biti prodaja kompanije, izmirenje dugova i poreza, te uzimanje preostalog novca.

Foto: Latour/Variety / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izvori za Forbes tvrde da su Viacom (tadašnji vlasnik Comedy Centrala) i Park County 2019., razmatrali upravo takav dogovor — nalik Disneyjevoj akviziciji brendova poput Lucasfilma ili Marvela. Došli su do procjene vrijednosti od milijardu dolara, ali su pregovori propali. Te iste godine Viacom je, kao i sada, bio usred haotičnog spajanja s CBS-om, što je otežavalo skupe akvizicije. Kada su 2021., obnovili pregovore, sveukupni produkcijski dogovor Park Countyja procijenjen je na 935 miliona dolara tokom šest godina — gotovo ista vrijednost kao i potencijalna akvizicija, ali bez promjene vlasništva.

S obzirom na zagarantovane prihode i snažnu profitabilnost Park Countyja, Forbes procjenjuje da bi vrijednost firme u slučaju prodaje mogla dostići tri milijarde dolara. Tako bi Parker i Stone zaradili više od milijardu dolara svaki.

Najnovija runda pregovora između Paramounta i Park Countyja pokazala se najtežom do sada. Postala je svojevrsni test za Davida Ellisona iz Skydancea, sina drugog najbogatijeg čovjeka svijeta Larryja Ellisona. David je analitičarima izjavio da želi da novi Paramount bude „studio koji stavlja kreativnost na prvo mjesto i prvo odredište za najbolje pripovjedače“. Dok su prethodni vlasnici prodavali prava na najveće emisije, poput South Parka i Yellowstonea, drugim strimerima radi kratkoročnog profita, čini se da Ellison sada nastoji sve vratiti pod okrilje Paramount+.

Rast kroz kredite

To nije prošlo bez trzavica. Krajem juna, Park County je zaprijetio tužbom protiv Skydancea, vjerujući da ometa njihove razgovore s Netflixom i Warner Brosom o potencijalnoj prodaji prava za strimovanje South Parka. Paramount je bio motiviran da postigne dogovor i izbjegne novu negativnu reklamu-poput one koja je uslijedila nakon što su Trumpu isplatili 16 miliona dolara zbog intervjua s Kamalom Harris u emisiji 60 Minutes i nedavno otkazane emisije Stephena Colberta.

Foto: REUTERS/Dado Ruvic

Suočeni s mogućnošću novog kašnjenja premijere i potencijalnim prozivkama na Comic-Conu u San Diegu – gdje su Parker i Stone ovaj put bili suzdržani – Skydance i Paramount su se u ponedjeljak dogovorili da revidiraju produkcijski ugovor s Park Countyjem u skladu s novim striming dogovorom, što je bila tačka spoticanja u pregovorima.

I ubuduće po starom

S džepovima dovoljno napunjenim zahvaljujući ugovoru vrijednom 1,5 milijardi dolara, Parker i Stone će proizvoditi po 10 novih epizoda South Parka godišnje do 2030. godine. I nema sumnje da će nastaviti da se šale na račun svoje matične kompanije i jednog predsjednika koji voli da tuži. Kada su ih na panelu Comic-Cona u četvrtak navečer pitali šta publika može da očekuje od ostatka sezone, Stone je u šali odgovorio: „Bez politike“, izazvavši smijeh prisutnih.

A Parker je, na pitanje o negativnoj reakciji Donalda Trumpa na prvu epizodu, mrtav ozbiljno rekao: „Strašno nam je žao.“

Matt Craig, novinar Forbesa