Nove debate: Da li je film Superman metafora za sukob između Izraela i Palestine

Da li je Superman, novi DC-jev blokbaster koji je dominirao kino blagajnama ovog vikenda, zapravo metafora za nemire na Bliskom istoku, postala je tema žestokih rasprava među političkim ličnostima desnice i ljevice – od Bena Shapira do Hassana Pykera – iako je režiser negirao bilo kakvu direktnu vezu.

Gledaoci na lijevoj i desnoj strani političkog spektra raspravljaju o tome da li je sukob između izmišljenih nacija Boravije i Jarhanpura, u kojem Superman sprječava moćniju Boraviju da napadne siromašniji i uglavnom nenaoružani Jarhanpur, metafora za Izrael i Gazu.

Svako vidi svoje

Hassan Payker, ljevičarski Twitch streamer i YouTuber, često opisivan kao ljevičarski odgovor na Joea Rogana, u nedjelju navečer je sugerirao da bi Borawiya mogla predstavljati Izrael, ističući da je izmišljena zemlja prikazana kao vojna sila i saveznik SAD-a, te da je pokušaj zauzimanja Jarhanpura sličan izraelskoj vojnoj kampanji u Gazi.

Pyker je reagirao na raniji video konzervativnog komentatora Bena Shapira, koji je rekao da se sukob prikazan u filmu ne može porediti s Izraelom i Gazom jer “ne odgovara činjenicama”. I da samo oni s “ljevičarskim mozgom” mogu vidjeti takvu paralelu.

Shapiro smatra da film nema političku agendu. On odbacuje druge teorije koje tvrde da film ima proimigrantsku poruku ili komentare o Rusiji i Ukrajini.

Konzervativni YouTuber Tim Poole također se ne slaže da je film metafora za sukob u Gazi. Naglasio je da su dvije zemlje u filmu prikazane kao bogatija istočnoevropska i siromašnija južnoazijska nacija.

Režiser negira optužbe

Pisac i režiser James Gunn negirao je da je film o izraelsko-palestinskom sukobu. Iako priznaje da ima političku konotaciju. “Kada sam pisao ovaj scenarij, sukob na Bliskom istoku se nije dešavao. Zato sam pokušao uraditi neke stvari koje bi ga odvratile od te teme. Ali film nema nikakve veze s Bliskim istokom”, rekao je Gunn za Comicbook.com. Dodao je da film prikazuje “invaziju mnogo moćnije zemlje kojom vlada despot protiv zemlje koja ima problematičnu političku historiju, ali je potpuno bespomoćna”. Naglasio je da je sve to “zaista izmišljeno”. Gunn priznaje da je film “o politici”, ali tvrdi da je u srži priče tema morala i dobrote. Prethodno je izazvao kontroverze kada je u intervjuu za Sunday Times rekao da je Superman “imigrant iz drugog svijeta”. I da je “Superman priča o Americi”.

Filmski kritičar G. Allen Johnson napisao je u San Francisco Chronicleu da je “zastrašujuće koliko scene odražavaju trenutnu stvarnost”. Sukob između Borawiye i Jarhanpura nazvao je “vrlo podsjećajućim na sukob između Izraela i Hamasa”. William Bibiani, kritičar za The Wrap, rekao je da je Gunn možda napisao izmišljeni sukob između izmišljenih nacija, ali “znamo šta misli” kada govori o ratu u Gazi. Kritičar portala Mashable, Sidant Adlaka, ocijenio je da film ima “neizbježne paralele” sa sukobom Izraela i Hamasa.

Snažan početak na blagajnama

Superman je imao snažan start na blagajnama, zaradivši 122 miliona dolara u SAD-u i 217 miliona dolara globalno. Uspjeh filma je velika pobjeda za DC Studios, koji godinama nije imao hit na blagajnama. Studio je imao niz neuspjeha s filmovima “Shazam! Fury of the Gods”, “The Flash” i “Blue Beetle”, kao i kritički kritizirani “Aquaman and the Lost Kingdom”, koji je bio osrednji uspjeh. Superman je dobio pozitivne kritike, s ocjenom od 83% na Rotten Tomatoes. Ovo ga je učinilo jednim od najviše ocijenjenih DC filmova posljednjih godina. Film također doprinosi uspješnoj ljetnoj filmskoj sezoni, koja uključuje hitove poput “Jurassic World: Rebirth”, “F1” i “How To Train Your Dragon”.

