I Srbija povećala minimalac na 500 eura – Balkan još nije spreman slijediti Njemačku

U Srbiji je minimalna plata sa 457 eura povećana na 500 eura. Odluka je ovo Socijalno-ekonomskog vijeća Srbije i ona bi se trebala primjenjivati od oktobra ove godine. Plan Vlade ove zemlje je da minimalac od 2028. godine bude 651 euro.

Minimalac je u svim zemljama bivše Jugoslavije zaostaje za minimalcima u zemljama EU.

Minimalna bruto plata ove godine u Hrvatskoj od 1. januara iznosi 970 eura, dok neto iznosi oko 750 eura. Ova odluka donijela je povećanje od 130 eura, što znači rast od 15,48 posto u odnosu na nekadašnji minimalac od 840 eura bruto, odnosno 670 eura neto.

U Sloveniji daleko najveći minimalac

Minimalna zarada u Crnoj Gori iznosi 450 eura i jedna je od najnižih u Evropi.

U Sloveniji je minimalac daleko viši, i on od januara za puno radno vrijeme iznosi 1.277,72 eura bruto ili približno 930 eura neto.

Minimalna plata u BiH razlikuje se u dva entiteta. Odlukom Vlade FBiH minimalac u ovom bh. entitetu od januara iznosi 1.000 KM neto, dok u drugom bh. entitetu, Republici Srpskoj, visina minimalne plate varira u ovisnosti od stručne spreme. Tako minimalac za nekvalifikovane i polukvalifikovane radnike iznosi 900 KM, za radnike sa trećim stepenom obrazovanja 950 KM, za radnike sa srednjom stručnom spremom 1.000 KM, a za radnike sa visokom stručnom spremom 1.300 KM.

Zarada u Njemačkoj

Kako to izgleda u Njemačkoj, najrazvijenijoj ekonomiji EU, u kojoj bi se povećanje minimalne zarade u naredne dvije godine trebalo odviti u dvije faze. Do januara naredne godine cijena radnog sata trebala bi biti povećana na 13,90 eura, a do početka 2027. godine na 14,60 eura. U mnogim sektorima, sindikati i poslodavci u ovoj zemlji se dogovaraju o minimalnim zaradama koje su veće od zakonske minimalne zarade. Ukoliko ste zaposleni u sektoru njege, a pritome ste nekvalifikvan radnik, vaš minimalac od jula ove godine iznosi 16,10 eura, ukoliko ste prošli jednogodišnju obuku, on iznosi 17,35 eura, minimalac medicinskih radnika iznosi 20,50 eura. U sektoru elektroprivrede cijena radnog sata je 13,95 eura. Uposlenici koji rade na poslovima čišćenja po satu su plaćeni 13,50 eura odnosno 16,70 eura, ovisno o tome gdje obavljaju posao.