US Open: Evo ko nosi sat od 180.000 dolara i lutku Labubu prekrivenu kristalima

Najbolji svjetski teniseri bore se za trofej US Opena, ali jednaku pažnju privlače i njihovi luksuzni satovi te specijalno izrađeni komadi nakita vrijedni desetine, pa i stotine hiljada dolara.

Ženska 23. nositeljka, Naomi Osaka, u četvrtak je na teren izašla u ljubičastoj varijanti Swarovski kristalima prekrivene kombinacije koju je premijerno nosila ranije u sedmici – mini-haljini s kristalnim panelima na gornjem dijelu, balon-suknjom i kristalima ukrašenim sakoom – uz specijalno dizajnirane Nike patike u bijeloj, sivoj, pink i ljubičastoj boji (s njenim imenom na japanskom) i slušalicama prekrivenim plavim kristalima.

Uz to je nosila i drugu upečatljivu ukrašenu lutku Labubu, vrijednu 495 dolara, nakon što je crvena verzija igračke, nazvana “Billie Jean Bling”, izazvala pažnju na njenom prvom meču u utorak.

Na konferenciji za novinare poslije meča u četvrtak, Jannik Sinner, prvi nosilac u muškoj konkurenciji, nosio je svoj Rolex GMT Master II “Root Beer” vrijedan 18.000 dolara – isti onaj sat koji je imao i nakon prošlogodišnje pobjede na US Openu.

Andrej Rubljov (15. nosilac), koji je ove sezone promijenio sponzora (umjesto Bulgari sada je u saradnji s brendom Vanguart), nosio je titanijumski Orb sat od 180.000 dolara, koji je prvi put pokazao na Vimbldonu.

Treća teniserka svijeta, Coco Gauff, ponijela je svoj Rolex Oyster Perpetual u bordo nijansi, vrijedan između 6.000 i 11.000 dolara, a kombinovala ga je sa srebrnim minđušama “tennis hoop” brenda Missoma (167 dolara).

Iga Świątek (br. 2) odlučila se za Rolex 1908 od žutog zlata, vrijedan 25.250 dolara, dok je Alexander Zverev (br. 3) u četvrtak igrao s crnim satom brenda Jacob & Co iz linije Epic X (vrijednim između 24.000 i 140.000 dolara).

Nakon srijedine utakmice, Carlos Alcaraz (br. 2) nosio je Rolex Cosmograph Daytona od 38.000 dolara, izrađen od 18-karatnog žutog zlata, s tirkizno plavim i crnim brojčanikom i Oysterflex narukvicom.

Jessica Pegula (br. 4), kćerka milijardera Terrencea Pegule, igrala je s De Bethune DB28xs Starry Seas satom vrijednim 90.000 dolara. Isti švajcarski brend sponzoriše i Tommyja Paula, dok je Emma Navarro (br. 11), kćerka milijardera Bena Navara, nosila isti sat kao Pegula.

Pegula je, pored toga, ponijela i četiri komada nakita brenda gorjana, vrijedna 7.185 dolara.

Jasmine Paolini (br. 7) u srijedu je igrala s dijamantskom ogrlicom Van Cleef & Arpels Alhambra vrijednom 3.550 dolara, dok je najbolja teniserka svijeta, Aryna Sabalenka, na svom drugom meču nosila specijalno izrađeni dijamantski nakit brenda Material Good, u čast svog osmog US Opena.

Amanda Anisimova (br. 8) ušla je u partnerstvo s Tiffany & Co., pa je na terenu nosila komade iz kolekcije Hardware vrijedne preko 10.000 dolara.

Ukrajinka Elina Svitolina (br. 12) igrala je s dijamantnim satom Hublot Spirit of Big Bang Steel Pavé od 24.000 dolara, te nakitom domaćeg brenda SOLO for Diamonds, dok je Madison Keys (br. 6) predstavila ogrlicu u saradnji s brendom Brilliant Earth, vrijednu 1.350 dolara.

Italijan Andrea Vavassori, koji je u srijedu osvojio US Open titulu u mješovitim dublovima sa partnerkom Sarom Errani, primio je trofej noseći Gerald Charles Maestro GC Sport sat u kraljevsko plavoj boji, vrijedan 18.000 dolara.

Pored luksuznih detalja, modni svijet tenisera privukao je pažnju i izvan satova: Sinner, globalni ambasador brenda Gucci, fotografisan je s njihovom torbom u bojama US Opena, vrijednom 2.150 dolara, dok je Lacoste Đokoviću odao počast posebnom kolekcijom s likom koze umjesto krokodila – simbolično referirajući na akronim G.O.A.T. (Greatest Of All Time).

