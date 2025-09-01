Toyota Cross Hybrid – sve što treba da znate o malom SUV-u i za koga je pravi izbor

Toyota Cross je mali SUV minimalno nametljivog izgleda, fokusiran na funkcionalnost. Ponosno je najjeftiniji model Corolle u ponudi kompanije. Također je ekonomičan, s preko 19 kilometara po litri, ovisno o vašim vozačkim navikama.

Šta je novo u 2025. godini?

Bez mijenjanja onoga što već dobro funkcionira, promjene na modelu Cross Hybrid ove godine uglavnom su ograničene na nove boje.

Naprimjer, model XSE koji sam testirao bio je u boji Soul Red s metalik krovom u boji Midnight Black. Na zadnjem dijelu se nalazi i boja Polymetal Gray, kao i oznaka Beyond Zero.

Cijene počinju od 29.945 dolara i idu do oko 33.130 dolara, ovisno o opcijama i paketima. Dostupni paketi su S, SE i najskuplji XSE.

Zatamnjena stakla, krovni nosači, nadzor mrtvog ugla i ručice mjenjača na volanu dolaze kao standard, kao i pogon na sva četiri točka. Moj XSE model imao je presvlake od umjetne kože, grijana prednja sjedišta i električno podesivo vozačevo sjedište.

Izgled

Model koji sam testirao tokom sedmice bio je vatreno crvene boje, što je plus za svaki automobil, posebno za one u nižem cjenovnom rangu. Vozilo je također kompaktno, što ga čini pogodnim za vožnju po gradu. Ima razmak od tla od 8,1 inča (20,6 centimetara), što pruža dobru preglednost u odnosu na saobraćaj.

Unutrašnjost

Unutrašnjost Corolle Cross Hybrid podsjeća na Corollu limuzinu. Jednostavna, funkcionalna i gotovo identičnog rasporeda, s istom instrument pločom, kontrolama i karakteristikama. Što se tiče inovacija i stila, djeluje generički, osim crvenih šavova na sjedištima.

Ono što Cross zaista ističe jeste prtljažni prostor, koji nudi 0,6 kubnih metara iza drugog reda sjedišta, u poređenju sa 0,37 kod limuzine i 0,5 kod hečbeka.

Niži nivoi opreme su jednostavni, dok vrhunski XSE dodaje malo stila sa kožnim presvlakama, grijanim prednjim sjedištima, krovnim otvorom, ambijentalnim osvjetljenjem i centralnim naslonom za ruke pozadi.

Naprimjer, imam prilično veliki bicikl kojem je pukao prednji točak, a nisam imao ni vremena ni volje da ga popravim te sedmice.

Sa spuštenim zadnjim sjedištima, bicikl mi je dovoljno dobro pristajao da ga odvezem u prodavnicu bicikala i brzo popravim gume.

Pogon Toyotinog cross hybrida sastoji se od dvolitarskog četverocilindričnog motora i tri elektromotora koji zajedno pružaju ukupno 196 konjskih snaga.

Pogon na sva četiri točka je standardan.

Ne samo da je ekonomičnija u potrošnji goriva od standardne Corolle Cross, već je hibridna verzija i brža (ali ne mnogo).

Foto: Shutterstock/ur_daily_fotografi

Veza

Zvučni sistem je bio iznad prosjeka i nije imao problema s povezivanjem na moj android za manje od 10 sekundi.

Kvadratni ekran infotainment sistema od 8 inča koristi najnoviji Toyotin softverski interfejs. Apple CarPlay, Android Auto i SiriusXM satelitski radio su standardni. Bežično punjenje telefona, USB priključci za punjenje na zadnjim sjedištima i JBL stereo sistem su opcioni. Ako imate novca i volite muziku, nadograđeni zvučni sistem se definitivno isplati.

Vožnja

Od 0 do 100 kilometara na sat za oko 7 sekundi, ubrzanje nije jača strana Cross modela. Uprkos nedostatku snage, osjećaj povezanosti između ruku i točkova je ugodan, a kočnice su me zaustavile baš kada sam htio. Parkiranje je bilo lako, a zadnja kamera me je precizno smjestila između bijelih linija na parkingu, tako da nije bilo komplikovano provjeriti da li sam pravilno stao. Ono što jeste jest, nije brzo. Bio bi to odličan automobil za novog vozača ili nekoga ko je oprezan.

Prostor za poboljšanje

Teško je naći manu automobilu u ovom cjenovnom rangu, a već znate da je Cross veoma spor. Ali pitao sam se zašto je automobil, kada sam parkirao, zaključao i izašao, divlje pištao na mene.

Proizvođači automobila za 2025. godinu vole dodijeliti anonimne zvučne signale svemu, poput psa koji laje niotkuda, a Cross je jedan od najglasnijih.

Funkcije sigurnosti i pomoći vozaču

Toyota nastavlja svoj trend standardizacije sigurnosnih karakteristika, opremajući sve pakete opreme kompletnim paketom sistema za pomoć vozaču. To uključuje automatsko kočenje u nuždi s detekcijom pješaka, upozorenje o napuštanju trake i adaptivni tempomat – sve standardno. Za rezultate testova sudara posjetite web stranice NHTSA i IIHS.

Garancija i održavanje

Novi Toyotini modeli dolaze s prilično osnovnim standardnim paketom garancije, ali kompanija dodaje dvije godine besplatnog planiranog održavanja, kao i ograničenu garanciju koja pokriva tri godine ili 58.000 kilometara i garanciju na pogonski sklop koja pokriva pet godina ili 96.000 kilometara.

Hibridne komponente su pokrivene garancijom deset godina ili 240.000 kilometara, a besplatno planirano održavanje dvije godine ili 40.000 kilometara.

Zaključak : Nemoguće je zaobići njegove neinspirativne vozne karakteristike, ali ako vam je potreban stil i cijena koja neće isprazniti vaš novčanik, Cross je automobil za vas.

Josh Max, saradnik Forbesa