Tri znaka da se vaša karijera zaglavila i kako to popraviti

Razgovaram sa mnogo ljudi o njihovim karijerama, životima i traženju svrhe. I stalno se ponavlja osjećaj zaglavljenosti kada je u pitanju karijera. Bilo da je riječ o poslu, ciljevima ili jednostavno otkrivanju šta dalje, dostizanje stagnacije može biti frustrirajuće. Najteže odluke u životu obično su one koje nas najviše guraju naprijed. Ali kada ne znamo kako da ih prevaziđemo, lako možemo ostati na istom mjestu, nesigurni šta da radimo dalje. Tako nastaje karijerna stagnacija.

Znaš da nešto nije u redu, ali ne znaš kako to da riješiš. Dakle, kako da znaš kada si stvarno došao do zida? I, što je još važnije, kako da se oslobodiš?

Evo tri znaka da si na mrtvoj tački i tri načina da se vratiš na pravi put.

Budite se bez inspiracije i idete na spavanje isto tako

Istraživanje Galupa pokazuje da je samo 23% zaposlenih stvarno uzbuđeno zbog svog posla.

A ostalih 71%? Osjećaju nezadovoljstvo ili nedostatak inspiracije u onome što rade. Ako svaki dan izgleda kao posao koji se samo prekopira i nije uzbudljiv, to je crvena zastava.

Budimo iskreni: niko ne funkcioniše sa 100% motivacije svaki dan. Nekim jutrima spremni ste da osvojite svijet. Drugi dani – krevet je pobjednik. Sasvim je normalno. Ali, ako to nezainteresirano osjećanje traje?

Vrijeme je da kopate dublje. Nesvjesno odustajanje često se dešava kada izgubite iz vida značaj svog posla.

Možda ste prestali da rastete ili ste zaboravili zašto ste počeli. U svakom slučaju, potrebno je da ponovo zapalite tu iskru.

Kako to popraviti: Saznajte šta vas inspiriše. Da li je to učenje novih vještina ili rješavanje velikog projekta? Nemojte to zadržavati za sebe. Razgovarajte sa svojim menadžerom o načinima kako da učinite svoju ulogu ispunjenijom. Male promjene mogu dovesti do velikih rezultata. Podignite ruku za prilike koje se poklapaju sa vašim interesima. Novi izazovi mogu ponovo zapaliti vašu strast. Rast se često dešava kada izađete iz svoje zone komfora.

Također, investirajte u svoj lični život. Hobiji i strasti van posla hrane vašu energiju i često poboljšavaju vaš profesionalni učinak. Ako ste probali sve ovo i još ste u zastoju, možda je vrijeme da istražite nove prilike. Zaslužujete karijeru koja vas inspiriše.

Karijera u kojoj niste napredovali više od pet godina

Ako ste se trudili da dobijete unapređenje, a to se nije dogodilo, možda je vrijeme za suočavanje sa stvarnošću.

Vaš rast možda dostiže plafon. I slušajte, biti preskočen nije prijatno, ali umjesto da se ljutite, počnite da pitate zašto. Možda vaš menadžer uopće ne zna da ste zainteresirani. Ili možda jednostavno treba da unaprijedite neke vještine da biste dobili „da“.

Evo kako stoje stvari: Oko 63% zaposlenih je unaprijeđeno u posljednje dvije godine.

U međuvremenu, više od 7% je ostalo na istoj poziciji pet ili više godina, a 14% nikada nije bilo unaprijeđeno. Ako ovo zvuči poznato, ne brinite. Dobra vijest? Uz pravu strategiju, možete probiti taj plafon i popeti se više.

Kako to popraviti: Ponekad je dovoljno samo da progovorite. Vaš šef nije čitač misli. Možda ste sjajni u svom poslu, ali ako ne govorite o svojim ciljevima, ostaćete gdje jeste.

Sljedeći put kada budete imali razgovor sa šefom, recite ovo: „Želim da dobijem lidersku ulogu. Na šta treba da se fokusiram da to ostvarim?“.

Ovo ne samo da pokazuje da ste ozbiljni, već vam daje i jasan put naprijed. A ako ste već imali razgovor, odradili svoj dio posla i još uvijek osjećate da se ne pomjerate s mjesta? Vrijeme je da pronađete mjesto koje zaista prepoznaje vaš trud.

Nemate značajne radne veze i kontakte

Posao je mnogo drugačiji kada imate ljude koji vas podržavaju. Ako ne možete da imenujete nijednog kolegu ili menadžera s kojim ste izgradili dobar odnos, propuštate mnogo.

Pouzdan krug nije tu samo za razmjenu informacija o poslovima. To je vaš tim za savjetovanje, nove ideje i one trenutke kada morate da se izduvate. Bez tih veza, lako se može desiti da osjećate zastoje i promašene prilike za napredovanje. Kada vjerujete ljudima oko sebe, vaš posao postaje više od obične plate. Postaje prostor gdje ideje teku, a rast se čini prirodnim. Odnosi su ključ za napredovanje. Bez njih, možete nesvjesno da se ograničite.

Kako to popraviti: Vrijeme je da se otvorite kako bi vaša karijera bila na boljem putu. Snažna mreža može vas izvući iz začaranog kruga i otvoriti sljedeću veliku priliku. Počnite jednostavno. Obratite se bivšim kolegama ili mentorima s brzim porukama ili dogovorite virtuelni kafić.

Niste spremni za velike događaje umrežavanja? Nema problema. Počnite s manjim okupljanjima ili se uključite u razgovore u industriji na LinkedInu.

Na poslu, trudite se da se povežete. Pridružite se timskim događajima, volontirajte na projektima koji zahtijevaju suradnju različitih timova, i zatražite vrijeme za jedan-na-jedan razgovor sa kolegama.

Cilj nije forsirati prijateljstva, već stvoriti okruženje u kojem povjerenje, podrška i rast dolaze prirodno.

Osjećati se zaglavljeno kada je riječ o karijeri dešava se i najboljima, ali ostati tako zaglavljen? To je izbor.

Prepoznajte signale na vrijeme, preduzmite akciju i krenite naprijed. Vaša sljedeća velika prilika je bliže nego što mislite. Navijam za vas!

Sho Dewan, Forbes