Kako da iskoristiš AI da brže dobiješ posao

Pronalaženje posla nije uvijek lako. Može biti naporno i za um i za tijelo. Ali, šta ako bi moglo da bude brže, lakše i sa manje stresa? Zahvaljujući nedavnim razvojem u oblasti vještačke inteligencije (AI), sada možeš da koristiš alate zasnovane na AI-u kako bi ubrzao potragu za poslom i učinio cijli proces efikasnijim. Radio sam sa hiljadama ljudi koji su se osjećali zaglavljeno u potrazi za poslom, i mogu ti reći da pravilno korištenje AI-a može skinuti ogroman teret s tvojih leđa. Evo kako AI može da ti pomogne da dođeš do svog sljedećeg posla iz snova:

AI podudaranje poslova

Oko trećina ispitanika u anketi kompanije JobScan izjavilo je da imaju poteškoće da pronađu poslove koji zaista odgovaraju njihovim kvalifikacijama. Ponekad je to zbog nejasnih opisa poslova, a ponekad zato što kandidati više vole poslove bliže kući ili one koji nude rad na daljinu. Kada na sve to dodaš vrijeme koje je potrebno da istražiš kulturu kompanije, pročitaš sve oglase i ispitaš raspon plata, cijela potraga može brzo postati previše zahtjevna.

Tehnologije za podudaranje poslova zasnovane na vještačkoj inteligenciji rade taj težak posao umjesto tebe. One mogu da pretražuju oglase za posao i pronađu one koji najbolje odgovaraju onome što tražiš, na osnovu tvoje biografije (CV), prethodnog iskustva i karijernih ciljeva. Ne moraš više da pregledaš hiljade oglasa — umjesto toga, dobijaš uži izbor poslova koji ti zaista odgovaraju.

Šta tačno rade ti alati? Većina platformi počinje tako što te pita za tvoje „neophodne uslove“ – kao što su plata, lokacija, vještine i oblasti u kojima želiš da radiš. Zatim AI pretražuje oglase za posao tražeći određene ključne riječi i uslove, povezujući te sa poslovima koje bi ti lično tražio satima.

Alati poput ChatGPT-a mogu ti čak pomoći da organizuješ svoje najvažnije vještine i prioritete u jasniju sliku o vrstama poslova na koje bi trebalo da se fokusiraš.

Probaj ovu komandu:

Ti si karijerni savjetnik. Evo moje tri najjače vještine, tri iskustva u kojima sam najviše uživao i tri glavna prioriteta kada je riječ o poslu. Koji bi poslovi bili dobar izbor za mene?

Pisanje motivacionih pisama

Motivaciono pismo je tvoja prilika da ispričaš svoju priču. Biografija prikazuje činjenice, ali motivaciono pismo objašnjava „zašto“: zašto baš ova uloga, zašto baš sada i zašto baš ti. Izazov je u tome da stil i tok pisma budu pravi. Tu na scenu stupa vještačka inteligencija.

AI alati za pisanje mogu da izdvoje ključne informacije iz oglasa za posao, naglase vještine koje vrijedi istaći i predlože formulacije koje su u skladu s tvojom industrijom. Takođet pomažu da tvoje pismo bude bolje strukturisano i da „teče“ onako kako poslodavci očekuju.

Ali, važno je da AI bude samo polazna tačka. Tvoje lične uvide i priče treba da dodaš sam – to je ono što tvoje pismo čini autentičnim i pamtljivim. Motivaciono pismo je šansa da pokažeš ne samo šta znaš da radiš, već i ko si ti kao osoba. Neka AI sredi osnovu, a ti dodaj ono lično što samo ti možeš da ponudiš.

Probaj ovu komandu:

Ti si stručnjak za pisanje. Pomozi mi da napišem motivaciono pismo za poziciju [pozicija] u [kompanija]. Pokaži kako se moje vještine jedinstveno uklapaju u opis posla. Ubaci i svoj CV.

Unapređivanje tvoje biografije

Tvoja biografija je vrijedan prostor. Pošto je često prvi utisak koji regruter stekne o tebi, svaka riječ mora imati težinu. Ipak, izdvojiti se iz gomile prijava nije uvijek lako. Alati poput ChatGPT-a mogu brzo i efikasno ojačati tvoj CV. Ključ? Koristi AI kao pomoćnika, a ne kao zamjenu.

Rezime treba odmah da privuče pažnju, ali i da uključi prave ključne riječi i vještine. AI može da analizira tvoje radno iskustvo i oglas za posao kako bi preporučio personalizovane formulacije. Može čak da kreira više verzija sa različitim tonovima, tako da možeš da izabereš onu koja ti najviše odgovara.

Foto: Shutterstock/Waruenada

AI je također vrlo koristan za bullet tačke (stavke koje navode tvoje vještine i postignuća). Može da predloži jasne, sažete formulacije, pomogne ti da kvantifikuješ svoje rezultate i koristi izraze koji su bolje usklađeni sa oglasom za posao. Kada svoje iskustvo precizno povežeš sa opisom posla, tvoj CV ne samo da će izgledati profesionalnije, već će imati i veću šansu da prođe ATS sisteme (softver za automatsku selekciju kandidata). Oko 75 posto regrutera danas koristi ATS ili slične alate za filtriranje prijava, tako da je proći prvi skener pola bitke. Što je tvoj CV prilagođeniji konkretnom poslu, veće su šanse da ga pročita stvarna osoba.

Na kraju, alati poput ChatGPT-a ili Grammarly-ja mogu da ukažu na probleme sa čitljivošću, poboljšaju stil i osiguraju da tvoj ton bude konzistentan kroz cijeli dokument. Tvoj glas treba i dalje da bude prisutan, ali AI ti pomaže da ga „ispeglaš“, tako da CV teče prirodno i profesionalno od početka do kraja.

Probaj ovu komandu:

Ti si stručnjak za pisanje biografija. Pomozi mi da napravim CV za poziciju [pozicija] u [kompanija]. Napiši profesionalni rezime i bullet tačke koje ističu moje najrelevantnije vještine i iskustva za ovaj posao. Ubaci svoj CV.

Vježbanje za intervjue

Sportisti nikada ne preskaču trening prije velike utakmice. Isto važi i za traženje posla – ne bi trebalo da ideš na intervju bez pripreme. Vještačka inteligencija ti omogućava da vježbaš u okruženju koje je vrlo slično stvarnom razgovoru. Alati poput ChatGPT-a, Big Interview i Google’s Interview Warmup omogućavaju ti da prođeš kroz najčešća i specifična pitanja za poziciju na koju konkurišeš.

Ove platforme ne postavljaju samo pitanja – one također analiziraju tvoje odgovore i daju povratne informacije o načinu na koji zvučiš – bilo da je u pitanju ton, jasnoća ili način izlaganja. Pošto koriste podatke iz oglasa za posao i aktuelne trendove na tržištu rada, mogu ti pomoći da predvidiš pitanja koja će ti najverovatnije biti postavljena – čineći tvoju pripremu fokusiranijom i korisnijom.

Ipak, važno je da provjeriš tačnost uvida koje dobiješ od AI-a. Povratna informacija može ponekad biti nepotpuna ili malo promašena, pa je dobro da je uporediš sa savjetima iz pouzdanih izvora – kako bi na intervju otišao sa najboljom mogućom pripremom.

Probaj ovu komandu:

Ti si karijerni savetnik. Pomozi mi da se pripremim za intervju za poziciju [pozicija] u [kompanija]. Daj mi vjerovatna pitanja i primjere priča koje mogu da ispričam, a koje ističu moje najrelevantnije vještine i iskustva. Ubaci svoj CV.

Praćenje prijava za posao

Kada tražiš posao, organizovanost je jednako važna kao i kvalifikacije. Uz sve te prijave, rokove i odgovore koje treba ispratiti, lako je izgubiti pregled. Tabele i sveske mogu da pomognu do neke mjere, ali AI alati za praćenje funkcionišu na sasvim drugom nivou.

Alati poput ClickUp i Careerflow AI omogućavaju ti da organizuješ sve svoje prijave i čak vodiš dnevnik potrage za poslom. Platforme poput Notion AI mogu da postavljaju podsjetnike kako nikada ne bi propustio važan korak. Naprimjer, ako si ovog mjeseca konkurisao na desetak poslova, AI alat može automatski da ih organizuje po rokovima i da te obavještava o sljedećim koracima — bilo da je to zakazan intervju ili potreba da dostaviš dodatnu dokumentaciju.

Traženje posla će uvijek zahtijevati trud, ali AI ti pomaže da taj trud usmjeriš tamo gdje je najpotrebnije. Ako želiš dodatno da usavršiš svoje prijave, Workhap nudi i besplatne resurse za pisanje CV-ja i motivacionih pisama koji se sjajno uklapaju sa ovim alatima. Dok AI preuzima administrativne zadatke, ti možeš da se fokusiraš na ljudsku stranu potrage za poslom: povezivanje, komunikaciju i osvajanje te pozicije. Ti to možeš!

Sho Dewan, Forbes