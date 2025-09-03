Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela

Nathan Xuova samofinancirana kompanija prodala je više od milion AI uređaja za snimanje koji transkribiraju i sažimaju užurbane dane doktora, advokata i poslovnih ljudi — a to je tek početak.

Jednog kišnog julskog jutra u luksuznom predgrađu Amsterdama, Nathan Xu smjestio se u italijanskom kafiću s punim rasporedom sastanaka. Smiješeći se, pita može li snimati naš razgovor i pričvršćuje tanki uređaj, veličine USB memorijskog sticka, na svoju košulju.

Jednim klikom, mali uređaj u obliku kapsule počinje snimati, transkribirati i sažimati sve što on kaže — i sve što kažu ljudi oko njega. Uređaj, koji je razvila Xuova startup firma Plaud sa sjedištem u San Franciscu i Shenzhenu u Kini, može pohraniti do 20 sati snimki te ih pretvoriti u pretražive transkripte, povezujući mikrofone s Plaudovim vlastitim softverom i paketom AI alata poput ChatGPT-a.

Nazvan NotePin, ovaj je uređaj pronašao brzo rastuću publiku. Od lansiranja 2023., Xu je prodao više od milion takvih uređaja doktorima, advokatima i drugima s napornim radnim danima i kratkim pamćenjem.

To čini Plaud jednim od ranih favorita u utrci za premještanje alata umjetne inteligencije s mobitela ili prijenosnih kompjutera na tijelo korisnika. Xuov tim već je pretekao neke rane američke konkurente poput Rabbita i sada ugašenog Humanea, koji su obećavali AI asistenta, ali isporučili skupe promašaje. Investitori su u ovu vrstu tehničkih alata uložili blizu 350 miliona dolara, a novi startupi poput Omi i Limitless lansirali su nosive uređaje, dok je Amazon nedavno preuzeo Bee, mali startup za bilježenje, za nepoznat iznos. U maju je OpenAI potrošio nevjerovatnih 6,4 milijarde dolara kako bi u svoje okrilje doveo budući AI uređaj koji dizajnira Jony Ive, poznat po iPhoneu. Plaud i slične firme koriste prednost promjena u tehnološkoj industriji, gdje su AI botovi za bilježenje sve češći sudionici konferencijskih poziva. Kako mnogi u kancelariji olako prihvaćaju prisutnost transkribenta, bonton oko snimanja izvan kancelarije sve više nestaje. “Sada pretpostavljam da se sve, pa čak i kafa s nekim, snima”, rekla je Pia d’Iribarne, suosnivačica New Wave VC-a, koja je podržala Bee.

Rijetki AI startup koji posluje profitabilno

Svjestan golemih implikacija po privatnost zbog sveprisutnih ličnih uređaja za snimanje, Xu pazi da Plaud pozicionira kao profesionalni alat, a ne kao gadget za tajno snimanje razgovora za porodičnim stolom. “Uvijek preporučujemo korisnicima da dobiju pristanak prije nego što počnu snimati”, oprezno kaže. Za razliku od mnogih AI kompanija, Plaud ne samo da ostvaruje prihod – već i posluje profitabilno. Uz prodaju NotePina po cijeni od 159 dolara i prihode od godišnjih planova za transkripciju koji počinju od 99 dolara, kompanija je na putu da ove godine ostvari 250 milionaa dolara prihoda, a Xu se hvali maržama usporedivima s Appleovih 25 posto na svaki prodani iPhone.

Za razliku od konkurenata, Plaud je sve to postigao bez pomoći rizičnih kapitalista. Xu (34) je pokrenuo firmu vlastitim sredstvima, udružujući svoju štednju sa starijim suosnivačem Charlesom Liuom, vlasnikom tvornice u Shenzhenu, te lansirao crowdfunding kampanju od milion dolara. Njih dvojica i dalje posjeduju veliku većinu tvrtke. Ali, konkurencija raste i Plaud se suočava s nizom novih startupova koji se nadaju da će njihovi lični AI uređaji otkinuti dio tržišta pametnih telefona, vrijednog 540 milijardi dolara godišnje.

“U sljedećem desetljeću, svaka će osoba imati nosivi AI uređaj”, kaže Xu. “Bit će popularniji od pametnih telefona”.

Ne prodaju u Kini jer se boje kopiranja

Prije nego što se počeo baviti umjetnom inteligencijom, Xu je bio diplomant Univerziteta Wuhan na putu prema dosadnoj, ali uglednoj karijeri u bankarstvu – sve dok ga predavanje o inovacijama nije inspirisalo da pokrene vlastiti biznis: web stranicu koja bi pomogla kineskim studentima u odabiru i prijavi na fakultete u inozemstvu.

Brzo se suočio s realnošću kada se pokazalo da je ideja promašaj koji je “progutao” novac koji su njegovi roditelji odvojili za magisterij. Xuov drugi i treći startup bili su jednako neuspješni, a on je na kraju, našao više uspjeha kao rizični kapitalist. Tokom svog prvog angažmana kao investitor u pekinškom fondu China Growth Capital, Xu je ulagao u startupe poput indonezijske digitalne banke Akulaku, koja je danas procijenjena na dvije milijarde dolara. “Uvijek je pokušavao pronaći načine da bude dio fronte inovacija”, rekao je Wayne Shiong, suosnivač China Growth Capitala. “Nathan je više tip Silicijske doline nego tipičan kineski poduzetnik.”

Njegov novi uređaj donio je više od milion dolara u pretprodaji, iako je Plaud Note bio tri puta skuplji od svog prethodnika Izyreca, uz uglavnom iste tehničke specifikacije. Ovaj put, međutim, bio je uparen s aplikacijom pokretanom ChatGPT-om koja je mogla transkribirati i sažimati pozive. Sada Xu i njegov suosnivač nisu prodavali samo gadgete – kroz aplikaciju su počeli nuditi i premium uslugu s transkriptima i sažecima koji štede vrijeme. “Htio sam stvoriti lijep biznis, a softver mu daje zaštitu i održivost”, rekao je.

Držali su se međunarodnog tržišta: dvostruka prijetnja u obliku Xiaomija i Huaweija, s njihovim naprednim nosivim uređajima s AI-em, te armije fabrika u Shenzhenu koje kopiraju proizvode, uvjerila ih je da prodaju isključivo u inozemstvu. “U Kini ćeš preko noći dobiti konkurenciju i uvijek se moraš žestoko boriti cijenom”, rekao je Xu.

Specijalizirani predlošci za razne profesije

Kada je Xu shvatio da su neki od najvećih obožavatelja Plauda ljudi u profesijama s mnogo sastanaka – poput doktora, advokata i prodavača – počeo je razvijati predloške za uobičajene scenarije poput konsultacija s pacijentima ili prodajnih poziva. Ranije ove godine, Plaud je preuzeo mali startup iz San Francisca koji je razvijao softver za bolnice, želeći ubrzati ulazak firme u zdravstveni sektor. To im je otvorilo vrata u još jedno rastuće tržište, puno konkurencije milijarderskih startupova poput Abridgea i divova poput Nuancea u vlasništvu Microsofta, koji proizvode AI alate za transkripciju namijenjene doktorima.

Do 2021. Xu je ponovno osjećao želju za pokretanjem startupa. Na dugim putovanjima u Shenzhen, središte kineske proizvodnje elektronike i hardvera, uočio je priliku: lokalne fabrike proizvodile su zbunjujući niz pametnih olovaka, narukvica i privjesaka s diktafonima, dok su aplikacije za transkripciju poput Googleovih bilježile milijarde preuzimanja. Izvan Kine, diktafoni su bili zapostavljena linija proizvoda tromih konglomerata poput Sonyja, Olympusa i Philipsa. Xu je vjerovao da će elegantan hardver u kombinaciji s AI alatima privući međunarodne kupce.

Prvo se udružio s vlasnikom fabrike Charlesom Liuom, veteranom u proizvodnji nosivih uređaja poput pametnih satova, na malom diktafonu kojim se upravljalo aplikacijom, a koji se reklamirao kao uređaj za hvatanje nevjernih partnera, nazvan Izyrec. Bio je hit, ali su njih dvojica vidjeli mnogo veću priliku nakon lansiranja ChatGPT-a 2022. godine i željeli su krenuti ispočetka s čišćim brendom. Tako su se okrenuli Plaudu, pokrenuvši 2023. Kickstarter kampanju za Note, uređaj veličine kreditne kartice koji se mogao pričvrstiti na stražnju stranu pametnog telefona, dizajniran za užurbane poslovne ljude koji stalno žure s jednog sastanka na drugi.

Nedavno je predstavljen novi Plaudov uređaj, Note Pro, koji ima veću bateriju, duže vrijeme snimanja i mali zaslon. Može se naručiti unaprijed po cijeni od 179 američkih dolara, Foto: Plaud

Preseljenje u San Francisco

Prošlog tjedna Xu se sastao s novinarima i tehnološkim blogerima u San Franciscu povodom lansiranja najnovijeg Plaudovog uređaja: nove “pro” verzije Notea, sada s većom baterijom, dužim vremenom snimanja i malim zaslonom. Xu nije bio u SAD-u samo zbog predstavljanja proizvoda. Plaud je 2023. otvorio ured u San Franciscu, a on se sada ondje i preselio zajedno s 20 članova Plaudova tima koji broji ukupno 200 zaposlenika. “Imamo najbolje talente u Shenzhenu za dizajn hardvera i najbolje inženjere u San Franciscu za razvoj umjetne inteligencije”, kaže Xu. No, uz rastuće tenzije između Washingtona i Pekinga, nastoji naglasiti da je Plaud američka kompanija. Registriran je u Delawareu, a korisnički podaci sigurno se pohranjuju u Amazonovim podatkovnim centrima na američkom tlu.

Dan Weirich, partner tvrtke Carbide Ventures iz Bay Areae, koji je ove godine uložio oko pet milijuna dolara u Plaud, smatra da je to mudar potez. “Volio bih osvanuti na naslovnici novina zbog velikog IPO-a, a ne zbog toga što kineska tehnologija snima sve razgovore u Americi”, rekao je.

Osim geopolitičkih pitanja, tajno snimanje razgovora pomoću sitnih nosivih uređaja otvara razne etičke i pravne probleme. Savezne države poput Kalifornije imaju stroge, ali rijetko provođene zakone o snimanju razgovora bez pristanka, koji mogu dovesti do novčanih kazni ili zatvora.

Xu smatra da će Plaudov fokus na poslovne sastanke održati tvrtku na sigurnom terenu. “Naša će orijentacija biti potpuno produktivna”, rekao je. “Ne uplićemo se u privatni život.”

Dan Siroker, suosnivač Limitlessa, koji prodaje AI uređaj koji stalno sluša kako bi “poboljšao” ljudsko pamćenje, smatra da su takve zabrinutosti pretjerane i da će strah od stalnog snimanja s vremenom nestati. “Sjetite se prvih pametnih telefona – svi su bili paranoični zbog kamere. To je bio kraj privatnosti”, kaže on. Isto je vrijedilo i za mnoge druge pokušaje Silicijske doline da u potpunosti digitalizira naše živote. Tehnolog Steve Mann koristio je nosivu kameru i objavljivao svoj život na internetu još 1994., dok je ideja za Twitch nastala kada je suosnivač Justin Kan uživo prenosio svaki trenutak života tokom osam mjeseci, počevši od 2007. Ljubitelje Googleovih pametnih naočala zvali su “glassholes”, no desetljeće kasnije Meta je na putu da ove godine proda dva miliona svojih AI Ray-Ban naočala koje mogu snimiti stotine fotografija i videa.

Apple i Google mogli bi ih “pomesti”

Među AI bilježnicima, Xu zasad ima prednost. Želi ojačati Plaudovu bilancu ne samo kako bi osigurao više američkih članova uprave, već i kako bi stvorio “ratnu zalihu” od 500 miliona dolara. To su visoke ambicije ako se uzme u obzir da je Fitbit, proizvođač nosivih uređaja, koji je godišnje ostvarivao 1,43 milijarde dolara prihoda od prodaje fitness trackera, Google preuzeo 2019., za samo 2,1 milijardu dolara. Xu je do sada prikupio samo manja ulaganja od investitora poput Weirichevog Carbide Venturesa i anđeoskog investitora Patricka Kavanagha, po neotkrivenoj valuaciji.

Ipak, otprilike polovina Plaudovih prihoda sada dolazi od godišnjih AI pretplata, a Xu nastoji izgraditi još više alata za poslovne korisnike, što bi moglo gurnuti valuaciju firme prema nivou startupova poput Abridgea, specijaliziranog za medicinske transkripte, koji je nedavno procijenjen na 5,3 milijarde dolara. No Apple ili Google mogli bi lako pomesti Plaud i konkurente bilo kakvom novom aplikacijom ili uređajem. Apple je već tiho ugradio besplatne transkripte glasovnih bilješki u svoj paket Apple Intelligence, dok Zoom, Microsoft i startupi poput Granole nude slične alate za bilježenje.

Barem jedan bivši zaposlenik Applea smatra da će Plaud vjerovatno završiti kao još jedan digitalni evolucijski slijepi put, poput zaboravljenih uređaja kao što su Tivo TV snimači. “Na svaki od ovih uređaja morate gledati i pitati se: ‘Jesu li ovo samo značajke ili pravi proizvod?’” rekao je Tony Fadell, jedan od kreatora iPoda i osnivač NEST-a, koji je kasnije preuzeo Google.

Xu pak vjeruje da će Apple ili Microsoft uspjeti stvoriti doista revolucionaran novi AI uređaj, ali da bi to moglo potrajati godinama. Do tada, Plaud ima odanu nišu imućnih bijelih ovratnika koji ne žele da im telefonski poziv prekine snimanje i spremni su platiti dodatno za više mikrofona i duže trajanje baterije. Xu ima i veće planove, ne samo za nove uređaje u obliku prstena ili slušalica, već i za to kako Plaud može “pojačati ljudsku inteligenciju”. “To će biti AI radni saputnik, a ne samo uređaj za snimanje glasa”, kaže on.

Iain Martin, novinar Forbesa