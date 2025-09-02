“Milka na sudu” – Mondelez odbacuje optužbe za obmanu potrošača

Američki prehrambeni gigant Mondelēz, vlasnik brendova Milka, Toblerone, Oreo i Côte d'Or, suočava se s pravnim postupkom u Njemačkoj zbog navodnog obmanjivanja potrošača smanjenjem količine svojih čokolada Milka bez snižavanja cijene.

Tužbu protiv kompanije Mondelēz Deutschland je pred Okružnim sudom u Bremenu pokrenula Njemačka potrošačka organizacija Verbraucherzentrale Hamburg, jer je kompanija Mondelez, kako su naveli, smanjila količinu punjenja svojih Milka čokolada sa 100 na 90 grama bez ikakve vidljive najave.

“Smanjena količina punjenja u Milka čokoladaa bez ikakvog jasno vidljivog upozorenja navela nas je da tužimo Mondelez Deutschland GmbH. Potrošači koji godinama kupuju Milka čokoladu u svom uobičajenom pakovanju pretpostavljaju da se količina punjenja nije promijenila. Nažalost, varaju se. Nekoliko vrsta čokolade sada sadrži samo 90 grama po istoj ili čak višoj cijeni”, navodi organizacija i dodaje kako samo direktno poređenje starih i novih čokoladica otkriva koliko je Mondelezov pristup obmanjujući.

“Iako su ambalaža i dizajn identični, sama čokoladica je, objašnjavaju postala neprimjetno tanja za oko milimetar, ali da ne postoji jasna indikacija smanjenog sadržaja. Nova smanjena količina proizvoda sada je odštampana malim slovima na prednjoj strani ambalaže, ali je ova informacija, navode, često prekrivena preklopima kartona na policama supermarketa zbog čega se sitni odštampani broj lako previdi.

Naljepnice upozorenja

“Svako ko nudi manji proizvod u istom pakovanju mora to jasno i vidljivo naznačiti,” poručuju iz Verbraucherzentrale Hamburg.

Kao primjer navode odluku Regionalnog suda u Hamburgu iz februara prošle godine, kada je kompaniji Upfield naloženo da jasno istakne promjene na svom proizvodu Sanell, koji je količinski umanjen, bez da je proizvođač promijenio ambalažu.

“Smatramo da bi proizvođači trebali biti zakonom obavezni da implementiraju obavezujuće propise za smanjenje sadržaja ambalaže. Zahtijevamo naljepnicu upozorenja za proizvode sa smanjenim sadržajem u trajanju od najmanje šest mjeseci. Veličina ambalaže također se mora shodno tome smanjiti za smanjeni sadržaj”, navode i dodaju: “Kompanije poput Mondelez bestidno iskorištavaju ovu pravnu rupu. To pokazuju stotine pritužbi na njene trikove koje smo primili posljednjih godina. Potrošači su nekoliko puta glasali za Milka proizvode za prevarantsko pakovanje mjeseca. Mondelezovi Tuc Bake Rolls su čak proglašeni prevarantskim pakovanjem godine.”

Foto: Centar za savjetovanje potrošača Hamburg

Šrinkflacija sve rasprostranjenija

Mondelēz je odbacio optužbe, insistirajući da je transparentnost njihov najviši prioritet. Glasnogovornik kompanije je izjavio: “Nova težina je jasno prikazana na ambalaži proizvoda” i napomenuo da su kupci obaviješteni putem društvenih medija.

Glasnogovornik je odluku pripisao značajnom povećanju troškova u lancu snabdijevanja i sastojaka, naglašavajući da su cijene kakaa prošle godine dostigle rekordne visine.

Podsjećamo, šrinflacija (Shrinkflation) je praksa u kojoj proizvođači smanjuju količinu proizvoda, ali zadržavaju ili povećavaju cijenu, čime skriveno povećavaju cijenu proizvoda. Legalna je, ali smatra se obmanom potrošača. Praksa je postala sve rasprostranjenija u prehrambenoj industriji 2024–2025., posebno tokom inflacije i rasta troškova, a Milka je samo jedan od brojnih slučajeva.