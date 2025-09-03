Putin u Pekingu: Znakovi sve jače globalne osovine protiv Zapada

Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastao se u srijedu navečer s predsjednikom Vijetnama Luong Cuongom, u posljednjem zvaničnom susretu tokom njegove posjete Pekingu, saopćio je Kremlj.

Fotografije objavljene na društvenim mrežama prikazuju Putina i Cuonga kako se srdačno rukuju ispred zastava svojih zemalja, kao i kako zajedno sjede na sastanku u prestižnom Državnom gostinjcu Diaoyutai, u kineskoj prijestolnici.

Prema zvaničnom prevodu Kremlja, Cuong je poručio Putinu.

„Svaki vijetnamski građanin cijeni veliku i plemenitu pomoć koju su nam pružili Sovjetski Savez i Rusija – kako nekada, u borbi za našu slobodu, tako i danas, u izgradnji naše države.“

Cuong je čestitao Rusiji na, kako je rekao, „velikim dostignućima ostvarenim u proteklom periodu“.

„Prevazišli ste mnoge teškoće. Vjerujemo da će Rusija, pod vašim vođstvom, postati velika sila, stub mira, pravde i stabilnosti. Vjerujemo u to i želimo vam uspjeh“, dodao je vijetnamski lider, prema navodima Kremlja.

Russian President Vladimir Putin and North Korean leader Kim Jong Un Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS

Spektakl moći na Trgu Tiananmen: Putin, Xi i Kim rame uz rame

Istoga dana, više od 50.000 ljudi okupilo se na Trgu Tiananmen u Pekingu kako bi prisustvovali masovnoj vojnoj paradi kojom je Kina demonstrirala svoju rastuću vojnu snagu. Događaj je poslužio i kao mjesto okupljanja svjetskih lidera – posebno onih iz bloka autoritarnih država koje sve otvorenije izazivaju američko globalno vođstvo.

Najupadljivija slika za Zapad nisu bile ni rakete ni strojevi – već trojac Xi Jinping, Vladimir Putin i Kim Jong Un, kako zajedno stoje, šaljući snažnu i rijetko viđenu poruku jedinstva protiv Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika.

Putin i Kim su stajali s obje strane kineskog lidera na početku parade – prvi put da su se ova tri lidera pojavila zajedno u javnosti.

U govoru pred hiljadama vojnika i posmatrača, Xi Jinping je poručio.

„Kineska nacija je velika nacija koja se nikada ne plaši nasilnika.“ Dodao je i da je uspon Kine „nezaustavljiv“, naglašavajući snagu kineske vojske i nacionalni ponos.

Američki predsjednik Donald Trump odgovorio je sarkastično na Truth Social mreži.

„Prenesite moje najtoplije pozdrave Vladimiru Putinu i Kim Jong Unu, dok zajedno kujete zavjeru protiv Sjedinjenih Američkih Država.“

Parada je prikazala impozantnu kolekciju savremene vojne opreme – uključujući hipersonične rakete, laserske sisteme protivzračne odbrane i podvodne dronove – potvrđujući da Kina ulaže ogromna sredstva u modernizaciju svoje vojske. Predstavljeni su i novi modeli interkontinentalnih balističkih raketa, prvi put u više godina.

REUTERS/Maxim Shemetov

Nakon parade, Putin se sastao s Kim Jong Unom u razgovoru koji je trajao više od dva i po sata, prenosi ruska državna agencija RIA Novosti. Sastanak je završen Putinovim pozivom Kim Jong Unu da posjeti Rusiju. Povezanost Moskve i Pjongjanga jača, s obzirom na izvještaje da Sjeverna Koreja isporučuje oružje Rusiji i šalje trupe koje učestvuju u ratu u Ukrajini.

Kineski predsjednik Xi Jinping priredio je svečani ručak za 26 svjetskih lidera prisutnih u Pekingu, na kojem su posluženi janjeći kotleti i prženi jastog.

Događaj je također bio prilika za rijetke javne nastupe pojedinih lidera, uključujući šefa vojne hunte Mjanmara, generala Mina Aung Hlainga, koji je predvodio puč u svojoj zemlji, a među iznenađujućim gostima bio je i komandant pakistanske vojske, u pratnji premijera Shehbaza Sharifa.

