Narodna banka Irske prestaje odobravati prodaju izraelskih ‘ratnih obveznica’

Razvojna kompanija za Izrael Ltd prodaje ove obveznice u ime izraelske države radi finansiranja vojnih operacija u Pojasu Gaze.

Ove sedmice Narodna banka Irske saopćila je da neće obnoviti odobrenje za izraelske ratne obveznice kada im ono istekne u ponedjeljak.

Guverner banke Gabriel Makhlouf objavio je ovu odluku u ponedjeljak, izjavivši.

“Odobrenje Centralne banke za prospekt izraelskih obveznica iz 2024. godine ističe danas, 1. septembra 2025. Shodno tome, od 2. septembra 2025. neće biti moguće da država Izrael nudi obveznice prema prospektu iz 2024.”

Makhlouf je dodao da je odgovornost za odobravanje ovih obveznica sada prešla na Luksemburg, pojasnivši da je “nadležno tijelo Luksemburga danas, 1. septembra 2025, odobrilo novi prospekt za državu Izrael (prospekt za 2025.).”

Kampanja solidarnosti Irska-Palestina pozdravila je ovu odluku, a njena predsjednica Zoe Lawlor je za Irish Times izjavila.

“Danas je veliki dan pobjede za narod Irske koji čvrsto stoji u solidarnosti s narodom Palestine.”

Prošlog mjeseca, irska vlada je saopćila da “namjerava” usvojiti nacrt zakona kojim bi se zabranila trgovina s izraelskim firmama koje posluju u okupiranim palestinskim teritorijama, što bi Irska učinila prvom evropskom državom koja poduzima takav korak.

Irska i dalje tvrdi da Izrael provodi genocid u Gazi

Godine 2018., nezavisna senatorica Frances Black predstavila je u irskom parlamentu Zakon o okupiranim teritorijama, kojim bi se zabranila trgovina s firmama koje posluju u ilegalnim jevrejskim naseljima na palestinskoj zemlji, ali je zakon tada blokiran zbog zabrinutosti da bi mogao prekršiti pravila EU o slobodnoj trgovini.

Međutim, savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde (ICJ) iz jula prošle godine predstavljalo je prekretnicu u razmatranju ponovnog usvajanja tog zakona.

ICJ je zaključio da je izraelsko prisustvo na okupiranim palestinskim teritorijama “nezakonito” i da bi država trebala “okončati svoje prisustvo na okupiranim palestinskim teritorijama što je prije moguće”.

Vlada Irske je, zajedno sa Španijom i Norveškom, priznala državu Palestinu u maju 2024. godine.

