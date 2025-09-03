Ovaj startup želi postati prvi koji će eksploatirati helij na Mjesecu

Interlune razvija robote za sakupljanje vrijednog plina na površini Mjeseca, što bi moglo imati veliki utjecaj na Zemlju.

U predvorju Interlunea, model širok metar prikazuje idiličnu, smanjenu verziju rudarskog pogona koji startup iz Seattlea želi izgraditi na Mjesecu. Kutijasta autonomna vozila stružu gornji sloj lunarne prašine i melju ga kako bi oslobodila plin koji sadrži vrijedan oblik helija. Solarni paneli na pokretnim platformama proizvode energiju. Sa strane, kutija koja podsjeća na vojni raketni bacač ispunjena je malim raketama dizajniranim za transport plinskih boca natrag na Zemlju.

Ono što Interlune pokušava postići daleko je od dječje igre. Helijum-3, industrijski cijenjeni izotopski rođak plina koji koristimo za punjenje balona, ​​rijedak je na Zemlji. Prema izvještaju Edelgas Grupe, 2024. godine prodavao se za 2.500 dolara po litri, ili oko 19 miliona dolara po kilogramu. Izvršni direktor Interlunea, Rob Meyerson, očekuje da bi postrojenje sa samo pet rudarskih mašina jednog dana moglo proizvoditi najmanje 10 kilograma helija-3 godišnje, u vrijednosti od blizu 200 miliona dolara.

Čekaju ih ogromne prepreke.

Međutim, kompanija se suočava sa značajnim preprekama. Iako na Mjesecu ima više helijuma-3 nego na Zemlji, on i dalje nije posebno obilan. Čak i ako Interlune pronađe regije sa većim koncentracijama, prikupljanje komercijalno isplative količine znači razvoj i transport na Mjesec mašina sposobnih za obradu miliona tona regolita – rastresitog otpada koji prekriva površinu Mjeseca nakon milijardi godina udara mikrometeorita. Autonomno. Bez ljudi na zemlji koji bi ih popravljali dok oni uzburkavaju prašinu abrazivniju od bilo čega na Zemlji. “To je jedna od stvari u kojima ćemo se istaknuti”, rekao je Meyerson za Forbes. Glasno zujanje kompresora otkriva prisustvo još jedne tehnologije koju kompanija mora savladati: opremu za destilaciju na ultra niskim temperaturama. Interlune očekuje da će manje od jedan posto gasa proizvedenog drobljenjem regolita biti helijum-3 – procjenjuje se da postoji samo u količinama od jedne do nekoliko desetina dijelova na milijardu. Da bi ga odvojili od helijuma i vodonika u balonu, oni sve hlade ispod -450°F (oko -268°C), u kom trenutku će se ostali gasovi ukapljiti i helijum-3 se može odvojiti.

„Ovo je vjerovatno naš najteži problem, ali ostvarujemo ogroman napredak“, rekao je Gary Lai , glavni tehnički direktor kompanije Interlune.

Ilustracija rudarskog rada kompanije Interlune. Kompanija planira koristiti solarne panele za proizvodnju električne energije za napajanje kombajna tokom lunarnog dana, koji traje otprilike 14 zemaljskih dana. Fotografija: Interlune

Čak i ako Interlune uspije postaviti svoj prvi rudarski kamp na Mjesecu, ekonomska isplativost je i dalje upitna, s obzirom na nepoznanice o cijeni i pouzdanosti opreme i stvarnoj koncentraciji helija-3 u regolitu, kaže Chris Dreyer , profesor svemirskih resursa na Rudarskom fakultetu u Coloradu. “Ne bih se iznenadio da ne ostvare profit prvih nekoliko puta. Ali s vremenom, možda hoće.”

Brojni startupovi, poput Starpatha i iSpacea, razvijaju načine za iskorištavanje vode i minerala s Mjeseca za proizvodnju raketnog goriva ili izgradnju struktura. Drugi, poput AstroForgea, žele iskopavati vrijedne metale iz asteroida kako bi smanjili potrebu za rudarenjem na Zemlji. Ali uprkos mnogim izazovima, Interlune bi mogao biti među najboljim izgledima za razvoj poslovanja u bliskoj budućnosti zasnovanog na vraćanju resursa na našu planetu – dijelom i zato što u međuvremenu ima načine da unovči svoju tehnologiju.

S obzirom na svoju malu masu i visoku vrijednost, helijum-3 se široko smatra pravim elementom za početak. Stvoren u užarenoj peći Sunca, taloži se na Mjesecu solarnim vjetrovima koje skreće Zemljina atmosfera i magnetno polje. Naučnici su pronašli način da sakupe helijum-3, koji nastaje raspadom tricijuma u nuklearnom oružju i elektranama, ali to daje manje od 20 kilograma godišnje.

Helijum-3 se prvenstveno koristi u sigurnosnim skenerima za detekciju neutrona iz nuklearnih bombi ili krijumčarenog radioaktivnog materijala. Nakon napada 11. septembra, desetine hiljada detektora raspoređene su u lukama i na graničnim prelazima.

Već imaju kupce.

Ali mnogi ga žele koristiti i zbog njegovih snažnih mogućnosti hlađenja. Google, Amazon i IBM koriste helijum-3 kako bi kvantne računare doveli do temperatura blizu apsolutne nule, gdje rade efikasnije.

Sveti gral je korištenje helija-3 kao goriva za proizvodnju energije putem fuzije, koja ne bi proizvodila zračenje. Interlune je do sada prikupio 18 miliona dolara finansiranja, uključujući 15 miliona dolara u rundi početnih ulaganja iz 2024. godine koju je predvodio fond Seven Seven Six suosnivača Reddita Alexisa Ohaniana . Partnerica Katelin Hollaway smatra eksploataciju helijuma-3 na Mjesecu neizbježnom i vjeruje da “fenomenalni” menadžerski tim Interlunea ima iskustvo za izvršenje plana. Kompaniju vode Rob Meyerson, bivši predsjednik Jeff Bezosove kompanije Blue Origin , i Gary Lai , koji je upravljao raketnim programom New Shepard. Kompanija je već osigurala dva kupca za svoj pilotni rudarski poduhvat, koji uključuje slanje bagera na Mjesec 2029. godine. Ministarstvo energetike SAD-a, koje upravlja zalihama helijuma-3, potpisalo je ovog proljeća ugovor sa Interluneom o isporuci 3 litre po tržišnim cijenama do 2029. godine. Maybell, proizvođač sistema za hlađenje kvantnih računara, također je pristao kupiti hiljade litara tokom sljedeće decenije. Interluneu će trebati mnogo više novca da bi se to dogodilo. Koliko, Meyerson nije htio reći. Chris Dreyer , koji radi sa Interluneom na NASA-inom istraživačkom ugovoru, procjenjuje da će kompaniji trebati stotine miliona, a ne milijarde dolara, da razvije kompletan rudarski sistem – pet bagera, opremu za obradu, solarne panele za napajanje i transport do Mjeseca i nazad.

Primjena rudarske opreme na Zemlji

Kompanija planira osigurati dio tog novca od kupaca prije nego što stigne na Mjesec, pronalazeći zemaljske primjene za svoju tehnologiju. Interlune je u pregovorima s kompanijama koje izdvajaju helijum iz prirodnog gasa kako bi koristile svoju opremu za destilaciju za odvajanje malih količina helijuma-3 koje sadrži. Meyerson vjeruje da bi to moglo dovesti do proizvodnje od jednog kilograma godišnje, vrijedne oko 20 miliona dolara. Još jedan projekat je planiran za blisku budućnost: proizvodnja vještačkog lunarnog regolita na Zemlji. Interluneu su potrebne velike količine simuliranog lunarnog tla s ugrađenim gasovima za testiranje rudarske opreme, a druge kompanije i vladine agencije također žele da ga kupe kako bi testirale vlastitu svemirsku opremu. Interlune je dobio grant od 4,8 miliona dolara od Teksaške svemirske komisije za razvoj i masovnu proizvodnju simuliranog regolita.

Osnivač i intelektualni kum kompanije Interlune je Harrison Schmitt , 89-godišnji bivši astronaut i izvršni predsjednik kompanije. Kao jedini geolog koji je hodao po Mjesecu, kao dio posljednje američke misije s ljudskom posadom, Apollo 17 (1972.), Schmitt se zalaže za rudarenje helijuma-3 na Mjesecu od 1980-ih. Sa svojim timom na Univerzitetu Wisconsin istražuje potencijal fuzije helijuma-3 i razvija koncepte rudarske opreme.

U maju su Vermeer i Interlune predstavili prototip kombajna u punoj veličini s podrezanim svrdlom – rotirajućim vijkom koji će podizati regolit u mašinu i istovremeno vući vozilo prema površini. Fotografija: Interlune

Kada je Meyerson napustio Blue Origin 2018. godine, Schmitt ga je ohrabrio da razmotri rudarenje na Mjesecu. Pomogao je kompaniji da identificira područja na ekvatorijalnoj površini Mjeseca za koja se vjeruje da sadrže koncentracije helija-3 dva do tri puta veće od onih pronađenih u uzorcima iz programa Apollo. Također je pomogao u razvoju Interluneovih metoda za prikupljanje helija-3.

Interlune je pronašao voljnog i odgovarajućeg partnera za izgradnju svog lunarnog bagera u Jasonu Andringi , izvršnom direktoru Vermeera, proizvođača građevinske, rudarske i poljoprivredne opreme vrijednog više milijardi dolara. Andringa, koji je prethodno radio u NASA-i na roverima za Mars, dugo je bio zainteresiran za prilagođavanje opreme svoje kompanije sa sjedištem u Iowi za upotrebu na Mjesecu ili Crvenoj planeti.

Problem težine i mjesečeve prašine

Interlune naziva mašinu koju razvija žetelicom, jer je vidi kao pandan kombajnu: mašina će gutati regolit dok se kreće naprijed i taložiti obrađeni materijal iza sebe, ostavljajući površinu koja podsjeća na preorano polje. Dizajnirana je da bude veličine električnog automobila i lagana za rudarsku opremu, težeći samo nekoliko tona. Održavanje male mase ključno je za sve što se lansira u svemir, ali na Mjesecu, gdje je gravitacija šest puta slabija, to stvara problem: manja masa otežava održavanje opreme pričvršćene za tlo jer vrši silu prema dolje. Oprema će također morati izdržati ekstremne uslove Mjeseca. Većina površine sastoji se od fine, nazubljene prašine, jer je nije oblikovala vjetar ili voda. Na misijama Apollo, prašina je nagrizla čizme svemirskih odijela i zaptivke spremnika za uzorke, te uzrokovala kvar opreme za uzorkovanje, rekao je Schmitt.

Također postoji naprezanje zbog velikih temperaturnih fluktuacija: od +120 °C na ekvatoru tokom dana do -250 °C noću – što širi i skuplja metalne dijelove.

NASA je naučila kako zatvoriti mehanizme kako bi spriječila ulazak prašine u rovere i landere, ali oprema nikada nije obavljala teške rudarske radove. Naučne misije su prikupile samo grame materijala, napominje Dreyer. Interlune želi da njihov kombajn iskopa 100 tona regolita na sat. Vermeer i Interlune razmatraju načine dizajniranja mašina tako da se istrošeni dijelovi mogu robotski zamijeniti.

Koliko bi oprema mogla koštati? Meyerson kaže da je prerano za reći. Dreyer procjenjuje da bi početne verzije kombajna mogle koštati oko 20 miliona dolara.

Pokretanje najvećeg troška

Troškovi bi se mogli značajno smanjiti u serijskoj proizvodnji. “Ne mislim da će stvarni trošak mašina biti toliko značajan u širem kontekstu”, rekao je Andringa. “Najveći trošak, daleko najveći, bit će lansiranje svega na površinu Mjeseca.” Razvojni plan Interlunea oslanja se na očekivanje da će SpaceX-ova gigantska raketa Starship pružati usluge na Mjesecu do ranih 2030-ih, kada startup planira započeti rudarenje u punom obimu. Taj cilj je ugrožen nizom neuspjelih probnih lansiranja Starshipa, uprkos uspjehu prošle sedmice. Jedan od razloga zašto Interlune vjeruje da može uspjeti je drastično smanjenje troškova lansiranja koje je obećao Starship. SpaceX očekuje da će trošak lansiranja rakete u nisku Zemljinu orbitu u početku biti 100 miliona dolara, s ciljem da se smanji na 20 miliona dolara. Sa nosivošću od 100 tona, Starship bi trebao biti u stanju da transportuje svu opremu za jedan rudarski kamp Interlunea u jednoj ili dvije misije. Ali Meyerson kaže da bi mogli koristiti i lunarni modul koji razvija Blue Origin ili manje alternative, što bi značilo više lansiranja – i veće troškove.

Još jedno ključno pitanje je da li su njihove analize tačne u odnosu na lokaciju rudnika. Interlune šalje spektroskopsku kameru na Mjesec kao dio rovera Astrolab kasnije ove godine kako bi potvrdio da li je njihova interpretacija satelitskih snimaka geologije Mjeseca tačna. 2027. godine također planira istraživačku misiju u jedno od ciljanih područja kako bi analizirao uzorke tla.

Interlune želi igrati ulogu koja je šira od rudarstva, pomažući SAD-u da brzo izgradi infrastrukturu na Mjesecu. Tehnologija iskopavanja koju razvija s Vermeerom mogla bi pomoći u izgradnji puteva i rovova za postavljanje komunalnih vodova na Mjesecu i Marsu, kaže Meyerson. Dugoročno gledano, kompanija predviđa proširenje na rudarstvo industrijskih metala, rijetkih zemalja i sastojaka za raketno gorivo.

Ali prvi korak ostaje – helijum-3.

Schmitt je odrastao pomažući svom ocu, rudarskom geologu, koji je istraživao bakar i druge metale na američkom jugozapadu. Uzbuđen je što konačno može ostvariti svoj san o otkriću bogatog nalazišta na Mjesecu. Vjeruje da bi to moglo imati veliki utjecaj na Zemlju.

„Kada snabdijevanje postane pouzdano, bit će moguće lansirati sve vrste novih stvari.“

Please enable JavaScript

