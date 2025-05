Kako su Trumpovi sinovi unovčili očev povratak

Na bini početkom maja, najavljujući najnoviji hotelski projekat Trump organizacije u Dubaiju, Eric Trump je iznosio hiperbole u svom stilu. Zgrada će biti „najbolji hotel bilo gdje u Zalivu” i „oboriće svaki rekord”. Lokalni investitori koji plaćaju za korišćenje imena Trump bili su „najbolji partneri u svijetu”, a predsjednik kompanije je „dragi prijatelj”. Kupci su čak mogli kupiti apartmane kriptovalutom, pridružujući se „digitalnoj revoluciji”.

Sve su to dobre vijesti za novu generaciju Trump. Nasljednike porodice koja je majstorski savladala umjetnost preuveličavanja i sada to znanje koristi u najviše „nabildovanoj” industriji na planeti: kriptu. Bio je to unosan zaokret. Eric Trump i njegov brat Don Jr – Donald Trump Junior, čije je bogatstvo procjenjivano na oko 50 miliona dolara prije nego što im je otac ponovo preuzeo funkciju, mogli su zaraditi dodatnih 20 miliona dolara iz nedavnih kripto poduhvata — da im je otac podijelio makar i mali dio tog bogatstva. Osim toga, proširili su se na centre za podatke, oružje, dronove i čak privatni klub u Vašingtonu, gdje blizina predsjedniku donosi i zaradu.

Trumpovi sinovi i kriptovalute

To je svojevrsni izlazak na scenu za najstarije sinove Donalda Trumpa. Oni su godinama služili pod čvrstom rukom svog oca, sve dok on nije napustio Trumpovu kulu i preselio se u Bijelu kuću 2017. Iako su tehnički vodili poslovanje s nekretninama tokom njegovog prvog mandata, djelimično su bili ograničeni etičkim obećanjima koje je njihov otac dao kada je postao predsjednik. („Nametnuli smo sebi gomilu ograničenja, a zapravo nismo dobili nikakvo priznanje“, žalio se Don Junior 2018. za CNBC-TV18 tokom posjete Indiji. Tamo je prodavao luksuzne stanove pod sloganom „Trump je ovdje“). Tokom godina, Don Junior se više okrenuo zaradi od politike. Pisao je knjige u MAGA duhu, osnovao konzervativnu izdavačku kuću i pokrenuo svoj politički podkast „Triggered”. Sada, tokom drugog mandata Donalda Trumpa, navodna odvojenost biznisa i politike gotovo da ne postoji. Trumpovi nasljednici zarađuju više nego ikad.

Njihova zarada od najnovijih kripto poduhvata predsjednika teško se može precizno utvrditi. Ali bi mogla predstavljati najveći izvor profita. U okviru firme World Liberty Financial, nejasno definisane kripto kompanije pokrenute mjesec dana prije izbora, Don Junior, Eric i najmlađi sin, Beron Trump, navedeni su kao „Web3 ambasadori”. „Zlatni dokument” povezan sa projektom sugeriše da će Trumpova porodica dobiti 75% ukupne zarade nakon prvih 30 miliona dolara. Ali ne navodi kako se taj procenat dijeli među članovima porodice. Od novembra, prodaja tokena je porasla i sada premašuje 550 miliona dolara.

Ranije je predsjednik zadržavao skoro 80% u sličnim porodičnim projektima, ostavljajući ostatak svojoj djeci. Ako su Don Junior i Eric dobili po sedam posto, mogli su zaraditi po 18 miliona dolara, prema proračunima magazina Forbes. Sličan procenat od tokena $TRUMP — mimkoina (meme coin) lansiranog u januaru — mogao im je donijeti još oko osam miliona dolara. Trump organizacija nije odgovorila na zahtjev za komentar.

Erik Tramp, Foto: Reuters/Amr Alfiky

VC fond, dronovi…

Nisu svi njihovi novi projekti vezani za blokchain. Samo sedam dana nakon što je njihov otac pobijedio na izborima, Don Junior je objavio da postaje partner u firmi 1789 Capital, VC fondu povezanom s tzv. „paralelnom ekonomijom”. Biznisima koji nude konzervativne alternative etabliranim kompanijama. Njegov tačan udio u firmi, koja je navodno prikupila više od 700 miliona dolara (od toga 550 miliona od izbora), ostaje nepoznat.

Don Junior je 27. novembra postao savjetnik u firmi Unusual Machines, kompaniji za dronove. Dobio je 200.000 akcija za svoj angažman. Cijena akcije je skočila skoro 10 puta, na više od 18 dolara, kada je njegova umiješanost postala javna. Akcija je od tada pala, ali i pri trenutnoj cijeni od oko pet dolara, njegov paket vrijedi oko milion dolara.

U decembru se Don Junior pridružio odboru kompanije PublicSquare, koja se predstavlja kao anti-woke konkurent Amazonu. (Omid Malik (Omeed Malik), suosnivač 1789 Capital-a, vodio je SPAC spajanje za PublicSquare.) Trumpov sin je savjetovao kompaniju od augusta 2024., zarađujući 42.000 dolara mjesečno, plus dio akcija. U decembru je prijavio da posjeduje više od 500.000 akcija, vrijednih više od milion dolara danas. Također se u januaru priključio kao savjetnik kompaniji Kalshi, online tržištu za klađenje. Komisija za robne fjučerse (CFTC) navodno je u maju obustavila spor s tom kompanijom.

Donald Trump Mlađi, Shawn Thew/Pool via Reuters

Nove poslovne prilike u drugom mandatu

Nakon što je njihov otac ponovo preuzeo funkciju, pojavile su se još unosnije prilike. Uzmimo primjer Dominari Holdingsa, kompanije čijem se savjetodavnom odboru oba brata pridružuju u februaru. Ova berzanska firma, sa tržišnom vrijednošću od svega 70 miliona dolara, navela je „neprocjenjivo vođstvo i strateški uvid” Trumpove djece u sektore vještačke inteligencije i centara za podatke. I to nekoliko nedjelja nakon što je Trumpova administracija najavila milijarde investicija u te sektore. Dokumenti SEC-a pokazuju da su Don Junior i Eric dobili po milion akcija. Kupili su i dodatnih 200.000 – paket koji je u četvrtak vrijedeo oko 5,8 miliona dolara po osobi.

Budućnost izgleda svijetlo. Don Junior sada savjetuje GrabAGun, online prodavača oružja koji pokušava SPAC spajanje s drugom firmom povezanom s Malikom. A mogao bi dobiti 300.000 akcija (oznaka „PEW”) ako se posao ostvari. U martu je Eric osnovao American Bitcoin, kripto firmu koja se sada spaja sa rudarskim preduzećem Gryphon. „To je spoj svega što volim u životu. Amerika i bitcoin,” rekao je Eric nakon najave posla. Iste te sedmice, pridružio se savjetodavnom odboru japanske kripto firme.

Naravno, nijedan brat nije zaboravio Trump organizaciju. Njihovi dugogodišnji pokušaji širenja brenda u inostranstvu sada su se pojačali. Ne sputavaju ih samonametnuta etička pravila kao ranije. Obojica su tradicionalno dobijali udjele u licencnim ugovorima. Samo posljednjih nedjelja, Don Junior je obilazio evropske prijestonice posjećujući poslovne i kripto događaje. Eric je najavio novi Trump hotel u UAE i promovisao planirane projekte u Omanu i Saudijskoj Arabiji. „Neću da otkrivam ništa novo”, rekao je publici u UAE, „ali mislim da ih ima još u planu”.

Kyle Khan-Mullins, Forbes

How Trump’s Sons Cashed In On Their Father’s Comeback