Trump ponovo prijeti EU: “Uvest ćemo vam carine od 50 posto, pregovori ne vode nigdje!”

Dok je američka administracija sa Velikom Britanijom i Kinom uspjela pronaći zajednički jezik u vezi tarifa, pregovori sa Evropskom Unijom odvijaju se teže.

Predsjednik Donald Trump u petak je na svojoj društvenoj mreži Truth Social zaprijetio da će uvesti carine od 50% na robu iz Evropske unije, jer kako je naveo, nema napretka u trenutnim trgovinskim pregovorima.

“Naši razgovori ne vode nigdje”, kaže Trump i predlaže da carine prema EU stupe na snagu već 1 juna.

Prema njegovim riječima, trgovinske barijere EU, PDV, korporativne kazne, nemonetarne trgovinske barijere, monetarne manipulacije, nepravedne i neopravdane tužbe protiv američkih kompanija…, dovele su do trgovinskog deficita sa SAD-om od preko 250.000.000 dolara godišnje, a to je, smatra on, neprihvatljiva brojka.

Kako piše CNN, carina koju Trump razmatra uvesti protiv EU više je nego dvostruko veća od početne “recipročne” carine od 20% koja je kratko bila na snazi ​​u aprilu prije nego što je brzo pauzirao te carine kako bi omogućio daljnje pregovore.

Pauza ističe 9. jula. Od pauze, jedini trgovinski sporazum koji je najavljen je onaj sa Ujedinjenim Kraljevstvom.

Američki ministar finansija Scott Bessent je u intervjuu za Fox News rekao da „prijedlozi EU nisu istog kvaliteta kao što smo vidjeli od naših drugih važnih trgovinskih partnera“.

„Neću pregovarati na televiziji, ali se nadam da će ovo zapaliti vatru u EU“, rekao je Bessent, dodajući da „EU ima problem kolektivne akcije“.

Američki ministar finansija Bessent je odbio da podijeli koja bi zemlja mogla biti sljedeća koja će potpisati sporazum sa SAD-om. Međutim, rekao je da su pregovori “daleko odmakli sa Indijom” i da su mnoge azijske zemlje predstavile “vrlo dobre sporazume”.

„Postoji 18 važnih trgovinskih partnera i, rekao bih, s izuzetkom EU, većina pregovara u vrlo dobroj vjeri“, rekao je.