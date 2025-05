Projekat zaustavljen, skandal odjeknuo globalno: Trump i Kuschner još neće graditi luksuzne zgrade u Beogradu

Da na Balkan, odnosno Srbiju i Albaniju dolazi svjež američki kapital u vidu investicije Jureda Kuschnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa, najavilo se pompezno u regionanim medijima. No, luksuzni hotelski projekat Trumpove porodice vrijedan 500 miliona dolara u Srbiji, koji bi trebalo da se gradi na mjestu bivše zgrade Ministarstva odbrane uništene u NATO bombardovanju 1999. godine, naišao je na prepreku i prije nego što se počeo graditi. Naime, vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Goran Vasić, priznao je, piše The New York Times, vlastima Srbije da je falsifikovao vladin dokument kojim se dozvoljava rušenje bivšeg sjedišta Ministarstva odbrane Jugoslavije u Beogradu i gradnja hotela Trump na toj lokaciji.

Podignuta optužnica protiv Vasića

Kako javljaju srbijanski mediji, Javno tužilaštvo za organizirani kriminal u ovoj zemlji, podiglo je optužnicu protiv Vasića, zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj i falsifikovao dokument kojim je inicirao uklanjanje statusa kulturnog dobra za zgrade Generalštaba i Ministarstva odbrane u Beogradu. Bez učešća stručnjaka, Vasić je izradio Prijedlog za brisanje objekata iz registra kulturnih dobara, koji je potom proslijeđen Vladi Srbije. Vlada je, nakon formalne procedure, 14. novembra 2024. godine usvojila odluku kojom su ove zgrade – simboli nacionalne historije i stradanja tokom NATO bombardovanja – uklonjene sa spiska zaštićenih objekata. Time je, kako navodi Tužilaštvo, nanesena nenadoknadiva šteta kulturnom naslijeđu Srbije. Optužbe se temelje na sumnji da je Vasić, kršeći zakone i Ustav, djelovao mimo stručnih procedura i institucionalnih normi koje je bio dužan da štiti. U suštini, ovime je zapravo omogućeno građenje planiranih objekata na ovim lokacijama.

Jared Kushner i njegovi poslovni partneri, kako pojašnjava The New York Times, planiraju izgraditi luksuzni stambeno-poslovni kompleks na lokaciji godinama napuštene zgrade, a projekat uključuje i Trump International Hotel – prvi takve vrste u Evropi.

Zgrade Generalštaba i Ministarstva odbrane u Beogradu gdje trebaju da se grade luksuzni objekti Kushnera i partnera te porodice Trump, Foto: N1

Projekat je dobio preliminarno odobrenje od Vlade Srbije prošle godine, i to prije nego što je Vlada zvanično povukla status zaštićenog kulturno-historijskog dobra sa kompleksa Ministarstva odbrane. Zvaničnici srbijanske Vlade navode da je direktor agencije, Goran Vasić, izmislio stručno mišljenje kako bi opravdao odluku vlade da lokaciji ukine status kulturnog dobra. „Vasić je falsifikovao prijedlog odluke o ukidanju statusa kulturnog dobra“, saopćilo je Tužilaštvo za organizovani kriminal. „Goran Vasić je nanio štetu kulturnom naslijeđu Republike Srbije.“

Falsifikovani dokument služio je kao pravni osnov za skidanje zaštite sa kompleksa, piše dalje The New York Times, dodajući kako je Affinity Partners, firma Jareda Kushnera, u saopćenju navela da nije imala nikakvu ulogu u procjeni statusa lokaliteta. Radovi na lokaciji još nisu počeli, a sudbina projekta sada je neizvjesna, poručili su iz kompanije.

„Danas smo iz medijskih izvještaja saznali da je bivši srbijanski zvaničnik, koji nema nikakve veze s našom firmom, navodno falsifikovao dokumente u vezi s označavanjem projekta Belgrade Square kao zaštićenog spomenika“, navodi se u saopćenju. „Pregledaćemo ovaj slučaj i odlučiti o narednim koracima.“

Susreti sa Trumpovim sinom

Zakup atraktivnog gradskog zemljišta na 99 godina i plan da se u srcu Beograda sruši historijski kompleks kako bi se izgradio luksuzni hotel povezan s porodicama Trump i Kushner izazvao je talas političkog i društvenog nezadovoljstva, koji je koincidirao i sa studentskim protestima, koji zbog rušenja nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu kada je pod betonskim pločama život izgubilo 15 osoba, a 16-ta žrtva preminula kasnije nakon dužeg i neuspješnog bolničkog liječenja, traže odgovornost nadležnih i protestiraju širom Srbije još od prošle godine.

U Beogradu je, piše The New York Times, održano više protesta protiv rušenja kompleksa. Posljednji je održan u martu, na 26. godišnjicu NATO bombardovanja.U međuvremenu srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić se sastao dva puta sa sinom Donalda Trumpa, koji je u jeku studentskih protesta javno podržao Vučića, čija je administracija ubrzano odobrila kontroverzni projekat.

„Srbija je jedna od najbrže rastućih zemalja u Evropi i nevjerovatna nam je čast što ćemo biti tamo“, rekao je Eric Trump, sin američkog predsjednika, u intervjuu u januaru, dodajući da će „biti zabavno okupiti porodicu.“

U pozadini svega je, navodi dalje američki list, šira globalna mreža Trumpovih poslova: od nekretninskih ulaganja u Kataru i Omanu, do dvije milijarde dolara investicija iz UAE u kripto firmu povezanu s porodicom. Stručnjaci za etiku upozoravaju da ovi aranžmani brišu granicu između državne politike i privatnog profita.

„To stvara utisak, ako ne i realnost, da vanjska politika SAD-a zavisi od poslovnih interesa predsjednikove porodice“, rekao je Richard Painter, bivši etički savjetnik Bijele kuće.

Šta kažu vlasti Srbije o svemu? Siniša Mali, ministar finansija i član Vučićeve administracije, rekao je novinarima u četvrtak da je u toku istraga o uklanjanju statusa kulturnog dobra sa zgrada. „Ne mogu komentarisati nešto što je trenutno u nadležnosti tužilaštva“, rekao je Mali. „Znaćemo šta se desilo i kako.“

Da li će se cijeli slučaj završiti sa mnogo manje pompe nego što je najavljen, svakako treba sačekati neko vrijeme, barem završetak istrage. Velika investicija tek čeka svoj epilog.