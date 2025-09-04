Međunarodni aerodrom Sarajevo kao most jugoistočne Evrope – 311.827 putnika u augustu

Međunarodni aerodrom Sarajevo u posljednjih nekoliko godina bilježi rast prometa, čime potvrđuje svoju važnost u avio-saobraćaju jugoistočne Evrope. Podaci iz 2024., i prve polovine 2025. godine jasno pokazuju da Sarajevo postaje sve relevantniji igrač u regiji, dok se istovremeno uspješno pozicionira među aerodromima srednje veličine u Evropi. Prema podacima koje je objavila kompanija, u augustu ove godine, kroz aerodrom je prošlo rekordnih 311.827 putnika, što je najbolji mjesec u historiji ove zračne luke.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine ovo je povećanje od 20 posto, dok je broj realiziranih aviooperacija porastao za 10%, sa ukupno 2.414 letova.

Kada je riječ o 2024. godini, Aerodrom Sarajevo, opslužio je 1.821.762 putnika, što je porast od 33,8% u odnosu na godinu ranije. U brojkama, 459.755 putnika više nego u 2023. godini. Paralelno s tim, broj aviooperacija povećan je za 21,1% na ukupno 16.836 letova. Ovakav rast podstaknut je ulaskom novih avioprevoznika na sarajevsko tržište, kao što su Ryanair, SAS Scandinavian Airlines, SunExpress, AJet i Aegean Airlines. Širenje ponude destinacija i povećanje frekvencija letova omogućilo je Sarajevu da tokom prvog kvartala 2025. godine bude najbrže rastući aerodrom u bivšoj Jugoslaviji.

Drugo mjesto u Evropi po stopi rasta saobraćaja

Ova statistika ne ostaje neprimijećena na regionalnom nivou. Prema izvještaju World Tourism Forum Institute, sarajevski aerodrom, zajedno sa aerodromima u Beogradu i Zagrebu, ističe se kao jedan od najbrže rastućih u regionu tokom drugog kvartala 2025. godine. U istom periodu, Sarajevo je bilježilo najveći porast kapaciteta planiranih avionskih sjedišta.U najnovijem izvještaju organizacije Airports Council International Europe za prvi kvartal 2025. godine, Sarajevski aerodrom zauzeo je drugo mjesto u Evropi po stopi rasta putničkog saobraćaja u kategoriji „srednje velikih” aerodroma (aerodromi sa 1 do 10 miliona putnika godišnje).

Povećanje broja putnika prvenstveno je rezultat, navedeno je, uvođenja sve većeg broja direktnih linija iz Sarajeva ka evropskim i azijskim destinacijama, uključujući Pariz i Gironu (Barcelona). U ovoj posebnoj kategoriji, ispred Sarajeva nalazi se samo Aerodrom Kišinjev u Moldaviji sa rastom od 56 posto, dok su Trst i Kaunas u Litvaniji iza Sarajeva.

Evropski aerodromi su u prvoj polovini ove godine zabilježili ukupni rast broja putnika od 4,5%, a najveći dio tog rasta došao je od međunarodnih putnika, čiji je promet skočio za 5,7%. Domaći saobraćaj, ostao je gotovo nepromijenjen sa rastom od svega 0,2%. Ukupan broj putnika sada je čak 5,1% veći nego u istom periodu 2019. godine, što je godina prije globalne pandemije. Međutim, uprkos ovim pozitivnim brojkama, tržište aviosaobraćaja ostaje izazovno i nepredvidivo. Generalni direktor Međunarodnog vijeća aerodroma Evrope (ACI EUROPE), Olivier Jankovec, ističe da rast dolazi uz operativne izazove i geopolitičke pritiske koji mogu utjecati na stabilnost i dalji razvoj. Ljetnja sezona donosi dobre rezultate, ali aerodromi moraju biti spremni na moguće promjene uslova i neizvjesnost.

Regionalno, jugoistočna Evropa je među najbrže rastućim područjima u EU+ regiji, koja je ukupno ostvarila rast od 4,3%. Posebno su impresivni rezultati iz zemalja poput Slovačke, Poljske, Mađarske, Malte i Kipra. Bosna i Hercegovina, iako nije članica EU, ističe se rastom broja putnika od preko 31%.

U poređenju sa susjednim aerodromima, Sarajevo još uvijek nije dostiglo promet beogradskog Aerodroma Nikola Tesla ili zagrebačkog (Međunarodna zračna luka Zagreb Franjo Tuđman), ali nadoknađuje to dinamikom rasta i konstantnim širenjem svoje mreže destinacija, gdje se pozicinira kao važan most između jugoistočne Evrope i ostatka kontinenta, te ključni element u razvoju turizma Bosne i Hercegovine.

Poređenje s regijom

U prošloj godini Aerodrom Nikola Tesla zabilježio je promet od 8,3 miliona putnika, dok je u drugom kvartalu ove godine zabilježio rast broja putnika od 9%, sa 116 direktnih destinacija, dok je Zagreb u prva dva mjeseca 2025. ostvario rast od 9,5% u broju putnika.

Evropski trendovi potvrđuju da su aerodromi srednje veličine, među najbrže rastućim segmentima. Kategorija aerodroma sa godišnjim prometom od jedan od deset miliona putnika bilježi rast od 5,4%, što je znak da i manji aerodromi mogu značajno doprinositi ukupnoj mobilnosti i povezivanju kontinenta.

Uprkos brojnim izazovima kao što su geopolitičke tenzije, inflacija i ekonomska neizvjesnost, potražnja za avionskim putovanjima ostaje visoka. Prema prognozama ACI EUROPE, broj putnika u Evropi mogao bi porasti za dodatnih četiri posto do kraja ove godine.

