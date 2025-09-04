Šta će biti prioriteti novog predsjednika Udruženja poslodavaca FBiH za domaće tržište rada

Nihad Imširović, novi je predsjednik Udruženja poslodavaca u bh. entitetu FBiH. Ovako je odlučio Upravni odbor Udruženja na jučer održanoj sjednici. Imširović je dugogodišnji privrednik i menadžer s iskustvom upravljanja i rukovođenja kompanijama u sektoru proizvodnje, distribucije i trgovine.

Član je Udruženja poslodavaca u FBiH od 2016. godine. Dva mandata je bio član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u FBiH, kao i Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo. Također je predsjedavao Grupacijom trgovaca pri UPFBiH i bio aktivan član radnih grupa i tijela Udruženja. Od 2022. godine član je i Ekonomsko-socijalnog vijeća Kantona Sarajevo.

U njegovom fokusu će, kako je pojasnio nakon imenovanja, biti nastavak i intenziviranje ključnih reformskih procesa – smanjenje fiskalnih i parafiskalnih opterećenja, liberalizacija tržišta rada, te reforma zdravstvenog osiguranja s ciljem rasterećenja privrede. Također je naglasio kako je neophodan zajednički rad na stvaranju stabilnijeg i predvidivog poslovnog ambijenta, smanjenju sive ekonomije, većoj zaštiti domaćeg tržišta, jačanju konkurentnosti domaće privrede u cilju smanjenje prevelike ovisnosti o uvozu, jačanju percepcije i navike potrošnje domaćih proizvoda te privlačenju domaćih i stranih investicija, naglasivši kako u ovom procesu računa i na podršku domaćih ekonomsko-socijalnih partnera, ali i međunarodnih.

Osim toga, fokus će biti i usklađivanju obrazovnog sistema s potrebama tržišta rada, posebno kroz implementaciju dualnog obrazovanja, kao i na digitalizaciji poslovanja i pripremama za europske integracije i pristup europskom i svjetskim tržištima.