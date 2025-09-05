Zašto je američka vlada upravo prodala slike koje su bile u vlasništvu Leonarda DiCapria

Američka vlada juče je prodala umјetnička dјela Jean-Michel Basquiata i Pabla Picassa, kao i fotografiju Diane Arbus. To je urađeno u sklopu pokušaja da povrati više od 4,5 milijardi dolara za koje se vјeruje da ih je ukrao Jho Low. On je malezijski finansijer koji je nestao nakon što je navodno pomogao da se organizuje jedna od najvećih pronevјera u historiji.

Dvije Basquiatove slike, „Autoportret“ i „Red Man One“, prodate su za 8.332.500 i 22.002.790 dolara, saopštila je aukcijska kuća Gaston & Sheehan.

Picassova slika iz 1939. godine, pod nazivom „Tête de taureau et broc“, prodata je za 5.007.502 dolara. Fotografija Diane Arbus „Dјečak iznerviran igračkom ručnom bombom u Central parku, New York, 1962“ dostigla je cijenu od 500.150 dolara.

Jedna od Basquiatovih slika, Picasso i fotografija Arbus nekada su bili u vlasništvu Leonarda DiCapria, koji je umjetnička djela predao saveznoj vladi 2017.

Holivudski glumac Leonardo DiCaprio, Foto: Shutterstock

Afera 1MDB

1Malaysia Development Berhad (1MDB), sada ugašeni državni fond za razvoj koji je 2009., osnovao tadašnji malezijski premijer Najib Razak, našao se u centru velike međunarodne korupcionaške afere koja je otkrivena 2015. Razak je 2020., proglašen krivim za korupciju povezanu sa izvlačenjem novca iz fonda. Trenutno izdržava zatvorsku kaznu od 12 godina.



Jho Low je u početku bio angažovan kao konsultant za nadzor fonda. Ali su njegovo rastrošno trošenje na nekretnine, skupe žurke sa slavnim ličnostima i jahte ubrzo privukli pažnju međunarodnih novinara i istražitelja u Maleziji.

Koristeći sredstva za koja se tvrdi da su ukradena iz 1MDB fonda, Low je također finansirao produkcijsku kuću Red Granite Pictures. Ona je najpoznatija po filmu Martina Scorsesea „Vuk sa Wall Streeta“. Riječ je o priči o drugom finansijskom prevarantu, u kojoj glavnu ulogu igra Leonardo DiCaprio. Trenutno mjesto boravka Lowa je nepoznato. Još je na potjernici Interpola i suočava se sa federalnim optužnicama u Istočnom okrugu New Yorka. Ministarstvo pravde SAD je do januara povratilo najmanje 1,7 milijardi dolara ukradenih sredstava.

Kupovine i pokloni

Low je prvobitno kupio sliku „Red Man One“ u galeriji u New Yorku za 9,1 milion dolara. To pokazuje tužba za oduzimanje imovine iz 2017. U istoj tužbi navedeno je da je fotografiju Arbus kupio u arhivu u New Yerseyu za 750.000 dolara. Koristio je „preusmjerena sredstva 1MDB“. Low je oba djela 2014., poklonio DiCapriju.



Picassova slika, koju su tužioci identifikovali i pod nazivom „Nature Morte au Crane de Taureau“, kupljena je za oko 3,2 miliona dolara novcem iz 1MDB fonda, naveli su tužioci. Ona je predata DiCapriju zajedno sa rođendanskom čestitkom 2014. U njoj je pisalo: „Dragi Leonardo DiCaprio, sretan rođendan sa zakašnjenjem! Ovaj poklon je za tebe“. Čestitka je bila potpisana inicijalima jednog od Lowovih saradnika, naveli su tužioci.



DiCaprio nije bio umiješan ni u kakve nezakonite radnje. I sam je pokrenuo postupak vraćanja umjetničkih djela vladi, saopštili su njegovi predstavnici za Artnet News kada su i slika i fotografija zaplijenjene 2017.

Zachary Folk, Forbes

Here’s Why The U.S. Government Just Sold Basquiat And Picasso Paintings For $35 Million Combined At Auction