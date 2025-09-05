Svi tehnološki lideri na večeri kod Trumpa – Musk van igre

Ne tako davno Donald Trump je prijetio Marku Zuckerbergu zatvorom optužujući Facebookovu matičnu kompaniju Meta da provodi politički motivisanu „cenzuru“ i gušenje glasova njegovih pristalica. Potpisao je potom Izvršnu naredbu 14149 „Obnova slobode govora i okončanje državne cenzure“, kojom se saveznim zvaničnicima zabranjuje da koriste poreska sredstva za „sprovođenje, olakšavanje ili učestvovanje u cenzuri“ – posebno na društvenim mrežama, u praksi da se ne miješaju u ono što ljudi govore na društvenim mrežama. Gotovo istovremeno, Zuckerberg je tiho prekinuo saradnju Mete s nezavisnim organizacijama za provjeru činjenica. Ratne sjekire su zakopane i uspostavljen je savez. I ne samo to, danas, Zuckerberg na večeri na kojoj se razgovara o daljem razvoju umjetne inteligencije za stolom sjedi pored američkog predsjednika.

Radna grupa za obrazovanje o AI

Na večeri upriličenoj ove sedmice u Ružičnjaku Bijele kuće, osim Zuckerberga na poziv Trumpa prisustvovali su i drugi tehnološki lideri – između ostalih suosnivač Microsofta Bill Gates, izvršni direktor Applea Tim Cook, izvršni direktor Microsofta Alexandr Wang, bivši izvršni direktor kompanije Scale AI Satya Nadell i drugi.

Kako penose mediji na večeri je prisustvovalo oko 30 zvanica. Nova radna grupa za obrazovanje o vještačkoj inteligenciji, kojom predsjedava prva dama Melania Trump, održala je ranije tog dana događaj kojem su prisustvovali vodeći rukovodioci kompanija Google i OpenAI. Međutim, zanimljivo je da na večeri nije viđen Elon Musk, izvršni direktor Tesle i nekadašnje lice Trumpovog ureda Doge u Bijeloj kući. Bijela kuća je saopćila da će Muskov predstavnik biti tamo.

Razlog neprisustvovanja Muska, na događaju na kojem se govori o novom valu razvoja AI-a, može se vjerovatno tražiti i u poljuljani odnosima američkog predsjednika i Muska. Sve je počelo kada je Musk javno osudio Trumpov ključni zakonodavni prijedlog, nazvan “One Big Beautiful Bill” ili “Big, Beautiful Bill”, nazivajući ga “odvratnom sablazni” (disgusting abomination), jer će, naglasio je dovesti do ogromnog povećanja budžetskog deficita i ukidanja subvencija za električna vozila – ključnih za Tesla kompaniju.

Nakon javnih svađa na društvenim mrežama, Musk je povukao “ručnu”, a Trump kazao da misli da će se Musk vratiti u republikanske krugove. Međutim, odnosi očito nisu dovoljno otoplili da bi Musk sjedio u Ružičnjaku Bijele kuće.

No, zašto su tehnološki lideri uopće okupljeni na jednom mjestu? Odgovor se može tražiti i u izjavama nekih od njih koji govore o budućim investicijama svojih kompanija u cilju razvoja AI-a.

Sam Altman, izvršni direktor OpenAI-a, sarađuje s Bijelom kućom na projektu vrijednom 500 milijardi dolara za izgradnju veće AI infrastrukture. Poduhvat, nazvan Project Stargate, zajednički razvijaju SoftBank i Oracle.

Detalji sa večere, Foto: Reuters

Ogromna ulaganja

„Hvala vam što ste predsjednik koji podržava poslovanje i inovacije. To je vrlo osvježavajuća promjena“, rekao je Altman Trumpu tokom večere. „Mislim da će nam to osigurati dugoročno vodstvo u svijetu, a to se ne bi dogodilo bez vašeg vođstva“, kazao je na večeri Altman.

OpenAI je, prenosi Business Insider, također pokrenuo posebnu inicijativu za usvajanje umjetne inteligencije od strane vlade. Ministarstvo odbrane SAD-a dodijelilo je OpenAI-ju ugovor vrijedan 200 miliona dolara za razvoj alata umjetne inteligencije za vojne i nacionalne sigurnosne primjene.Generalni direktor Googlea, Sundar Pichai, nedavno je najavio da će kompanija uložiti milijardu dolara u obrazovanje i obuku za posao u SAD-u. Tokom sastanka radne grupe, Pichai je također najavio da će 150 miliona dolara od fonda od milijardu dolara biti namijenjeno grantovima usmjerenim na vještačku inteligenciju.

Pohvala na račun Trumpa, njegove vizije i ekonomske politike na večeri nije falilo. Tehnološki lideri su pozdravili što im je predsjednik omogućio da naprave velika ulaganja u SAD, obezbijede na domaćem prostoru ključnu proizvodnju, ali su se zahvalili i Prvoj dami što stavlja svoj fokus na obrazovanje.