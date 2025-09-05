Strane investicije – ko najviše vjeruje tržištu BiH

Priliv direktnih stranih investicija (DSI) u Bosnu i Hercegovinu smanjen je u 2024. godini u odnosu na prethodnu godinu. Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) ukupni priliv iznosio je 1,76 milijardi KM, što predstavlja pad od 301,2 miliona KM u odnosu na 2023. godinu, kada su investicije dostigle 2,06 milijardi KM.

Geografija kapitala ostaje dominantno regionalna. Hrvatska je ostala najveći investitor, sa 391,1 milion KM, što čini više od petine ukupnog godišnjeg priliva. Slijede Njemačka sa 255,3 miliona KM i Slovenija sa 247,1 milion KM.

Po sektorima, stranom kapitalu je i dalje najatraktivnija oblast finansijskih uslužnih djelatnosti, u koju je uloženo 503,8 miliona KM. Trgovina na malo je privukla 219,8 miliona KM, dok je veleprodaja zabilježila priliv od 205,1 milion KM.

Na kraju 2024. godine, ukupno stanje direktnih stranih investicija u BiH iznosilo je 21,22 milijardi KM. Struktura kapitala potvrđuje dugoročnu zavisnost zemlje od regionalnih izvora. Hrvatska drži 3,22 milijardi KM ili 15,2% ukupnog stanja investicija, dok Austrija i Srbija slijede sa 2,9 milijardi KM (13,7%) i 2,8 milijardi KM (13,3%).

Posmatrano po djelatnostima, najveće stanje direktnih stranih investicija je u oblasti finansijskih usluga (4,27 milijardi KM), zatim u oblastima telekomunikacija (2,02 milijardi KM) i trgovine na veliko (2,01 milijardi KM).

Iz CBBiH je navedeno da je CBBiH istovremeno izvršila i reviziju podataka i za prethodne dvije godine, kako bi prilagodila statistiku na osnovu novih informacija prikupljenih tokom istraživanja za 2024. godinu.