Istraživanje Njemačke privrede: BiH i dalje atraktivna za investicije, uprkos izazovima

Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini i ove je godine provelo usklađeno privredno istraživanje u okviru mreže Njemačkih vanjskotrgovinskih komore koje se od 2006. provodi u 16 zemalja srednje i istočne Evrope. Istraživanje obuhvata procjenu ekonomske situacije i kvaliteta poslovnog okruženja prema percepciji kompanija koje posluju u regiji.

Ove godine u istraživanju je učestvovalo 57 kompanija iz BiH, koje su podijelile svoja iskustva i očekivanja u složenim ekonomskim okolnostima obilježenim globalnim izazovima poput novih trgovinskih politika i geopolitičkih promjena. Zabilježili smo najvažnije podatke iz prezentacije.

Oprezni optimizam

Prema rezultatima najnovijeg istraživanja, više od polovine ispitanih kompanija (52%) ocjenjuje trenutnu privrednu situaciju u Bosni i Hercegovini kao nepovoljnu. Ipak, uprkos složenom ekonomskom okruženju, među privrednicima se primjećuje određeni stepen opreznog optimizma.

Naime, 48% učesnika istraživanja smatra da bi se privredni izgledi u 2025. godini mogli zadržati na trenutnom nivou ili čak pokazati određena poboljšanja u odnosu na prethodnu godinu. Kada je riječ o očekivanjima za vlastito poslovanje, većina ispitanih – njih 54% – predviđa da će njihova poslovna situacija ostati stabilna, bez većih promjena u odnosu na 2024. godinu.

Ovakvi rezultati ukazuju na prisutnu dozu povjerenja u sopstvenu održivost, čak i u okolnostima koje mnogi i dalje vide kao nepovoljne za širu privrednu sliku zemlje.

Faris Godinjak (lijevo), Azra Ramić i Thomas Fitschen, Foto: SSST

„Ohrabrujuće je što 80% kompanija i dalje vidi Bosnu i Hercegovinu kao atraktivnu destinaciju za ulaganja. Dodatno, činjenica da trećina ispitanika planira povećanje investicione potrošnje, dok većina zadržava postojeći nivo ulaganja i zaposlenosti, govori o određenoj stabilnosti i povjerenju investitora u tržište. To su signali koje treba ozbiljno shvatiti i podržati daljim reformama i unapređenjem poslovnog ambijenta“, kaže Azra Ramić, zamjenica direktora Predstavništva njemačke privrede u BiH.

Proces evropskih integracija ostaje važna tačka oslonca za privredni sektor u Bosni i Hercegovini. Za čak 74% anketiranih kompanija, put ka Evropskoj uniji predstavlja ključni faktor za poslovanje. Iako svega 31% ispitanika trenutno pozitivno ocjenjuje status kandidata koji BiH ima, otvaranje njemačkog tržišta (62%) i pristup fondovima EU (38%) prepoznaju se kao važne prednosti.

„Evropske integracije nisu samo politički cilj – za domaće kompanije one predstavljaju realnu šansu za širenje tržišta, pristup kapitalu i dugoročnu stabilnost. Ključno je da BiH taj proces shvati kao razvojnu šansu, a ne samo formalnu obavezu,“ poručio je Thomas Fitschen, njemački ambasador u BiH.

Najveći stepen nezadovoljstva među ispitanicima odnosi se na borbu protiv korupcije i kriminala – čak 60% učesnika istraživanja izjavilo je da su ovim segmentom „veoma nezadovoljni“. Negativni rezultati bilježe se i u pogledu političke i društvene stabilnosti, gdje 55% ispitanika izražava visok nivo nezadovoljstva.

Utjecaj trgovinskih politika

Većina kompanija u Bosni i Hercegovini trenutno ne očekuje značajniji uticaj nove trgovinske politike Sjedinjenih Američkih Država na lokalno poslovanje, što pokazuje i podatak da gotovo polovina ispitanih (48,15%) smatra da ove promjene neće imati nikakav efekat.

Faruk Hadžić, Foto: SSST

„Iako uticaj američkih trgovinskih politika na ukupnu privredu BiH može djelovati ograničeno, važno je imati na umu da su određeni sektori izuzetno izloženi i ranjivi. Promjene u tim segmentima mogu pokrenuti lančanu reakciju – od smanjenja zaposlenosti i investicija do pada lokalne potrošnje. Zato ovakve šokove ne treba posmatrati površno, već kao ozbiljno upozorenje na potrebu jačanja otpornosti privrede, diversifikacije tržišta i snažnije institucionalne podrške izvoznicima“, kazao je Faruk Hadžić, dekan SSST Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology.

„Ovi rezultati jasno ukazuju na duboko ukorijenjene strukturne slabosti koje opterećuju poslovni ambijent u BiH i predstavljaju indikatore u kom smjeru zakonodavni i izvršni organi svih nivoa vlasti trebaju djelovati. Pravna sigurnost i politička stabilnost, uz transparentnost i efikasnu borbu protiv korupcije, ključni su preduslovi za stvaranje povoljnije klime za ulaganja i dugoročni privredni rast,“ naglasio je Faris Godinjak, šef Odsjeka za vanjskotrgovinsku politiku, kontrolu i zaštitne mjere Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.