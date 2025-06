Schwarzeneggerov sin pokrenuo biznis zbog kojeg je razmišljao da napusti glumu

Nakon više od decenije koju je proveo kao glumac, 31-godišnja zvijezda serije „Bijeli lotos“ (White Lotus) konačno ima svoj dan pod holivudskim suncem. Ali gluma nije jedina stvar na njegovom umu- unosne investicije i rast koji bilježi njegova kompanija za proteinske pločice čine njegov raspored veoma gustim.

Umoran od putovanja i gladan, Patrick Schwarzenegger pogleda sto sa hranom za ekipu, prepun kroasana i sendviča, a zatim se okrene ka dostavi sušija iz Sugarfisha na stolu ispred sebe.

Ovaj 31-godišnji glumac i preduzetnik jedva je stigao da uhvati dah u posljednja dva mjeseca, tokom kojih je putovao u 15 zemalja promovišući sada već kultnu HBO seriju „Bijeli lotos“.

Biznis pokrenuo prije četiri godine

„Uvijek nosim pločice sa sobom,“ kaže, vadeći iz džepa dvije Mosh proteinske pločice, brenda, čiji je suosnivač 2021. „Posebno na snimanjima, kada ne znaš kakve će grickalice biti. Uvijek ponesem svoje.“

Poput lika kojeg tumači u seriji, Saxona Ratliffa, koji je opsjednut proteinskim šejkovima, Schwarzenegger vodi računa o ishrani.

Sličnosti se nastavljaju: takođe je diplomirao na prestižnom univerzitetu sa diplomom iz oblasti biznisa, potiče iz moćne porodice i nije mu strano bogatstvo.

Ali dok Saxon još nije uspio da se odmakne od luksuznog života koji je naslijedio od roditelja, Švarceneger polako gradi sopstveno ime, kako u svijetu biznisa, tako i na filmu.

Sin Arnolda Schwarzeneggera i Marije Shriver, odrastao je u svijetu holivudske i političke elite, kao dijete glumca koji je postao milijarder i guverner Californije i novinarke koja je član poznate porodice Kennedy. Obožavao je glumu još kao mali i često je posjećivao očeve filmske setove.

Naslijedio glumački talenat, ali i očevo interesovanje za biznis

„Bilo je trenutaka kada sam pomislio: „O, Bože, ovo su velike stope koja treba da slijedim. Da li treba da promijenim prezime i uzmem umjetničko ime? Takve misli su mi prolazile kroz glavu,” priznaje Švarceneger. „Ali na kraju, veoma sam ponosan na svog oca, na život koji mi je pružio, na prezime koje je izgradio i na brend koji je stvorio.”

Prvo je naslijedio očevo interesovanje za biznis.

Arnold i Patrick Schwarzenegger, Foto: Shutterstock

Njegova majka se sjeća kako je kao tinejdžer bio prikovan za TV ekran dok je na programu bila emisija Shark Tank i kako je za rođendan tražio nekoliko stotina dolara da otvori račun na e-trade platformi i kupi akcije Apple-a.

Kada je imao 15 godina, Schwarzenegger je bio pripravnik kod filmskog producenta Johna Davisa, velikog investitora u Wetzel’s Pretzels, koji je upravo prodao svoj udio (zajedno sa grupom investitora) za oko 36 miliona dolara, što je bilo 13 puta više od njegove početne investicije.

Još u tinejdžerskim danima se interesovao za ulaganja i biznis

To je privuklo pažnju srednjoškolca, naročito kada je saznao da su Elise i Rick Wetzel osnivači novog fast-casual pica biznisa.

Schwarzenegerovi roditelji pozajmili su mu oko 50.000 dolara da uloži u brend Blaze Pizza, pridruživši se investitorima među kojima je bio i LeBron James. Šest godina kasnije, 2014, Schwarzeneger je otvorio prvi od svoja dva Blaze franšizna objekta u rodnom Los Angelesu.

„Ono što sam mogao da primijetim jeste da potrošači traže zdravije alternative, veganske opcije preliva, zdraviju koru,” kaže on. „Tako da sam pomislio: ‘Nastavit ću da ulažem u kompanije koje rade upravo to. ”

Godine 2015., gotovo osam godina nakon početne investicije, Schwarzeneger junior (tada student završne godine fakulteta) prodao je svoje akcije Blaze-a za najmanje dva miliona dolara, procjenjuje Forbes.

Zatim je vratio roditeljima početni zajam i uložio u druge brendove koji promovišu zdraviji način života. Riječ je o brendu za hidrataciju Liquid IV i dva prebiotička soka, Olipop i Poppi, od kojih je Poppi ranije ove godine prodat za dvije milijarde dolara.

Sa majkom Mariom, Foto: Shutterstock

Biznis gradio i uz pomoć majke

Kako se njegov portfolio povećavao, rasli su i njegovi glumački krediti. Dok je pohađao Univerzitet Južne Californije, Schwarzenegger je počeo da pohađa časove glume – sedmičnu obavezu koju je održavao narednu deceniju.

Dobio je nekoliko manjih uloga na TV-u i u filmovima u tim ranijim godinama, uključujući Grown Ups 2 i TV seriju Scream Queens, ali ništa nije djelovalo kao veliki proboj.

Kada je pandemija 2020. dovela filmsku industriju do zastoja, Schwarzenegger se preselio kod majke.

Njih dvoje su pokrenuli Mosh, kompaniju za proteinske pločice osmišljenu da doprinese zdravlju i kognitivnim funkcijama mozga.

Ona je dugo godina bila zagovornica istraživanja Alchajmerove bolesti. Posmatrala je i kako bolest utiče na njenog pokojnog oca, Sargenta Shrivera.

On je pomogao da se osnuju programi poput Peace Corps, Head Start i drugih programa iz ere porodice Kennedy.

Mosh sadrži sastojke kao što su citikolin, pečurke lavlje grive i omega-3 masne kisjeline, za koje zagovornici vjeruju da poboljšavaju kognitivne funkcije.

„Moja majka je mnogo više vizionar, a ja sam taj koji ostvaruje njen san,” kaže Schwarzeneger.

„I igram ulogu đavoljeg advokata sa poslovne strane“, dodaje.

Uložili milion dolara u razvoj brenda Mosh

Majka i sin uložili su gotovo milion dolara u razvoj Mosh-a do sada. „Nije bilo kao kod nekog brenda podržanog od strane poznatih ličnosti gdje prikupljaš novac ili unajmljuješ agenciju,” objašnjava on.

„Napravili smo pločice sa doktorom i formulaterom, radili smo sve sami. To je bilo u vrijeme kovida, kada je lanac snabdijevanja bio užasan, sve što je moglo krenuti po zlu, krenulo je.”

Ipak, njihovo vrijeme je bilo savršeno. Industrija proteinskih pločica, je 2024. ostvarila oko pet milijardi dolara prihoda, doživjela je veliki preporod nakon 2020. kada su potrošači postali manje ograničeni kovid mjerama.

Mosh je u 2022, prvoj punoj godini poslovanja, imao četiri miliona dolara prometa.

„Ciljali smo na prvu godinu i on je rekao: ‘Ne, moramo da gradimo, moramo da upoznamo našeg potrošača.’ Nije inače karakterom smirena osoba, ali u biznisu je zaista smiren i stručan.”

Širenje maloprodaje

Godine 2023., Mosh je prikupio tri miliona dolara za širenje maloprodaje u Seriji A.

Nju je predvodila investiciona firma dugogodišnjeg finansijskog savjetnika Arnolda Schwarzenegera, i ostvario je sedam miliona dolara prihoda.

Do 2024, Mosh se prodavao u Erewhon i Sprouts radnjama i završio je godinu sa 12 miliona dolara prodaje. Još nije ostvario profit.

„…Ako gluma ne uspije…“

Schwarzenegger nije napustio glumačku karijeru. Ipak je bilo trenutaka ranije tokom lansiranja Mosha kada je razmišljao da se povuče iz Hollywooda „ako gluma ne uspije.”

Sve do trenutka kada je dobio ulogu u HBO Max mini seriji sa Colinom Firthom. Kasnije je 2023., igrao glavnog lika u spin-ofu Amazon Prime serije The Boys.

To je bilo prije nego što je dobio ulogu u The White Lotus. Početkom 2024. otišao je na Tajland da snima hit seriju Mikea Whitea, ali balansiranje dva posla je bilo iscrpljujuće.

„Bilo je skoro nemoguće raditi na Moshu dok sam snimao u Tajlandu,” prisjeća se Schwarzenegger. „Bilo je noći kada sam morao da se budim u dva ujutru kako bi prisustvovao sastancima na zoom-u”.

Na putu da ostvari više od 20 miliona dolara prihoda

Za sada ne planira da napusti kompaniju. Svoj skromni prvi cilj kada je u pitanju ovaj biznis – da posao pređe 10 miliona dolara prihoda, već je postigao.

„To je bio moj cilj, da ja budem taj koji upravlja brodom i dovedem ga do tog nivoa,” kaže on.

„To je potpuno drugačiji tip posla – izgraditi nešto od nule do 10 miliona…Za to ti treba neko ko je svaki dan na terenu, cio dan, da to podigne na sljedeći nivo.”

Mosh je na putu da ostvari više od 20 miliona dolara prihoda i ponovo prikuplja novac ovog ljeta u nadi da će ubrzati rast u maloprodaji i postati profitabilan, kaže Jeff Gamsey, predsjednik i operativni direktor Mosha.

Schwarzenegger i Shriver sada planiraju da prošire brend u Costco i Walmart.

U međuvremenu, život postaje samo užurbaniji. Ali za Schwarzeneggera, užurbanost je skoro uvijek bolja.

„Prije nekoliko godina, jedan menadžer mi je rekao da treba da prestanem sa tim poslovnim stvarima, da je previše imati jednu nogu u jednom svijetu, a drugu u drugom,” kaže on.

„Ali mislim da postoji mnogo simetrije između filma i biznisa, i shvatanje da kako moj brend raste, nadam se da će i moja glumačka karijera rasti“, kaže.

Dodaje: „Na kraju dana, kao glumac, ti si biznis – ti si brend“.

Simone Melvin, Forbes

Patrick Schwarzenegger’s Next Big Flex