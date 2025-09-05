Električni i plug-in hibridi u porastu – gdje ostaju automobili na dizel i benzin

Evropa možda neće uspjeti ostvariti cilj da do 2030.godine za 55 posto u automobbilskom sektoru smanji emisije CO₂ po kilometru, ali je činjenica da se elektrifikacija ubrzava.

Prema izvještaju Evropskog udruženja proizvođača automobila (ACEAR) u prvih sedam mjeseci ove godine registrovano je 1.011.903 novih električnih automobila na baterije, što čini 15,6% tržišnog udjela EU. Tri od četiri najveća tržišta u EU, na koja otpada preko 60% registracija električnih automobila na baterije, zabilježila su porast: Njemačka (+38,4%), Belgija (+17,6%) i Holandija (+6,5%).S druge strane Francuska je u julu zabilježila pad od 4,3%, uprkos pozitivnom rastu od 14,8% u odnosu na prethodnu godinu.

Više od dva miliona registarcija novih hibridno-električnih automobila

Podaci za juli 2025. godine također su pokazali porast registracija novih hibridno-električnih automobila u EU na 2.255.080 jedinica, a najveći rast bilježe četiri najveća tržišta: francusko (+30,5%),špansko (+30,2%), njemačko (+10,7%) i italijansko (+9,4%). Hibridno-električni modeli čine 34,7% ukupnog tržišta EU.

Registracije plug-in hibridnih električnih automobila u istom periodu dostigle su brojku od 561.190, najviše u Španiji (+94,5%) i Njemačkoj (+59,2%), ali i Italiji (+60,3%). Plug-in hibridni električni automobili sada predstavljaju 8,6% registracija automobila u EU.

Međugodišnja varijacija u julu ove godine pokazala je porast od 39,1% za električne automobile na baterije i 14,3% za hibridno-električne automobile, dok su plug-in hibridni električni automobili zabilježili peti uzastopni mjesec kontinuiranog rasta od 56,9%.

Benzinci i dizel automobili

Do kraja jula 2025. godine , registracije benzinskih automobila pale su za 20,1%, a sva glavna tržišta zabilježila su pad. Francuska je zabilježila najveći pad za 33,6%, a slijede Njemačka (-25,9%), Italija (-17,8%) i Španija (-12,6%). Sa 1.834.375 novo registrovanih automobila do sada, tržišni udio benzina pao je sa 35,1% na 28,3%. Slično tome, tržište dizelskih automobila opalo je za 26,4%, što je udio od 9,5% za juli ove godine, u odnosu prethodnu godinu. Osim toga, međugodišnja varijacija u julu 2025. pokazala je pad od 12% za benzin i 15,2% za dizel.

Kada je riječ o automobilskom sektoru EU je u okviru mjere Fit for 55, predvidjela da proizvođači automobila prosječnu emisiju CO₂ svih novih vozila koje prodaju u EU smanje 55% do 2030., nego što su bile 2021. Ako je prosječna emisija novih automobila 2021., bila 120 g CO₂/km, do 2030., ta brojka mora pasti na oko 54 g CO₂/km.