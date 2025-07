Tri najmanja i najbolja automobila u 2025

Čari malih automobila su brojne. Možete se bez problema uvući i izvući iz uskih parking mjesta. Oni su pristupačni. Prijatelji vam nikada neće reći: „Hej, selim se ovog vikenda – mogu li da pozajmim tvoj MX-5?“ Evo tri nedavno testirana mala automobila koja sam zavolio – i zašto.

2025 Mazda Miata MX-5

Foto: Shutterstock

Za razliku od mnogih automobila iz osamdesetih i devedesetih koji nam danas djeluju smiješno, legendarni MX‑5 Miata nikada nije imao nezgodnu fazu tokom svih ovih godina. Model za 2025., i dalje je jedan od najzabavnijih, najsmislenijih i najpovoljnijih malih kabrioleta na tržištu.

Šta je novo za 2025?

Prošle godine stigle su sitne izmjene, poput novih spoljašnjih svjetlosnih elemenata, osvježene maske hladnjaka i unaprijeđen dizajn točkova. Novi ekran od 8,8 inča zamijenio je dosadašnji od 7,0 inča.

Također, postoji i posebna, ograničena serija koja slavi Miatinu tradiciju i donosi ekskluzivne dizajnerske detalje poput boje Artisan Red Metallic. I unutrašnjosti od tan nappa kože. Cijena kreće od oko 29.000 dolara (25.000 eura), a sa dodatnom opremom i troškovima isporuke može dostići i više od 30.000.

Unutrašnjost

Svi znaju da je unutra prilično tijesno. Ulazak i izlazak zahtijevaju malo snalažljivosti, bez obzira na to koje ste građe. Za sitnice koje obično nosimo gotovo da nema mjesta, pa sve mora da završi u malom gepeku. Ako idete na putovanje sa noćenjem, oboje ćete morati da spakujete stvari u jedan kofer. Navigacioni/audio/klimatski sistem je radio dobro. Miata nije poznata po svom vrhunskom audio sistemu.

Potrošnja goriva

Ima bolju potrošnju od prosječne – devet litara na 100 km u gradu / 6,9 na autoputu / osam kombinovano.

Vožnja

Uzbuđenje koje pruža MX‑5 oduvek je uključivalo slatko prebacivanje manuelnog mjenjača, brzo polukružno okretanje, provlačenje kroz uske prostore između drugih automobila i prosto uživanje u vožnji. Nije nimalo agresivan, ali pruža onaj divan osjećaj uzbuđenja i slobode koji je tipičan za MX‑5.

Možete postići solidno ubrzanje ako mu date dosta gasa i brzo se probijate kroz brzine. Ali, ovo nije automobil koji je u bilo kakvoj žurbi. Imat ćete osjećaj da vozite 100 km/h, a zapravo ćete vidjeti da vozite samo 70. Nema veze.

Da li biste željeli MX‑5 na sniježnoj mećavi? Ne. Ali to važi za bilo koji mali sportski automobil.

Prostor za poboljšanje

Kabina je toliko bučna čak i sa podignutim krovom da je razgovor sa saputnikom pri većoj brzini bio težak. Također, drugi vozači sa većim vozilima instinktivno znaju da mogu da vam se ubace ispred – i u pravu su.

Mini Cooper Countryman SE ALL4 2025

Foto: Shutterstock

Mini Cooper Countryman SE ALL4 za 2025., je izvanredan, svestran potpuno električni kompaktni crossover SUV, koji spaja prepoznatljive Mini karakteristike sa modernim električnim performansama. Također, nije baš „mini“ u onom smislu u kom zamišljamo taj naziv. Ovaj električni model je novitet za 2025. godinu. Ali svakako mora biti uključen na ovu listu.

Izgled

Velik je i prelijep, sa dužinom od oko 175 inča (oko 4,45 m) i širinom od 81,5 inča (oko 2,07 m). Sadrži prilagodljive LED svjetlosne elemente, uključujući dnevna svjetla i zadnja svjetla koja vlasnici mogu personalizovati. Prednja maska sada ima osmostrani oblik – novi dizajnerski element za 2025. U sebi integriše senzore i kamere.

Unutrašnjost

Unutra je uredno, minimalistički, a prekidači za podizanje prozora su konačno postavljeni na svaka vrata, tamo gdje i treba da budu. Materijali u enterijeru su prilično kvalitetne tkanine i vescin vještačka koža, uz opcije poput masirajućih sjedišta i panoramskog krova. Minijev kružni centralni displej od 9,4 inča nalazi se u centru dešavanja i djeluje elegantno kada ga napokon natjerate da radi kako vi želite.

Tehnologija

Mini Operating System 9 podržava bežični Apple CarPlay, Android Auto i ugrađeni Wi‑Fi hotspot. Ovaj jedinstveni sistem također omogućava personalizovane pozadine i uključuje režime vožnje poput Trail Mode, koji, na primjer, prikazuje kompas i nagib vozila.

Motor

Pokreće ga baterija od 66 kWh, sa procijenjenim EPA dometom od oko 341 kilometara, sa točkovima od 19 inča. To je na donjoj granici za ovu klasu. Podržava brzo DC punjenje do 130 kW, što omogućava punjenje od 10% do 80% za manje od 30 minuta.

Cijena

Početna cijena za 2025 Countryman SE ALL4 iznosi 45.200 dolara (38.900 eura). Sa većim paketima opreme i dodatnim opcijama cijena raste do 51.145 dolara (44.000 eura).

Vožnja

Ovaj „mini“ teži oko 2.040 kilograma, tako da, iako su ubrzanje, upravljanje i vožnja veoma precizni, osjeća se kao veće vozilo – jer to i jeste. Ubrzanje iz stajanja je brzo i zabavno, što ga čini praktičnim i zanimljivim. Ali ovo nije mali, planinski „trkač“ – i to je sasvim u redu. Za poređenje, originalni „mini“ je težio oko 567 kilograma.

Opcije

Među značajnijim opcijama nalaze se prilagodljivo ambijentalno osvjetljenje, Harman Kardon audio sistem i razni stilski paketi koji naglašavaju različite karakteristike vozila. Nude head‑up displej i masirajuća prednja sjedišta.

Prostor za poboljšanje

Domet je niži u poređenju sa konkurencijom. Kontakt-brava i birač režima vožnje najmanji su koje ste ikada vidjeli u bilo kom automobilu. Info sistem nikada nije zapamtio moj telefon. Pri svakoj vožnji – svaki put je bilo potrebno ponovo povezivanje kroz šest koraka. Kod većine vozila dovoljno je da se sinhronizujete jednom i ostanete povezani tokom cijelog testnog perioda.

Bezbjednost

Bezbjednosne funkcije uključuju standardno automatsko kočenje u nuždi sa detekcijom pješaka, upozorenje na napuštanje trake sa asistencijom za zadržavanje u traci, kao i opcionu kontrolu brzine sa zadržavanjem u traci.

Fiat 500e za 2025

Foto: Shutterstock

Čim sam stigao do kraja ulice tokom svoje prve vožnje, zavolio sam Fiat 500e.

Bilo je dovoljno prostora unutra, prvo za mene i psa od oko 34 kilograma o kome sam tada brinuo. Za razliku od drugog vozila koje sam tada imao, u kojem se pas nikako nije mogao smiriti niti sjedjeti mirno, ponekad i po dva sata, u 500e je samo sjedio, budan i miran, sve vrijeme.

Druga stvar koja mi se dopala bila je ta što, kao i u MX‑5, jednostavno projurite oko bilo koje prepreke – tiho. Treba vam okret u mjestu? Ne razmišljate ni sekundu, samo to uradite. Ljudi vas uglavnom dočekuju sa simpatijom. Biti simpatičan i „sladak“ ponekad ima svoje prednosti. Niko na putu nije bio nametljiv ili nepristojan.

A sada, nedostaci

Domet od oko 225–240 kilometara kod 500e je prilično skroman. To ne bi trebalo da predstavlja problem – ako duž rute imate dovoljno brzih punjača. Međutim, tokom testa, kada sam se približavao Bear Mountain-u, otkrio sam da je svih 12 punjača navedenih u mapi mog softvera bilo zauzeto. Isto je važilo i za četiri punjača najbliža tom području.

Morao sam da se vratim kući, priključim 500e u običnu utičnicu sa tri kontakta u garaži i ostavim ga tamo najmanje 10 sati – što mi zapravo nije smetalo. Lijepo je pomisliti da možete kupiti električni automobil, jednostavno ga priključiti kod kuće i ne razmišljati previše o tome.

Šta je novo za 2025

500e je novitet od prošle godine, pošto je prethodni model ukinut u SAD 2019. godine. Nema nikakvih mehaničkih ili razlika u performansama između 2024. i 2025. modela Fiat 500e, osim novog Giorgio Armani Collector’s Edition stilskog paketa koji je dodat ove godine.

Unutrašnjost

Može da stane sve za vas i partnera, kao i za velikog psa poput mog, ili za dvoje male djece. Veliki i visoki odrasli, manje-više neće komotno stati. Veliki, pregledni ekran osjetljiv na dodir od 10,3 inča pokreće Uconnect 5 softver, a zvuk je bio snažan i zadovoljavajući. Sve u svemu, enterijer je moderan i prijatan, sa više dodataka nego kod prethodnog modela. Imaćete osjećaj kao da ste u nekoj svemirskoj kapsuli iz filma.

Motor

Ima jedan 87 kW električni motor sa stalnim magnetom, koji isporučuje ekvivalent od 117 konjskih snaga.

Koliko košta?

Početna cijena za 2025 fiat 500e je 30.500 dolara (26.200 eura), dok je Giorgio Armani verzija 37.495 dolara (32.250 eura), prema CarEdge i Kelley Blue Book podacima. Osnovni model, 500e INSPI(RED), također počinje od 30.500 dolara.

Performanse

Prednji pogon je jedina opcija, što je prednost za mali automobil kad mora da se vozi po snijegu ili ledu. Možete brzo „prozujati“ kroz parkinge i gradske ulice kao kod bilo kog električnog automobila, ali ubrzanje na autoputu je nešto sporije – do 100 km/h stiže za oko 8,5 sekundi.

Imate tri različita režima regeneracije – Normal, Range i Sherpa. Sherpa je neka vrsta hitnog režima štednje električne energije koji prigušuje sve odzive i ograničava brzinu na ispod 80 km/h, pomažući vam da stignete do narednog punjača kad je baterija pri kraju.

Kakva je vožnja?

Vožnja je čvrsta, ali kokpit je tih. Čvrsto držite volan na neravnim putevima, jer vam može izletjeti iz ruku. Nema mnogo toga da se kaže o vožnji osim da odgovara veličini vozila (malo) i motoru (slabom). Ne očekujte da će ovo biti vrišteće i škripavo iskustvo.

Zaključak? Iskustvo koje pruža je upravo ono što se očekuje – moderan mali električni automobil, urađen kako treba.

Josh Max, saradnik Forbesa

Three Of The Smallest 2025 Cars, Tested