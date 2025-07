Kako je unuk NBA zvijezde prodao kafić i prikupio 186 miliona dolara kako bi “protresao” svijet rizičnog kapitala

Zeal Capital Partners je prikupio 82 miliona dolara za svoj treći investicijski fond i planira investirati u 25 tehnoloških kompanija u ranoj fazi koje razvijaju softver za umjetnu inteligenciju za obrazovanje, finansije i zdravstvo.

Neki trenuci zaista traju vječno. Za investitora Nasira Qadreeja , taj trenutak se dogodio 2011. godine, s pogledom na Midtown Manhattan iz nebodera u uredu Vernona Jordana – biznismena, korporativnog brokera i političkog konsultanta. U sobi je Jordan, bivši izvršni direktor Nacionalne urbane lige, sjedio u sivom odijelu, okružen desetinama fotografija s bliskim prijateljima, uključujući bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona i legendarnog zabavljača Sammyja Davisa Jr.

Sjedeći preko puta Jordana, jedući zdjelu tople pahuljice, Qadree ga je pitao zašto nije bio na prvim crtama pokreta za građanska prava tokom 1960-ih. Jordanov odgovor mu je ostao u sjećanju: „Ako zaista želite biti na poziciji moći i utjecaja – upravna sala je pravi put“, prisjeća se Qadree, koji sada ima 40 godina.

„To je snažno odjeknulo u meni“, kaže on. Upravni odbor, objašnjava on, „stvara prilike za izgradnju puteva za sljedeću generaciju i za poremećaj postojećih sistema.“

Godinama nakon Jordanove smrti u martu 2021. godine, Qadree nastavlja primjenjivati taj savjet – sada s ciljem da uzdrma svijet rizičnog kapitala. U junu je njegova firma, Zeal Capital Partners, zatvorila treći investicijski fond u iznosu od 82 miliona dolara. S tim novcem, Zeal planira investirati u 25 startupova u ranoj fazi koji razvijaju softver za umjetnu inteligenciju za obrazovanje, finansije i zdravstvo – s investicijom do 2,3 miliona dolara po kompaniji i obaveznom menadžerskom pozicijom u upravnom odboru svake od njih.

„Postoji ogroman priliv potencijalnih investicija u ove sektore“, kaže Qadree za Forbes.

Upravlja trima fondoma

Od svog osnivanja 2020. godine, Zeal sa sjedištem u Washingtonu prikupio je ukupno 186 miliona dolara, uz pomoć investitora kao što su Citi's Impact Fund, M&T Bank, MassMutual i fondova zadužbina historijski crnačkih fakulteta poput Spelman Collegea i Hampton Universityja. Zeal sada upravlja s tri fonda: Fond I, Fond II i Barclays Black Formation Investments.

Zeal je investirao u nekoliko obećavajućih startupova, uključujući Esusu, fintech kompaniju čiji je suosnivač Wemimo Abbey , član Forbesove liste BLK 50 (liste 50 najbogatijih, najmoćnijih i najuticajnijih Afroamerikanaca). Esusu pomaže stanarima da izgrade kreditnu istoriju prijavljivanjem plaćanja stanarine kreditnim agencijama. U 2022. godini, ta kompanija je dostigla vrijednost od milijardu dolara.

Zeal je također investitor u Humanly, startupu koji razvija softver za regrutaciju zasnovan na vještačkoj inteligenciji i ima tržišnu vrijednost od 66 miliona dolara, prema podacima PitchBooka.

Raznolikost donosi iznadprosječne prinose

„Ne nazivamo sebe investicionim fondom“, kaže Qadree. Ali ističe da Zeal koristi raznolikost u menadžerskim timovima kao jedan od svojih ključnih investicionih kriterija. „Raznolikost će uvijek biti dio našeg DNK. Podaci su jasni – donosi iznadprosječne prinose.“

Prema podacima Fairview Capital Partnersa, u SAD-u postoji više od 1.000 fondova rizičnog kapitala ili privatnog kapitala u vlasništvu žena ili manjina, od kojih je 168 u vlasništvu crnaca. U 2024. godini, fondovi u vlasništvu crnaca prikupili su u prosjeku 70 miliona dolara, što je pad u odnosu na 75 miliona dolara u 2023. godini.

Iako je Zeal uspješno zatvorio svoj treći fond, Qadree priznaje da postoje značajne prepreke u prikupljanju kapitala – uključujući visoke kamatne stope, usporavanje tržišta inicijalnih javnih ponuda (IPO) i globalne trgovinske tenzije. Tu je i politički kontekst. Nakon što je predsjednik Trump ponovo preuzeo dužnost u januaru, ukinuo je inicijative za raznolikost, jednakost i inkluziju (DEI), što je navelo neke firme da odustanu od svojih DEI planova i smanje ulaganja u fondove društvenog utjecaja.

„Nema više poklona“, kaže Calvin Butts , suupravljajući partner fonda East Chop Capital i investitor u Zeal. „Morate imati odličnu ideju i odlične odnose. Dobra ideja više nije dovoljna da biste se našli na listi želja investitora.“

„Uvijek ću biti crni investitor“, kaže Qadree. „Ključno je, s preko 50 kompanija na našoj platformi, prikazati napredak tih kompanija i njihov stvarni utjecaj dok se penju do liderske pozicije na tržištu.“

Joe Camporeale-Imagn Images

Odrastanje okruženo uzorima

Odrastao u jugozapadnoj Atlanti, Qadree je odrastao okružen uzorima. On je unuk bivšeg NBA igrača Jackieja Moorea, koji je igrao za Philadelphia Warriorse od 1954. do 1957. Qadree prepričava kako je mladi Moore trenirao još mlađeg Wilta Chamberlaina dok je bio srednjoškolac u Philadelphiji, koji će kasnije postati jedan od najvećih NBA igrača svih vremena.

„Kada je u pitanju motivacija i gdje je sve počelo“, kaže Qadree, „dugujem to svom djedu.“

Njegova majka je radila kao administrativna asistentica, a njegov otac, Tony, bio je građevinski izvođač radova. Qadree pripisuje njemu svoj interes za biznis. Kao dječak, često je išao na praznične zabave s ocem i radio je kao garderober, što mu je omogućilo kratke susrete s utjecajnim ličnostima, uključujući bivšu gradonačelnicu Atlante Shirley Franklin , pokojnog kongresmena Johna Lewisa i, naravno, Michaela Jordana.

„To je bio pravi izbor za sve u poslovnom i političkom svijetu“, prisjeća se on. Do 2008. godine, nakon što je diplomirao marketing na Hamptonu, Qadree je započeo karijeru kao analitičar u Goldman Sachsu. Dvije godine kasnije, prešao je u State Street Corporation.

Tokom svoje karijere, otvorio je i kafić u New Yorku pod nazivom The Bees Knees Baking Company. On i dva prijatelja investirali su oko 150.000 dolara. „Marža profita je bila osjetljiva“, kaže, „ali je bilo zabavno.“ Tokom vikend smjena u kafiću otkrio je svoju strast prema rizičnom kapitalu – zahvaljujući „pristojnoj znatiželji“. Dok je čistio stolove, prisluškivao je razgovore između poduzetnika i investitora, počeo postavljati pitanja o njihovim projektima i naučio kako funkcioniše prikupljanje sredstava.

„Mnogi su radili na projektima koji su mi bili zaista važni“, kaže Qadree, misleći na ideje iz oblasti obrazovanja i finansijske tehnologije koje je čuo.

Demokratizirajte pristup kapitalu

Godine 2015. prodao je svoj udio u kafiću, preselio se u grad Washington i zaposlio se u Village Capitalu kao šef odjela za obrazovnu tehnologiju. Taj posao ga je doveo do upravljanja AT&T-ovim fondom Aspire. Godine 2020. pokrenuo je Zeal i zatvorio prvi fond s investitorima poput Bank of America i PayPala.

„Zeal želi biti pravi katalizator za ekonomsku jednakost“, rekao je Qadree u julu 2021. nakon što je prikupio 62,1 milion dolara.

Danas, sa svježim kapitalom i svjestan izazova koje donosi tržište rizičnog kapitala, Qadree se oslanja na svoje iskustvo s Wall Streeta i poduzetništva kako bi identificirao AI jednoroge i osnivače koje drugi investitori ignoriraju.

„Zaista želimo demokratizirati pristup kapitalu i poticati inovacije koje pokreću ekonomsku mobilnost“, kaže Qadree. „Postoji i prilika za poremećaj postojećih sistema kako bi više ljudi dobilo poštenu šansu.“

Jabari Young, novinar Forbesa

