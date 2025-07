Ne umišljate, stvarno se događa: Umjetna inteligencija preuzima poslove u tehnološkom sektoru

Od pojave generativne umjetne inteligencije raste zabrinutost zbog njenog utjecaja na radna mjesta i egzistenciju zaposlenih. Danas direktori otvoreno priznaju razmjere tog utjecaja, dok valovi otpuštanja sve snažnije zahvaćaju tehnološki sektor.

U aprilu, između sastanaka, Micha Kaufman, izvršni direktor platforme za slobodne radnike Fiverr, poslao je svojim zaposlenicima nimalo ublaženu poruku: “AI dolazi po vaše poslove. Dovraga, dolazi i po moj posao”, napisao je. “Ovo je poziv na buđenje.” U dopisu je iznio vlastitu tezu o umjetnoj inteligenciji – smatra da će ona unaprijediti sposobnosti svih. Laki zadaci postat će banalni, teški zadaci postat će laki, a ono što se danas čini nemogućim, postat će tek teško. Budući da su AI alati besplatni i dostupni svima, niko nema konkurentsku prednost. No u tom procesu, oni koji se ne budu znali prilagoditi, bit će osuđeni. Kaufman vjeruje da se tržište rada udaljava od masovnog zapošljavanja prema preciznom, ciljano usmjerenom zapošljavanju, pri čemu će stručnjaci i vrhunski pojedinci imati prednost.

Istraživanje koje je provela Chen sa svojim timom, koristeći podatke o platama u SAD-u koje je podijelila firma ADP, pokazalo je da je generativna umjetna inteligencija već počela utjecati na tržište rada. Iako je pad zaposlenosti početničkih programera zasad malen, predstavlja važnu promjenu u inženjerskom sektoru unutar tehnološke industrije, koji se više od dvadeset godina povezuje s bogatstvom i visokim plaćama. Nakon godina u kojima se ponavljala tvrdnja da će AI pomoći, a ne zamijeniti ljude, sve je više izvršnih direktora koji javno priznaju stvarni utjecaj tehnologije.

Direktor Anthropica, Dario Amodei, procijenio je da bi umjetna inteligencija mogla uništiti polovinu svih početničkih “bijelih ovratnika” i uzrokovati stopu nezaposlenosti do 20 posto u sljedećih pet godina. Andy Jassy, direktor Amazona, izjavio je da će AI tokom narednih godina smanjiti broj zaposlenih jer će za neke poslove jednostavno trebati manje ljudi, dok će za druge trebati više. Tobi Lütke, direktor Shopifyja, još je ranije izjavio da će firma odobravati zapošljavanja samo za ona radna mjesta koja se ne mogu automatizirati pomoću AI-ja.

ChatGPT zamjenjuje programere

Kaufman kaže da osjeća paniku među programerima; čuje ih kako međusobno raspravljaju i pitaju se hoće li uopće imati posao za dvije godine. Osjetio je da to moraju čuti i od njega – potvrdu da ne umišljaju i da je promjena stvarna. Doista, nakon lansiranja ChatGPT-a 2022., zaposlenost među mladim, početničkim programerima u dobi od 18 do 25 godina neznatno je pala. No nije samo nedostatak iskustva ono što otežava dobivanje posla – tržište postaje sve zahtjevnije i za one koji su prosječni. U eri umjetne inteligencije prednost imaju samo iznimni pojedinci.

Tehnološke firme sve češće navode upravo AI kao razlog za otpuštanja i zamrzavanja zapošljavanja. IBM je u maju otpustio stotine zaposlenika iz odjela ljudskih resursa, zamijenivši ih umjetnom inteligencijom, u sklopu šireg vala rezova kojim je ugašeno osam tisuća radnih mjesta. Iste je godine Duolingo odlučio prestati koristiti vanjske suradnike za zadatke koje sada može obavljati AI, a Klarna je smanjila broj zaposlenih za čak 40 posto, dijelom zbog ulaganja u automatizaciju. Microsoft je nedavno otpustio 9.000 zaposlenika – oko četiri ukupne radne snage – iako nije eksplicitno naveo AI kao razlog, kompanija je znatno povećala ulaganja u umjetnu inteligenciju i istaknula uštede koje je zahvaljujući njoj ostvarila. Samo automatizacijom korisničke podrške Microsoft je, prema Bloombergovim podacima, uštedio više od pola milijarde dolara. Direktor Satya Nadella izjavio je u aprilu da se već oko 30 posto koda unutar firme piše uz pomoć AI-ja. Jedan od otpuštenih zaposlenika izjavio je za Forbes da je to jednostavno posljedica promjene korporativnih prioriteta.

Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Tri četvrtine otkaza zbog AI

Iako Microsoft nije odgovorio na pitanja o razlozima otpuštanja, u službenoj su izjavi naveli da provode reorganizaciju kako bi se najbolje pripremili za uspjeh u dinamičnom tržišnom okruženju. Tačno određivanje razloga za otkaze u bilo kojoj kompaniji teško je definirati – osim tehnoloških promjena, važno je i opće ekonomsko okruženje, uključujući neizvjesnosti uzrokovane carinskim politikama bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Mnoge su firme tokom pandemije prekomjerno zapošljavale, pa su sadašnji rezovi možda samo pokušaj korekcije.

Prema izvještaju konsultantske firme Challenger, Gray & Christmas, umjetna inteligencija možda nije stvarni uzrok, već prikladan izgovor za otpuštanja. Od više od 286 hiljada planiranih otkaza ove godine, samo je 20 hiljada povezano s automatizacijom, a među njima samo ih je 75 direktno pripisano umjetnoj inteligenciji. Osim toga, teško je tačno izmjeriti koliko je AI zapravo povećao produktivnost, jer iako mnogi zaposlenici nemaju služben pristup AI alatima na poslu, često koriste dostupne potrošačke verzije bez znanja poslodavca.

Dok AI smanjuje potražnju za developerima unutar tehnološke industrije, Chen navodi da se istovremeno umjereno povećava potražnja za inženjerima u drugim sektorima. Industrije poput proizvodnje, finansija i zdravstva prvi put u većem opsegu usvajaju AI alate i zbog toga zapošljavaju više inženjera nego ranije.

Učenje će biti ključno

Automatizacija, međutim, ima svoja ograničenja. Prošle je godine Klarna izjavila da njihovi AI alati obavljaju posao jednak 700 agenata korisničke podrške, ali već ove godine najavili su novu kampanju zapošljavanja. Direktor firme odbacio je tvrdnje da je riječ o povratku na staro – rekao je da će novozaposleni agenti preuzimati složenije razgovore koji su se ranije outsoursali. Glasnogovornica Clare Nordstrom poručila je da se Klarna i dalje u jednakoj mjeri oslanja na AI, no istaknula je i da u svijetu gdje je sve automatizirano, ljudi sve više cijene ljudski kontakt.

Primjer Klarne pokazuje koliko je još uvijek nejasna granica između poslova koje bi trebali obavljati ljudi i onih koji se mogu povjeriti mašinama. Sebastian Siemiatkowski, direktor Klarne, jedan je od najvećih zagovornika automatizacije – toliko da se na objavi kvartalnih rezultata u maju nije ni pojavio lično, već je umjesto njega finansijski izvještaj predstavio njegov AI deepfake.

Uprkos svemu, Kaufman iz Fiverra kaže da je dobra strana ovog previranja to što ljudi pokazuju spremnost na učenje. Fiverr dosad nije provodio otkaze ni zamrzavanje zapošljavanja zbog AI-ja, a Kaufman je zaposlenicima ponudio mogućnost da razgovaraju o novim tehnologijama. Rezervirao je konferencijsku sobu za 50 ljudi – no kad je stigao, dočekalo ga je 250 zaposlenika. “Rekao sam samo: ‘U redu, krenimo,’“ prisjetio se Kaufman. Poručio je zaposlenicima da moraju biti proaktivni, učiti nove AI vještine i ne čekati da ih netko drugi poduči. “Pomoći ću svakome ko je motiviran pomoći samome sebi.”

Richard Nieva, novinar Forbesa