Kako Mate Rimac vidi budućnost? “Većina ljudi neće posjedovati automobile”

Izvršni direktor Bugattija, Mate Rimac, vjeruje da će u budućnosti samo vozački entuzijasti voziti vlastite automobile. Za većinu ostalih, misli da će ih voziti autonomna vozila koja inače neće posjedovati. Svoju viziju objašnjava argumentima.

Prije nekoliko godina, Mate Rimac je predložio Bugattiju da ne razvijaju potpuno električni automobil, već hibrid. Nastao je Tourbillon, a reakcije javnosti su pokazale da je bio u pravu. Ovo je samo jedan od primjera koji pokazuju njegove vizionarske kvalitete u svijetu automobilizma.

Autoblog.com je objavio intervju s njim u kojem su se fokusirali na budućnost automobilske industrije.

Na pitanje šta vidi kao sljedeću veliku stvar u automobilskoj industriji, bez oklijevanja odgovara: „To je definitivno autonomna vožnja. To je Sveti gral.“

Autonomna vožnja će biti sigurnija

„Došli smo do prekretnice gdje električni automobili postižu barem isti nivo performansi kao automobili sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem. Domet također postaje zadovoljavajući, punjenje je brže, a cijena gotovo jednaka. Sljedeći korak je, dakle, autonomna vožnja, koja će promijeniti način na koji se ljudi kreću“, kaže Rimac.

Prema njegovim riječima, tehnologija će također promijeniti vlasništvo nad automobilima. Mnogi ljudi više neće ni posjedovati vlastita vozila, već će koristiti aplikacije poput Ubera i Lyfta, koje su već postale mainstream. Ali iskustvo će biti potpuno drugačije kada u automobilu ne bude ljudskog vozača.

Rimac

„Bit će sigurnije iz mnogo perspektiva“, kaže Rimac. „Vaš Uber vozač je možda tek jučer stigao u zemlju, ne poznaje grad i možda je ometen. Vozač robot nikada neće biti ometen. Nikada neće gledati u svoj telefon. Nikada neće biti pijan.“ Robotski taksiji uklanjaju rizik ljudskog faktora. Automobilski entuzijasti možda ne razumiju trend autonomne vožnje, ali ne čine većinu kupaca. Rimac smatra da će se u budućnosti samo ograničen broj ljudi odlučiti za posjedovanje automobila. Ko danas posjeduje konje? „Naravno da želim nastaviti posjedovati, uživati ​​i voziti automobile još dugo vremena“, kaže on. „Ali pitanje je: koliko ljudi danas zapravo voli automobile, a koliko ih je prisiljeno voziti jer nemaju bolju opciju?“

Podsjeća nas da je prije sto godina svako imao konja, ali danas ga imaju samo oni koji ga istinski vole. To je izbor onih koji su strastveni prema konjičkom životu. Budućnost automobila, vjeruje on, kreće se u istom smjeru – vlasništvo će biti opcionalno, rezervisano za one koji vole voziti.

„Sa autonomnim vozilima, to će biti izbor“, kaže Rimac. „Ljudi kojima nije stalo do automobila neće ih posjedovati. Samo će koristiti autonomne automobile da bi stigli od tačke A do tačke B. Ali oni koji ih vole i dalje će ih moći imati.“

Zanimljivo je da Rimac današnje sisteme pomoći vozaču vidi kao prepreku.

„Volio bih da nestanu, jer za mene [automobil u tom slučaju] vozi tebe, ali ti si i dalje odgovoran i i dalje si kriv. To je neka vrsta prelazne faze koja nije dobra ni za koga. Daje ti iluziju da sistem nešto radi i da je siguran, ali ako se dogodi nešto nepredviđeno – on jednostavno odustane.“

Stalna adaptacija je važna

Na pitanje da li je to neophodan korak na putu od tačke A do tačke B, on priznaje da vjerovatno jeste. Ali ne misli da bi vozači trebali to prihvatiti kao krajnji cilj. To je samo odskočna daska.

Autoblog.com izvještava da je Rimac očito ispred svih, što je osiguralo uspjeh njegove hrvatske kompanije Rimac Automobili, kao i Bugattija. On zna da je dugoročni plan važan, ali da je prilagodljivost ključna. Primjer: Rimac je započeo kao proizvođač električnih vozila, a njihov model Nevera postavio je desetine Guinnessovih svjetskih rekorda. Ali kako euforija oko električnih automobila jenjava, Rimac je spreman za promjenu.

„Investitori su nagrađivali one koji su se uključili u svijet električnih automobila, a kažnjavali one koji nisu“, kaže on. „Kada sam se uključio u Bugatti, ljudi u Porscheu su insistirali da sljedeći Bugatti bude električni. Uspio sam ih uvjeriti da to ne rade.“

U ovoj industriji, desetogodišnji plan može biti koristan, ali samo ako na njemu stoji velika poruka: „prilagodi se ili propadni“. Rimac zna da njegov plan neće izgledati isto za deset godina – ili čak ni za godinu dana. On ukazuje na kompanije koje su već potrošile milijarde ulažući sve u električne automobile i kaže da su možda otišle predaleko, jer će im trebati šest ili sedam godina da se vrate tamo gdje su bile. Bugatti je, s druge strane, već prije pet godina dizajnirao Tourbillon s analognom unutrašnjosti, motorom s unutrašnjim sagorijevanjem i atmosferskim motorom. I pogodio je.

Ovo nije puka sreća ili slučajnost. Vizionari poput Rimca su u skladu s tržištem, osluškujući i najmanje vibracije promjena prije svih ostalih. I planiraju to iskoristiti.