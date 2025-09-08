Za manje od deset godina nestaće kriminal na ulicama SAD uz pomoć kamera i dronova

Sa više od 80.000 kamera pokretanih umjetnom inteligencijom širom SAD-a, Flock Safety je postao glavni alat za policijski nadzor i kompanija vrijedna 7,5 milijardi dolara. Sada izvršni direktor Garrett Langley planira da se suoči sa američkim tehnološkim gigantom za policiju Axonom i kineskim proizvođačem dronova DJI na putu ka plemenitom (ali gotovo Sizifovom) cilju: sprečavanju svih vrsta kriminala u SAD-u.

U sobi bez prozora u policijskoj stanici Dunwoody u Atlanti, poručnik Tim Fecht pritiska dugme i DJI dron tiho polijeće sa krova stanice. Već ima koordinate: lokalni tržni centar gdje je poziv hitnoj službi 911 prijavio kradljivca u trgovini. Odozgo, Fekt zumira čovjeka koji provjerava svoj telefon. Zatim posmatra grupu ljudi koji čekaju voz. Svi su stotinama metara udaljeni, ali na ogromnom ekranu u centru za kriminal policijske policije slika je kristalno jasna.

To je prostorija veličine učionice, čiji su zidovi prekriveni monitorima koji prikazuju podatke u realnom vremenu. Snimci sa nadzornih kamera i očitavanje registarskih tablica, izvještaji detektora pucnja, digitalne karte s lokacijom policijskih automobila po gradu. Kako pristižu novi pozivi 911, vještačka inteligencija ih u realnom vremenu prepisuje na drugi ekran. Fekt svemu tome može pristupiti uz samo nekoliko klikova.

Rastući posao

Dvadeset minuta vožnje dalje, u kancelariji u kojoj su Flockove kamere i detektori pucnja izloženi poput muzejskih eksponata, 38-godišnji izvršni direktor i suosnivač Garrett Langley vodi kompaniju s procijenjenim prihodom od 300 miliona dolara u 2024. godini, koja je zaslužna za sve ovo. Od svog osnivanja 2017. godine, Flock, koji je u posljednjoj rundi finansiranja procijenjen na 7,5 milijardi dolara, tiho je izgradio mrežu od 80.000 kamera usmjerenih na autoputeve, glavne saobraćajnice i parkirališta širom SAD-a. One snimaju ne samo registarske tablice, već i druge karakteristične detalje vozila. Razbijeni prozori, ogrebotine, naljepnice na branicima. Langley procjenjuje da njegove kamere pomažu u rješavanju milion zločina godišnje.

Flockove kamere su također postavljene na njihove vlastite dronove američke proizvodnje. U tvornici koju je kompanija otvorila početkom godine u blizini Atlante. Ovo će dodati novu dimenziju poslovanju i pokušati smanjiti dominaciju kineskog DJI-a.

Fotografija: Jamel Toppin za Forbes

Vizija Amerike bez kriminala

Langley daje predviđanje: za manje od 10 godina, Flockove kamere – na zemlji i u zraku – iskorijenit će gotovo sav kriminal u SAD-u (uz napomenu da su programi zapošljavanja mladih i smanjenje recidivizma također važni). Iako zvuči kao nerealno obećanje još jednog tehnološkog entuzijaste, Langley ostaje uvjeren. Uprkos valu kritika aktivista za privatnost i protivljenju svog najvećeg rivala. To je Axon Enterprise, kompanija vrijedna 2,1 milijardu dolara (prihod iz 2024. godine). Langley vjeruje da Amerika može i treba postati zemlja u kojoj se svi osjećaju sigurno.

„Razgovarao sam s mnogim aktivistima koji misle da je kriminal jednostavno cijena modernog društva. Ne slažem se“, kaže Langley. „Mislim da možemo imati grad bez kriminala i sa očuvanim građanskim slobodama… Možemo imati sve.“ U gradovima u kojima se koristi Flock, dodaje on, prosječni prestupnik – uglavnom mladi od 16 do 24 godine koji čine nenasilna djela – „vrlo je vjerovatno da će biti uhvaćen“.

Policijska praksa

Međutim, ne uvijek. Policija u Dunwoodyju nije uspjela identificirati dotičnog kradljivca u trgovini. Ali Fecht i njegov nadređeni, major Patrick Krieg, brzo navode druge primjere u kojima je Flock odigrao ključnu ulogu. Hvatanje bande koja je pljačkala bankomate i apoteke duž istočne obale kada su kamere identificirale jedno od vozila za bijeg. Naoružani muškarac koji je hodao prema prepunom baru identificiran je dronom po tetovaži na vratu. Uhapšen je prije nego što je mogao ikoga nauditi.

Žena koja je uperila pištolj u komšiju. Tokom parade 4. jula, najveće u Georgiji, Flock kamere prate događaj kako bi spriječile bilo kakve incidente. “To nam daje priliku da osiguramo sigurnost zajednice tokom ovakvih velikih događaja”, kaže Krieg.

Eksplozivni rast

Nakon porodičnog odmora u Evropi, visoki i atletski građen Langley djeluje vedro i optimistično. Rast je eksplozivan. Prihod je porastao za 70% u poređenju sa 2023. godinom kada je iznosio 175 miliona dolara. Kompanija još nije profitabilna i nema planova da to uskoro postane. Prioritet joj je rast, podržan sa 275 miliona dolara prikupljenih u martu u investicijskoj rundi koju je predvodio Andreessen Horowitz. To je bilo dovoljno da Flock stigne na Forbes Cloud 100 listu za 2025. godinu. Oni su najjače nekotirane kompanije u oblasti cloud tehnologije. Langley kaže da je pretvaranje Flocka u posao od 100 milijardi dolara “vrlo ostvarivo”. Ilya Sukhar, investitor i partner u VC firmi Matrix, koji je ujedno i član Flockovog odbora, slaže se: “Zvuči kao kliše, ali zaista se čini kao da smo tek na početku. Nije mi teško zamisliti da ćemo dostići taj nivo.”

Poslovni model

Svaka kamera za registarske tablice marke Flok košta između 3.000 i 3.500 dolara. Uz dodatnu naknadu za FlokOS, operativni sistem koji omogućava pristup svim prikupljenim podacima putem pretraživača ili mobilne aplikacije, ovisno o broju korisnika ili kamera. Policija u Dunwoodyju, na primjer, plaća oko 500.000 dolara godišnje za mrežu od 105 kamera, detektore pucnja, spomenuti DJI dron i softver za njihovo upravljanje.

Klijenti izvan policije

Flockov rast ne dolazi samo od 5.000 policijskih uprava u 49 država (kamere još nisu postavljene na Aljasci). Kompanija također ima 1.000 korporativnih klijenata, uključujući FedEx, Lowe's i Simon Property (najvećeg vlasnika trgovačkih centara u SAD-u). Tu su i stambena udruženja, mala preduzeća, škole i organizacije poput Jevrejske federacije Atlante. Instalirala je 64 Flock kamere na različitim lokacijama u gradu. Uključujući i društveni centar koji je nedavno prijavio porast antisemitskih prijetnji policiji u Dunwoodyju. Svi ti klijenti mogu dati policiji pristup svojim snimcima, što dodatno proširuje nadzor koji Flock nudi. Mnogi to i čine.

Početak kompanije

Langley nije imao iskustva u policijskoj tehnologiji kada su on i njegovi kolege studenti sa Georgia Techa, Matt Feury i Paige Todd, osnovali Flock 2017. godine. Prije toga, radili su na aplikaciji koju je Langley dizajnirao za unapređenje sjedišta na sportskim i koncertnim događajima na VIP nivoe. Fury i Todd bili su prvi zaposlenici. (Aplikaciju je kasnije kupio Cox Enterprises iz Atlante i prestala je postojati.) Inspirisani neriješenom pljačkom u Langleyu, napravili su prvi prototip Flocka. Android kamera u vodootpornom kućištu koja je fotografisala automobile i snimala registarske tablice, s mogućnošću pretraživanja kroz aplikaciju. Bio je primitivan, ali je potvrdio ideju.

Kada je Sukar prvi put investirao u Flock 2018. godine, kompanija se mučila da napravi uređaj koji su osnivači zamislili. Bila je to kamera otporna na vremenske uslove. Napaja se solarnom energijom i uvijek je uključena. Brzo snima jasne fotografije i postavlja ih preko interneta na Amazonove cloud servere. Tamo se mogu pregledati i upoređivati ​​u velikim razmjerima. “Trebalo je vremena da se shvati”, kaže on. Do 2020. godine, Flock je uspio razviti sistem i brzo proširiti mrežu kamera širom zemlje. Policija je bila oduševljena idejom da može pretraživati ​​nacionalnu mrežu kamera kako bi pronašla sumnjiva vozila.

Kritika i protivljenje

Međutim, ne dijele svi entuzijazam policije zbog širenja Flocka. Aktivisti za privatnost tvrde da kompanija gradi neviđeni distopijski sistem masovnog nadzora. DeFlok grupa je kreirala mapu kamera za skeniranje registarskih tablica, koja sada ima više od 29.000 lokacija. Dvije trećine pripadaju Flocku. Također vodi Discord kanal gdje se korisnici podstiču da osporavaju instalaciju u svojim gradovima. Osnivač grupe, Will Freeman iz Bouldera, Colorado, kaže da je ono što Flock gradi “pogrešno i protivno principima Četvrtog amandmana” jer “stalno pretražuju”. Optužuje Langleyja da želi “staviti cijelu zemlju pod nadzor dok on ostvaruje profit”.

Drugi aktivisti su manje glasni. Kamere se vandaliziraju i krade, a zaposlenici primaju fizičke prijetnje. Langley, koji one koji prijete kompaniji naziva “teroristima”, dovoljno je zabrinut što su Flockove kancelarije, proizvodni pogoni i kamioni za postavljanje kamera namjerno bez logotipa.

Od ljubavi do sukoba s divom Axonom

Najveća briga za Flock trenutno je policijsko-tehnološki gigant Axon. Flock je imao obećavajuće partnerstvo s ovom kompanijom (njena tržišna vrijednost je 59 milijardi dolara) nakon što je Axon investirao malu količinu kapitala 2020. godine. Sporazum je predviđao promociju Flok kamera za očitavanje registarskih tablica i njihovu potpunu integraciju s Axonovom tehnologijom.

Međutim, u januaru ove godine, izvršni direktor i milijarder Rick Smith prekinuo je partnerstvo. Optužio je Flock za prekomjerno naplaćivanje i pokušaj da “zaključa” kupce za svoje proizvode. U aprilu je Axon lansirao vlastite kamere za očitavanje registarskih tablica. Odmah je osvojio svog prvog klijenta – policijsku upravu Atlante, koja je već koristila Flock. Njihove kamere sada koštaju 20% manje, a softver je besplatan tokom prve godine.

Langley uzvraća i optužuje Axon da je monopolista koji zloupotrebljava svoju tržišnu poziciju kako bi ugušio konkurenciju. “Ponudit ćemo bolji proizvod po nižoj cijeni.”

Optužbe za monopol

Fotografija: Jamel Toppin za Forbes

Ovo nisu prve optužbe protiv Axona. Još 2020. godine, FTC je osporio VieVuovo preuzimanje konkurenata, tvrdeći da bi to stvorilo monopol. Iako je tužba kasnije povučena, nekoliko lokalnih samouprava – Baltimore, Holmdel, New Jersey i okrug LaSalle, Illinois – podnijelo je tužbe sa sličnim optužbama. Axon negira antikonkurentsko ponašanje. I tvrdi da ima manje od 15% udjela na tržištu od 11 milijardi dolara.

Regulacija i kontroverze oko Flocka

Ni Flock nije bez problema. Savezna država Illinois istražuje da li su policajci ilegalno dijelili pristup Flock kamerama s agencijama iz drugih država. A sve u svrhu procesuiranja prekršaja vezanih za imigraciju ili abortus. U međuvremenu, Flok je ažurirao alate kako bi spriječio takve situacije u zemljama gdje je to zakonom zabranjeno.

Forbes je prošle godine otkrio da je Flock često instalirao uređaje bez potrebnih dozvola i licenci. To je značilo kršenje lokalnih propisa. Langley priznaje da kompanija “još nije savršena”, ali tvrdi da čekanje 12 mjeseci na dozvole “jednostavno nema smisla” kada se tehnologija koristi za spašavanje života. Žali se da “imamo osjećaj kao da smo kažnjeni jer smo spriječili da dijete udari automobil i da bude uhvaćeno kako prelazi ulicu izvan pješačkog prelaza”.

U nekim gradovima, vlasti su čak odlučile zabraniti ili ukinuti Flock. Tako je gradsko vijeće u Austinu odbilo produžiti ugovor s Flockom ove godine. Jedan član vijeća citirao je članak Forbesa i istakao da je Služba za imigraciju i carine imala pristup Flockovim podacima.

Okrug Camden u Missouriju je 2023. godine usvojio zakon kojim se policiji zabranjuje korištenje čitača registarskih tablica. Međutim, Flockove kamere nisu odmah uklonjene. Nakon što je Flock ignorisao zahtjeve za uklanjanje, lokalni vijećnik Ike Skelton ih je sam uklonio. Odmah je optužen za uništavanje javne imovine i ometanje javne službe. Ako bude osuđen, Skelton se neće moći ponovo kandidovati. Slučaj je još uvijek pred sudom, a Skelton kaže za Forbes da vjeruje da je djelovao u skladu s odlukom o zabrani čitača registarskih tablica u okrugu Camden. I dalje je zabrinut ne samo zbog svog posla, već i zbog toga što Flock stvara sistem nadzora “gdje nikada nećete znati da vas neko posmatra”.

Nova generacija proizvoda

Ništa od ovoga ne usporava Langleyja. “Posljedica stvaranja proizvoda koji mijenja živote ljudi je da će biti mnogo ljudi koje ćete iznervirati, jer ono što radimo je zaista važno”, kaže on.

Flok razvija nove proizvode:

* Raven sistem sada pored detekcije pucnjave dodaje i detekciju saobraćajnih nesreća,

* poboljšana je analiza pločastih kamera,

* Budući najvažniji projekat bit će Nova, nastala kupovinom startupa Lucidus iz Nashvillea 2025. godine.

Flok je unaprijedio Lucidusov alat iako je osnova ista. Nova planira kombinirati policijske dosjee s javnim podacima – o imovini, prebivalištu, socijalnom osiguranju i kreditnoj historiji. I sve čini pretraživim pomoću umjetne inteligencije.

Novin menadžer za razvoj, Martin Howley, priča priču o tome kada je policija tražila osumnjičenog za ubistvo. Koristeći Novu, analizirala je snimke drona i otkrila šestosatni period kada je tijelo žrtve bačeno na određenu lokaciju, što je pomoglo da se suzi potraga za vozilima u tom području. U e-mailovima koje je dobio Forbes, direktor Amazonove službe za provođenje zakona opisao je Lucidusovu tehnologiju kao “jedan od najnevjerovatnijih alata za provođenje zakona koje je vidio”, a to je bilo prije nego što je preuzeo Flock. “To je zaobilaženje zakona o privatnosti i samog Ustava”, rekao je Jay Stanley, viši analitičar za provođenje zakona ACLU-a.

Razvoj uz Flockovu liniju proizvoda je njihova misija. Kompanija vjeruje da ne samo da može riješiti kriminal, već i pomoći u boljem upravljanju saobraćajem i održavanju cestovne infrastrukture. Langley zamišlja dobrovoljni američki panoptikon u kojem se svi osjećaju sigurno, a gradovi koriste dostupne podatke za poboljšanje kvalitete života. “Sve Flock kamere su postavljene iz perspektive rješavanja kriminala. Zašto ne bismo otišli u radnu instituciju i rekli – prestanite slati ljude da traže rupe na cestama. Imam sve podatke. Hajde da zajedno izgradimo bolji grad?”, kaže Langley.

Američki dronovi kao strateška prednost

Langley najveći ponos vidi u novim Flock dronovima. U fabrici blizu Atlante od 9.000 kvadratnih metara i vrijednoj 10 miliona dolara, pokazuje prototip. Na prvi pogled, nije impresivan i malo se razlikuje od običnog policijskog drona. Ali to je – američka proizvodnja.

To bi moglo postati ključno ako više država uvede zabrane korištenja kineskih dronova, poput nedavne odluke Floride. Langley priznaje da niko trenutno ne može nadmašiti DJI. Ali pokušat će.

Prvi klijenti su ih dobili u augustu. U okrugu Riverside (Kalifornija), dron polijeće s krova objekta Flock. Upravljanje se vrši putem običnog preglednika – tastature i miša – podsjeća na videoigru. To nije iznenađujuće jer su angažovani programeri iz tima koji je radio na igri Overwatch.

Na ekranu se pojavljuje tekst koji objašnjava šta se vidi: centar za mentalno zdravlje, McDonald's. Zatim, laganim pokretom miša, kamera zumira na dvojicu muškaraca koji igraju softball na terenu udaljenom stotinama metara. Nemaju pojma da ih dron kompanije posmatra iz fabrike udaljene 3.000 kilometara.

Thomas Brewster, Forbes

Startup Flock, koji se bavi umjetnom inteligencijom, misli da može eliminirati sav kriminal u Americi

Please enable JavaScript

