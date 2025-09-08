Forbes magazin ponovo s vama: U novoj sezoni pratite inspirativne priče o biznisu, ekonomiji i liderima

Nakon ljetne pauze Forbes Magazin se ovog utorka vraća na male ekrane. U novoj sezoni donosimo najnovije vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa kao i inspirativne priče lidera. U prvoj emisiji koja se emitira u programu N1 s početkom u 20 sati, otvaramo temu o pametnim gradovima. Nedžad Pirić, ekspert za digitalizaciju, pojašnjava koliko je BiH spremna za implementaciju smart city tehnologija u svojim gradovima i koje finansijske i vremenske uštede bi građani mogli imati od njih, ali i kakve benefite primjena umjetne inteligencije i digitalnih rješenja donosi malim i srednjim preduzećima.

Startup scena BiH među 100 najboljih. Bosna i Hercegovina je na StartupBlink indeksu za 2025. godinu skočila za pet mjesta i sada zauzima 91. poziciju na svjetskoj rang-listi startupa. Druga godina uzastopnog rasta startup scene donijela je milionske investicije.

Donosimo i najnovije podatke o direktnim stranim investicijama u BiH, te odgovor – ko najviše vjeruje tržištu BiH i koji sektor je stranom kapitalu i dalje najatraktivniji.

Gledajte Forbes Magazin sutra u 20:00 sati ekskluzivno na N1 televiziji.