Steve Forbes o rješenju za Ukrajinu: Paradoks sa kojim Trump mora da se suoči

Glavni urednik Forbes Media, Steve Forbes, u autorskom tekstu objašnjava šta je potrebno da uradi administracija Donalda Trumpa, kako bi obezbijedila trajni mir u Ukrajini

Paradoks sa kojim Trumpova administracija mora da se suoči: da bi se postigao stvarni mir u Ukrajini, Kijev mora dobiti značajno više oružja za vođenje rata. Još ružnija činjenica je da bi Putinova pobjeda u ovom sukobu na kraju ugrozila i Sjedinjene Američke Države.

Surova istina o Vladimiru Putinu jeste da on i dalje vjeruje da može dobiti rat za kontrolu nad Ukrajinom. Zato, bez obzira na to šta Putin može reći javno, predsjedniku Trumpu ili svom amaterskom specijalnom izaslaniku, on nema nikakvo interesovanje za istinske pregovore kako bi se ovaj krvavi sukob završio i Ukrajina ostala sigurno nezavisna.

Putin vjeruje da može da ignoriše prijetnje sankcijama koje dolaze od predsjednika Trumpa. Uostalom, zar predsjednik nije već ranije proglašavao nekoliko rokova pa se potom povlačio?

Ruski diktator vjeruje da će njegova užasna strategija iscrpljivanja, koja mjesečno odnese 30.000 ruskih života, u odnosu na ranijih 40.000, u kombinaciji sa zastrašujućim raketnim i dron napadima na civile, slomiti moral Ukrajinaca. Takođe smatra da će se SAD i Evropa umoriti od svog angažmana u sukobu. To bi mu omogućilo da nametne sporazum kojim bi Ukrajina postala vazal Kremlja. Nakon toga, bio bi u poziciji da izvrši pritisak na Poljsku i svede baltičke države Litvaniju, Letoniju i Estoniju na status sličan Hong Kongu. Moldavija, koja je nekada bila dio Sovjetskog Saveza, ponovo bi postala dio Rusije, makar formalno pod drugim imenom.

Steve Forbes, Foto: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia

Ugrožen i NATO

Još gore, NATO bi postao mrtvo slovo na papiru. Evropske zemlje, suočene sa sve jačim populističkim političkim pritiscima koji podstiču proruske tendencije, pomirile bi se sa popuštanjem Kremlju.

Sve ovo dodatno bi učvrstilo percepciju Kine da SAD više nemaju volje da odlučno predvode slobodni svijet. Sa svojim unutrašnjim problemima i vjerovanjem da mora raspiriti nacionalistički zanos, Peking bi mogao da preduzme poteze koji bi ozbiljno rizikovali rat sa SAD.

Ono što predsjednik Trump učini u vezi sa Ukrajinom u narednim nedjeljama imat će duboke posljedice po budućnost Amerike.

Rješenja su jednostavna

Prije svega, potrebno je Ukrajini obezbijediti dovoljno sredstava, ne samo za odbranu od ruskih kopnenih ofanziva, već i za uspješno potiskivanje ruskih snaga. Gubitak teritorije od strane Rusije narušio bi njeno uvjerenje da iscrpljivanje neprijatelja može dovesti do pobjede.

Također, trebalo bi ukinuti sva ograničenja u pogledu vojnih ciljeva unutar teritorije Rusije. Dosadašnja tiha zabrana iz Pentagona samo jača uvjerenje Vladimira Putina da Sjedinjene Američke Države žele da se distanciraju od ovog rata. Pored toga, nužno je uvesti znatno jače sankcije, uključujući blokadu pristupa ruskih banaka globalnoj finansijskoj infrastrukturi koja omogućava razmjenu novčanih sredstava među bankama. Konačno, kao izvor dodatnog finansiranja, može se iskoristiti 300 milijardi dolara zamrznutih ruskih bankarskih rezervi, koje bi bile usmjerene na kupovinu i isporuku oružja za ukrajinske snage.

SAD dodatno narušavaju sopstveni kredibilitet pred Rusijom i Kinom time što oružje ne isporučuju direktno Ukrajini. Washington želi da proda oružje zemljama NATO-a, a da one potom proslijede to oružje Ukrajini.

