Radnici Hyundaija će “dobrovoljno” napustiti SAD umjesto da budu deportovani

Južnokorejski državljani koje su američke imigracijske vlasti pritvorile prošle nedjelje nakon racije na fabriku baterija za električna vozila Hyundai u Gruziji dobrovoljno će se vratiti u svoju zemlju umjesto da budu deportovani. Ovo su danas objavile vlasti u Seulu, nakon što je predsjednik Donald Trump rekao da strane kompanije koje investiraju u SAD moraju poštovati imigracijske zakone te zemlje.

Prema južnokorejskoj novinskoj agenciji Yonhap, vlasti u Seulu planiraju u srijedu poslati čarter let kako bi vratile svoje pritvorene građane iz SAD-a, nakon razgovora s Washingtonom.

Imigracijske vlasti su prošle nedjelje pritvorile oko 300 južnokorejskih državljana. Trenutno se nalaze u pritvorskom centru u Folkestoneu, Georgia.

Na današnjoj sjednici parlamenta, južnokorejski ministar vanjskih poslova Cho Hyun izjavio je da se razgovori s Washingtonom vode “na svim nivoima” kako bi se osiguralo da radnici pritvoreni zbog ovog incidenta ne budu suočeni s budućim zabranama ulaska u SAD.

Sastanak s Marcom Rubiom

Cho putuje u Washington kako bi pomogao pritvorenim radnicima da napuste SAD. Planira se sastati s državnim sekretarom Marcom Rubiom kako bi razgovarali o proširenju kvote njegove zemlje u programu viza za investitore na osnovu međunarodnih ugovora.

Također je rekao da će pokušati pregovarati sa SAD-om o stvaranju posebne kvote radnih viza za južnokorejske investitore – slične vizi E3 koju sada koriste samo kvalificirani australijski radnici.

U objavi na svojoj platformi Truth Social u nedjelju navečer, Trump je napisao: “Ovim putem pozivam sve strane kompanije koje ulažu u SAD da poštuju imigracijske zakone naše zemlje.” Dodao je: “Vaša investicija je dobrodošla i potičemo vas da LEGALNO dovedete svoje vrlo pametne ljude, s velikim tehničkim talentom, kako biste proizvodili proizvode svjetske klase, a mi ćemo vam omogućiti da to učinite brzo i legalno. Ono što tražimo zauzvrat je da zaposlite i obučite američke radnike.” Nije jasno da li predsjednik ovom izjavom misli da njegova administracija radi na posebnoj vizi za kompanije koje ulažu u SAD.

Trump brani napad na Hyundai

Trump se prvi put osvrnuo na napad ranije u nedjelju nakon slijetanja u zračnu bazu Andrews na putu natrag iz New Yorka. Tamo je prisustvovao finalu US Opena u muškoj konkurenciji. Priznao je da je dolazak kvalificiranih stranih tehničkih radnika neophodan za obuku Amerikanaca. Rekao je: “Ako trenutno nemamo ljude u ovoj zemlji koji poznaju tehnologiju baterija, možda bismo im trebali pomoći i pustiti neke ljude da dođu i obuče naše ljude da rade, znate, složene stvari, bilo da se radi o proizvodnji baterija, proizvodnji računara ili brodogradnji.”

Rekao je da će njegova administracija “ispitati cijelu situaciju”, bez navođenja detalja. I insistirao je da njegov odnos s Južnom Korejom ostaje “odličan”. Uprkos tome, Trump je branio raciju u Hyundaijevoj fabrici, rekavši da su pritvoreni radnici u SAD-u “ilegalno”.

