Uvedena još jedna prepreka do američke vize, a tiče se ambasada

State Department je uveo novu prepreku za međunarodne putnike koji traže turističke vize. Ovo će ionako duga vremena čekanja učiniti još dužim.

“Stupa na snagu odmah”, saopštio je u subotu Stejt department. Podnosioci zahtjeva za neimigrantsku vizu trebaju zakazati intervju u svojoj lokalnoj američkoj ambasadi. Dodaje se da “podnosioci zahtjeva moraju biti u mogućnosti da dokažu prebivalište u zemlji u kojoj se prijavljuju”.

U saopštenju se upozoravaju podnosioci zahtjeva koji zakažu intervju u američkoj ambasadi ili konzulatu izvan svoje zemlje državljanstva ili prebivališta da “bi im moglo biti teže da se kvalifikuju za vizu”. Imajte na umu da se naknade “ne vraćaju i ne mogu prenositi”.

Novo pravilo se odnosi na kratkoročne turističke vize, kao i na poslovne putnike, studente i privremene radnike.

Na termin se čeka više od godinu dana

Forbes se za komentar obratio Američkom turističkom udruženju.

Američka turistička industrija godinama kritikuje State Department zbog dugog vremena čekanja na vize. Geoff Freeman, direktor Američkog udruženja za putovanja, objasnio je Forbesu 2023. godine da dugo vrijeme čekanja stvara nepotrebne barijere koje čine zemlju manje konkurentnom kao destinaciju. “Moramo na putovanje gledati kao na put najmanjeg otpora. To je ono što putnici slijede: ko olakšava, ko pruža udobnost”, rekao je Freeman tada. U zavisnosti od nacionalnosti potencijalnog turiste, čekanje na termin za vizu u američkim konzulatima i ambasadama u inostranstvu može biti duže od godinu dana.

Prema Američkom turističkom udruženju, međunarodni turisti će 2024. godine potrošiti 181 milijardu dolara u SAD-u. Domaći turizam čini pet puta veći dio ukupnog turističkog kolača zemlje. Ali strani turisti ostaju duže od Amerikanaca koji putuju unutar SAD-a. Oni u prosjeku troše 4.000 dolara po putovanju – osam puta više od domaćih putnika.

Pokazatelji pada broja stranih turista u SAD-u

Američki turistički zvaničnici prvobitno su očekivali porast ukupnog broja međunarodnih dolazaka u SAD od 9% u 2025. godini. Umjesto toga, SAD su jedina zemlja koja je zabilježila pad potrošnje međunarodnih posjetilaca u 2025. godini, prema studiji Svjetskog vijeća za putovanja i turizam (WTTC) koja je analizirala ekonomski uticaj turizma u 184 zemlje. Prema Tourism Economics, odjelu Oxford Economicsa posvećenom turizmu, SAD se ove godine suočavaju s padom broja stranih turista od 8,2%.

„Geopolitički i politički izazovi… u kombinaciji s oštrom retorikom“ doprinijeli su „nepredvidljivosti i negativnom globalnom raspoloženju prema putovanjima u SAD“, navodi se u izvještaju Tourism Economics iz augusta, uz napomenu da je „to negativno raspoloženje ozbiljno“.

Organizacija navodi da su međunarodne rezervacije za avio karte za period august-oktobar niže za 10% do 14% nego prošle godine. Rezervacije iz Kanade – koja čini gotovo četvrtinu ukupnog dolaznog turizma – pale su za do 43% u poređenju s istim periodom prošle godine. Sveukupno, SAD su sa očekivanog povećanja prihoda od međunarodnog turizma od 16,3 milijarde dolara prešle na gubitak između 8,3 milijarde dolara (procjena Tourism Economics) i 12,5 milijardi dolara (procjena WTTC-a), što znači da se ove godine suočavaju s manjkom do 29 milijardi dolara.

Ranije je uvedena naknada od 250 dolara

Usvajanje “Velikog lijepog zakona”, koji je američki predsjednik Donald Trump potpisao u julu, uvelo je novu naknadu od 250 dolara za većinu neimigrantskih viza za SAD, uključujući turističke, studentske i radne vize, počevši od 2026. godine. Kongresni ured za budžet (CBO) procijenio je da će novi porez dodati oko 27 milijardi dolara američkom budžetu tokom jedne decenije. Međutim, zvaničnik Američkog udruženja za putovanja osporio je način na koji je Kongres izračunao svoju procjenu. Izjavio je za Forbes da njihova ekonomska studija pokazuje da će porez zapravo koštati američku ekonomiju 3,6 milijardi dolara godišnje. Uključujući više od tri milijarde izgubljene potrošnje posjetilaca. I više od 450 miliona izgubljenih poreskih prihoda. Osim toga, procjenjuje se da će izgubljeni prihod rezultirati sa 15.000 manje radnih mjesta u američkom turizmu.

Organizacija Brand USA, javno-privatna agencija za promociju SAD-a kao destinacije, otpustila je 15% svojih zaposlenika, objavio je u subotu Skift, portal specijaliziran za turističku industriju. Do ovih smanjenja došlo je nakon što je “Veliki lijepi zakon” smanjio budžet organizacije sa 100 miliona dolara na 20 miliona dolara. USTA je saopštila da je “duboko zabrinuta” zbog smanjenja. Istakli su da “za svaki potrošeni marketinški dolar, Brand USA donosi 25 dolara američkoj ekonomiji”.

