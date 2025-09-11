ASA Banka predvodi regionalni dijalog o budućnosti tržišta kapitala: Drugo izdanje konferencije „Horizonti kapitala“ u Sarajevu

Nakon uspješnog prvog izdanja konferencije „Horizonti kapitala“, ASA Banka 1. oktobra u Sarajevu organizuje novo okupljanje lidera finansijskog sektora, investitora i preduzetnika iz cijele regije. Konferencija će, kao i prethodna, biti mjesto susreta i razmjene ideja, ali i prostor za otvaranje novih pravaca u razvoju tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini i cijelom regionu.

Horizonti kapitala 2024 naglasili su potrebu jačanja institucionalne saradnje i većeg učešća privatnog sektora u cilju izgradnje funkcionalnog i atraktivnog investicionog ambijenta. Uz učešće više od 200 lidera finansijskog i realnog sektora, konferencija je pokrenula dijalog među regulatorima, bankama, osiguravateljima, fondovima, investitorima i akademskom zajednicom, te postavila temelje da preraste u regionalnu platformu za kreiranje inovativnih strategija i jačanje finansijskog tržišta.

„Konferencija je otvorila važna pitanja, od potrebe za reformom zakonodavnog okvira i jačanjem transparentnosti, do mobilizacije štednje građana i razvoja novih investicijskih instrumenata. Ove godine nastavljamo dijalog i podižemo ga na regionalni nivo. Očekujemo renomirane učesnike iz BiH i inostranstva s kojima ćemo zajednički tražiti odgovore na ključna pitanja stabilnosti, likvidnosti i atraktivnosti tržišta kapitala,“ izjavio je Samir Mustafić, predsjednik Uprave ASA Banke.

U fokusu konferencije, koja će okupiti ugledne stručnjake i istaknute poslovne lidere, bit će globalni trendovi kapitalnih tokova, utjecaj novih instrumenata i digitalizacije finansijskih usluga na tržište kapitala, te važnost regionalne saradnje i međusobnog povezivanja tržišta. Očekuje se da će drugo izdanje „Horizonta kapitala“ dodatno potvrditi ulogu konferencije kao platforme koja ne samo da otvara ključne rasprave, već i inspiriše konkretne inicijative za dugoročno jačanje tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini i cijeloj Adria regiji.

ASA Banka je svoju proaktivnost u razvoju tržišta kapitala potvrdila i uspješnom emisijom obveznica u vrijednosti od 60 miliona KM. Transakcija, realizovana početkom ove godine, predstavlja važan korak ka jačanju povjerenja investitora i aktiviranju domaćih tržišnih mehanizama, koji dodatno potvrđuje stabilnost Banke i njenu lidersku poziciju u finansijskom sektoru.

Za više informacija o konferenciji posjetite www.horizontikapitala.ba