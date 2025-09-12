EKSKLUZIVNO: Operacija “Doha” – Detalji napada koji je šokirao američke saveznike

Dim se uzdizao nad Dohom 9. septembra kao posljedica izraelskog raketnog udara koji je potresao glavni grad Katara. Bila je to operacija koja bi mogla zauvijek promijeniti odnose na Bliskom istoku.

U sobi je vladala napetost.

Premijer Katara sjedio je naspram glavnog pregovarača Hamasa, Halila Al-Hayye, pod bordo-bijelom zastavom zaljevske države, u ponedjeljak navečer. Njih dvojica su se ranije već mnogo puta sastajali, ali često bez rezultata.

Ovaj put je bilo drugačije.

Sjedinjene Američke Države su upravo iznijele novi prijedlog za prekid vatre koji bi mogao okončati gotovo dvogodišnji rat u Gazi. Katarski premijer, šeik Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, vršio je snažan pritisak na Al-Hayyu da prihvati prijedlog.

Razgovor je završen nešto prije 21:30, prema izvoru upućenom u sastanak. No, pravi posao tek je počinjao. Nakon odlaska Al-Hayye, katarski pregovarači su odmah kontaktirali izraelske kolege kako bi ih informisali o napretku.

Za razliku od većine prethodnih inicijativa koje su dolazile iz Katara i Egipta, ovaj plan je došao direktno od administracije Donalda Trumpa. Katarski pregovarači su se prethodne sedmice u Parizu sastali s američkim izaslanikom Steveom Witkoffom, a Trump je bio nestrpljiv da vidi pomak.

U nedjelju, Trump je Hamasu izdao ono što je nazvao „posljednjim upozorenjem“ da prihvati sporazum. Tvrdio je da je Izrael već prihvatio prijedlog – iako su izraelski zvaničnici samo rekli da ga „ozbiljno razmatraju“.

Izrael je imao druge planove.

Prije nego što je istekao rok za odgovor, izraelske rakete su pogodile stambenu zgradu u Dohi, za koju je izraelska obavještajna služba vjerovala da se u njoj okupljaju visoki lideri Hamasa.

CNN je razgovarao s više od desetak zvaničnika iz Izraela, Katara i SAD-a kako bi rekonstruisao događaje. U jednoj noći, američki kredibilitet u regiji bio je doveden u pitanje. Katar je bio bijesan, SAD iznenađene, a Izrael – bez trunke kajanja.

Mjeseci priprema za drsku i opasnu operaciju

Više od dva mjeseca Izrael je planirao vojnu operaciju koja bi označila presedan – napad na lidere Hamasa u srcu Dohe. Katar je bio ključna lokacija za pregovore o oslobađanju talaca i okončanju rata – i često odredište izraelskih zvaničnika.

Nakon napada 7. oktobra 2023. godine, Izrael je jasno dao do znanja da će ciljati Hamasovo rukovodstvo – u Gazi i inostranstvu. Međutim, prethodni napadi su se dešavali u za njih neprijateljskim državama: u Iranu (gdje je ubijen Ismail Haniyeh) i Libanu (ubistvo Saleha al-Arourija).

Napad na Katar bio bi udar na suverenu državu koja igra ključnu ulogu u posredovanju, ali i koja je domaćin velikoj američkoj vojnoj bazi – Al-Udeid. Ipak, Katar je bio dom i za visoke Hamasove vođe, uključujući Al-Hayyu, koji je godinama živio u Dohi.

Izrael je odlučio – vrijedi rizika

Uprkos sve prisnijim odnosima Katara i SAD-a – uključujući status “glavnog saveznika izvan NATO-a” koji mu je dodijeljen 2022. – izraelska vlada je zaključila da je udar opravdan. U posljednjim sedmicama, operacija je ubrzana.

Izraelska vojska (IDF) je nastavila ofanzivu u Gazi, dok je zračne snage pripremale prvi napad Izraela na jednu zaljevsku arapsku državu.

Ključno pitanje bilo je – kada?

Visoki vojni zvaničnici, uključujući načelnika Generalštaba IDF-a, generala Eyal Zamira, i šefa Mossada, Davida Barneu, doveli su u pitanje vrijeme napada. No, njihovo mišljenje je sve češće ignorisano, kako je Netanyahu počeo popuštati pritiscima svojih krajnje desničarskih koalicionih partnera.

Netanyahu je već jednom zamijenio Barneu u pregovorima s Hamasom – prepustivši ih svom pouzdaniku Ronu Dermeru. Sada je, po drugi put, ignorisao protivljenje svojih sigurnosnih lidera.

Tajming, koordinacija i – kašnjenje upozorenja SAD-u

Operacija je dobila predodobrenje u ponedjeljak. Shin Bet je imao obavještajne podatke da se visoki funkcioneri Hamasa sastaju u Dohi kako bi razgovarali upravo o prijedlogu koji su Amerikanci predložili.

Glavna meta: Halil Al-Hayya.

Napad je odgođen za jedan dan kako bi se potvrdio identitet prisutnih. Konačno odobrenje uslijedilo je nekoliko sati prije samog udara.

U utorak popodne, više od deset izraelskih borbenih aviona uzletjelo je prema meti. Izrael nije javno saopćio koje avione ili oružje je koristio, ali se pretpostavlja da su u pitanju F-35I, F-15 i F-16 – isti oni korišteni u sukobima s Iranom.

Ali sada su u zoni dejstva bili američki radari.

S obzirom da SAD upravlja bazom Al-Udeid, svaki neidentifikovani avion bio bi tretiran kao potencijalna prijetnja. Katar takođe ima napredan radar i Patriot raketni odbrambeni sistem.

Izrael je morao obavijestiti SAD – ali ne prerano.

Preuranjeno upozorenje značilo bi da bi SAD mogli reći Kataru, a Katar bi mogao upozoriti Hamas. Tako je Izrael odlučio – saopštiti u zadnjem trenutku.

Udarac u 15:46 – prekasno za bilo kakvu reakciju

Više od deset projektila pogodilo je stambeni kompleks u centru Dohe. Izrael je rekao da je u pitanju bila „precizna meta“.

SAD je obaviješten doslovno nekoliko minuta prije udara – i to ne direktno. General Dan Caine obavijestio je Trumpa, koji je zatim kontaktirao izaslanika Witkoffa, a ovaj Katar. Kad su Katarci dobili poziv, eksplozija je već bila odjeknula.

Izrael preuzima odgovornost, ali problemi se gomilaju

Netanyahu je brzo preuzeo punu odgovornost za napad, pokušavajući distancirati SAD. „Ovo je bila u potpunosti nezavisna izraelska operacija“, rekao je – na zahtjev SAD-a.

Katar je bio bijesan. Premijer Al-Thani je napad nazvao „državnim terorizmom“. U intervjuu za CNN rekao je:

„Netanyahu sistematski ruši sve šanse za stabilnost, mir i povratak svojih talaca.“

Donald Trump je izrazio nezadovoljstvo: „Vrlo sam nezadovoljan svakim aspektom ovog napada.“

Bijela kuća je napad kritikovala, ali nije direktno osudila ciljanje Hamasovih vođa.

A šta je postignuto?

Hamas je iste večeri saopćio da Al-Hayya i ostatak delegacije nisu ubijeni. Umjesto toga, poginulo je pet nižerangiranih članova Hamasa i jedan katarski pripadnik osiguranja.

Do srijede ujutro, u Izraelu su počele da se javljaju sumnje u uspješnost operacije. U roku od nekoliko sati – te sumnje su prerasle u pesimizam.

Napad nije bio tako precizan kako se tvrdilo.

