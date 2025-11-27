Rast Dellovih dionica: Slabiji prihodi, ali jača zarada i AI prognoza

Dionice Della skočile su u srijedu zajedno s drugim tehnološkim kompanijama, uprkos tome što je prihod za treći kvartal podbacio u odnosu na očekivanja Wall Streeta za 120 miliona dolara. Ipak, kompanija je uspjela ublažiti taj promašaj zahvaljujući većoj zaradi po dionici od očekivane i pozitivnoj prognozi prodaje vezane za vještačku inteligenciju.

Dellove dionice zatvorile su dan uz rast od 5,8%, dosegnuvši najviši nivo u posljednjih 12 dana.

Kompanija je prijavila prihod od 27,01 milijardu dolara u trećem kvartalu što je 120 miliona manje od 27,13 milijardi koliko su očekivale procjene London Stock Exchange Groupa, navodi CNBC, koji ističe da je Dellova zarada po dionici od 2,59 dolara znatno iznad LSEG procjena od 2,47 dolara.

Dell očekuje oko 31,5 milijardi dolara prodaje u četvrtom kvartalu, pri čemu bi prodaja AI servera trebala iznositi 9,4 milijarde.

U srijedu su pozitivno trgovale i druge tehnološke kompanije, uključujući Oracle (4%), AMD (3,9%), Microsoft (2,1%) i Nvidia (1,4%).

Srijeda je bila pozitivan dan i za glavne berzanske indekse, pri čemu su S&P 500, Nasdaq Composite i Dow Jones Industrial Average porasli najmanje 0,67%.

Dionice kompanija iz kanabis industrije takođe su skočile nakon što je Bloomberg izvijestio da bi Medicare mogao pokrivati CBD tretmane za starije pacijente. Skok su zabilježile Tilray Brands (4,7%), Innovative Industrial (1%) i Curaleaf (5%). Prema Bloombergu, rana verzija navodnog Medicare plana odnosila se na starije pacijente u onkološkim i palijativnim ustanovama.

