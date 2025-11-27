Pentagon predložio dodavanje Alibabe, Baidua i BYD-a na listu kompanija koje pomažu kineskoj vojsci

Pentagon je donio zaključak da bi Alibaba Group Holding, Baidu Inc. i BYD Co., trebali biti uključeni na listu kompanija koje pomažu kineskoj vojsci. Trenutno nije jasno da li su pomenute kompanije formalno dodane na Pentagonovu tzv. listu 1260H, koja uključuje kineske firme povezane s vojskom, a koje posluju u SAD-u. Iako sama oznaka ne podrazumijeva neposredne zabrane poslovanja, ona predstavlja ozbiljno upozorenje američkim investitorima i firmama o potencijalnim rizicima poslovanja s ovim subjektima, javlja Bloomberg News.

Ministar odbrane Stephen Feinberg je u pismu upućenom Kongresu 7. oktobra, naveo da, osim Alibabe, Baidua i BYD-a, još pet kompanija, Eoptolink Technology Inc., Hua Hong Semiconductor Ltd., RoboSense Technology Co., WuXi AppTec Co. i Zhongji Innolight Co., zaslužuju da se uvrste na listu 1260H, koja identificira kineske kompanije s vojnom povezanošću koje posluju u SAD-u.

Lista se ažurira godišnje, a najnovija verzija, objavljena u januaru 2021., ne uključuje ove firme. Feinberg je u pismu naveo da je pregled najnovijih podataka identificirao osam subjekata koji ispunjavaju kriterije za uvrštavanje na listu.

Foto/Reuters

Iz Alibabe su istakli da „nema osnove“ za uključivanje na listu i da kompanija nije kineska vojna firma niti dio bilo kakve strategije vojnog-civilnog spajanja. Također su naglasili da budući da ne posluju u vezi s američkom vojnom nabavkom, uključivanje na listu 1260H ne bi utjecalo na njihovo poslovanje u SAD-u ili globalno. Baidu je izjavio da su njegovi proizvodi isključivo za civilnu upotrebu te da „ne postoji vjerodostojna osnova za dodavanje kompanije na listu 1260H ili bilo koju drugu američku listu ograničenih kompanija“.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova je reagovalo ističući da „dosljedno protivimo američkoj praksi preširokog tumačenja nacionalne sigurnosti, uspostavljanja diskriminatornih lista pod različitim izgovorima i neopravdanog suzbijanja kineskih firmi“. Ministarstvo je pozvalo SAD da ispravi svoje pogrešne akcije i najavilo da će poduzeti potrebne mjere za zaštitu prava i interesa kineskih kompanija.

U januaru je uključivanje nekoliko kineskih firmi na listu izazvalo pad cijena dionica, između ostalog Tencent Holdings Ltd. i Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., proizvođača baterija za Teslu i druge automobilske kompanije. Uvrštavanje na listu može predstavljati značajan izazov za Alibabu, koja pojačava globalnu aktivnost u polju umjetne inteligencije, kao i za druge firme uključene u listu.

Ranije ovog mjeseca, Bijela kuća je u članku objavljenom u Financial Timesu tvrdila da je Alibaba pružala tehnološku podršku kineskoj vojsci protiv ciljeva u SAD-u, što je kompanija odbacila nazivajući tvrdnje „potpuno netačnim“ i „zlonamjernom PR operacijom“ usmjerenom na potkopavanje trgovinskog sporazuma između SAD-a i Kine.

Kompanije Innolight i Eoptolink proizvode optičke predajnike ključne za povezivanje AI čipova u klastere i identificirane su od strane Nvidia kao ekosistemski partneri. RoboSense proizvodi senzore široko korištene u autonomnoj vožnji i robotici i također je partner Nvidie u američkoj platformi za autonomnu vožnju.

Lista 1260H, prvi put objavljena 2021., sada uključuje preko 130 subjekata optuženih za saradnju s kineskom vojskom, među kojima su aviokompanije, građevinske firme, brodarske kompanije, proizvođači računarske opreme i komunikacijskih sistema.

Prema analizi pravne firme Hogan Lovells, uvrštavanje na listu nosi „nekoliko direktnih i indirektnih posljedica“, uključujući ograničenja na američke obrambene ugovore, potencijalno uvrštavanje na druge liste ograničenih subjekata, štetu ugledu i povećane troškove usklađenosti s regulativom.

Amela Hasanbašić