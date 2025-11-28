Oktobarski skok energetskog sektora: U FBiH porasla proizvodnja struje, uglja i lignita

Industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u oktobru 2025. godine bilježi primjetan rast, prema saopćenju Federalnog zavoda za statistiku. U odnosu na septembar 2025., ukupna industrijska aktivnost porasla je za 3,2%, što potvrđuje nastavak pozitivnog trenda u nekoliko ključnih sektora.

Najznačajniji mjesečni rast zabilježen je u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom, gdje je industrijska proizvodnja porasla za čak 15,3%. Sektor vađenja ruda i kamena ostvario je povećanje od 8,4%, dok je prerađivačka industrija zabilježila skromniji rast od 1,1%.

Kada se posmatraju kategorije proizvoda, energija je ponovo pokazala dominantnu ulogu, u oktobru u odnosu na prethodni mjesec zabilježen je rast od 14,2%. Netrajni proizvodi za široku potrošnju porasli su za 3,4%, dok je kod ostalih kategorija zabilježen pad. Trajni proizvodi za široku potrošnju smanjeni su za 4,4%, kapitalni proizvodi za 2,5%, a intermedijarni proizvodi gotovo nepromijenjeni (pad od 0,1%).

Na godišnjem nivou, rezultati su podjednako zanimljivi. U poređenju s oktobrom 2024. godine, ukupna industrijska proizvodnja u FBiH, kalendarski prilagođena, veća je za 2,8%. Najveći doprinos godišnjem rastu ponovo dolazi iz energetskog sektora, koji je zabilježio snažno povećanje od 22,9%, te iz kapitalnih proizvoda, koji su porasli za 9,9%.

S druge strane, godišnji pad zabilježen je kod trajnih proizvoda za široku potrošnju (–21,3%), netrajnih proizvoda (–6,4%) i intermedijarnih proizvoda (–1,7%), što ukazuje na moguću slabiju potražnju u potrošačkom i prerađivačkom segmentu.

Posmatrano prema područjima KD BiH 2010, godišnji rezultati dodatno potvrđuju snagu energijskog sektora. U oktobru 2025., industrijska proizvodnja u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom bila je veća za 21,2% u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je sektor vađenja ruda i kamena zabilježio rast od 17,5%. Prerađivačka industrija, međutim, zabilježila je blagi pad od 1,1%.

Ukupni pokazatelji ukazuju na to da se industrijska aktivnost u FBiH stabilizuje i raste, ali uz jasnu dominaciju energetskog sektora, dok prerađivačka industrija i potrošački segment i dalje bilježe izazove.

Amela Hasanbašić