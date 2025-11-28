Više nije generator: Mazda Vision X-Coupe vraća legendarni rotacioni motor na pogon zadnjih točkova, 34 godine nakon Le Mansa

Na Japan Mobility Showu prije dvije godine, Mazda je predstavila zapanjujući konceptni automobil nazvan Iconic SP, a u svojoj promotivnoj priči spomenuli su rotacioni motor. To je u početku uzbudilo svjetske medije, sve dok nisu čuli da rotacioni motor zapravo neće pogoniti zadnje točkove, već će se koristiti samo kao generator za punjenje baterije električnog pogonskog sistema.

Mazda Vision X-Coupe 2025 (u stvarnosti četverovratni sedan), predstavljen prošlog mjeseca na istom Japan Mobility Showu, ispravlja tu nepravdu s potpuno novim pogonskim sistemom u kojem rotacioni motor pokreće zadnje točkove.

Foto: Peter Lyon, Forbes

Ovaj 2023. pokušaj „rotacioni motor = generator“ s Iconic SP nam je pokazao da je pritisak da se stvori čišći, ekonomičniji sportski automobil s rotacionim motorom prisilio Mazdu da predloži coupe poput Iconic SP-a. Slično pristupu kod serijskog MX-30 SUV-a, koji koristi rotacioni motor kao generator za produženje dometa da puni bateriju koja pokreće električne motore automobila, Iconic SP je također koristio rotacioni motor kao generator za pogon električnih motora, s navodnom snagom od 380 KS.

Fanovi mazde žele rotacioni motor

U halama tog Mobility Showa 2023. moglo se čuti negodovanje medija. Jedan italijanski kolega čak je rekao: „Ograničiti rotacioni motor na ulogu generatora je kao oduzeti Mazdi dušu.“

Od prvog Cosmo Sporta sa rotacionim motorom lansiranog 1967., preko čuvenog RX-7 koji je debitovao 1978., zatim kroz nasljedne generacije 1985. i 1991., i konačno do RX-8 iz 2003., sportski automobili sa rotacionim motorom su duša Mazde i stvorili su ogroman globalni fanbase. Zapravo, poseban četverorotorni rotacioni motor pogonio je čuveni Mazda 787B koji je pobijedio na 24 sata Le Mansa 1991., čineći ga prvim japanskim automobilom koji je to postigao.

Mazda je ponovo razmotrila svoj rotacioni motor, koji je nekada bio opterećen lošom efikasnošću i prekomjernom potrošnjom ulja, i probudila njegovu dušu kako bi stvorila potpuno novi Vision X-Coupe, koncept s najnaprednijim pogonskim sistemom ikada osmišljenim od Mazde, koristeći jedinicu koja pogon zadnjih točkova ostvaruje rotacionim motorom.

Detalji su bili oskudni na Japan Mobility Showu, ali smo dobili neke strateške informacije. Četverovratni Vision X-Coupe možda nije toliko vizualno smirujući kao Iconic SP, ali koristi lijepo oblikovane linije i ugodne proporcije, što ga čini jednim od najljepših automobila na izložbi. Također razvija impresivnih 503 KS, zahvaljujući turbo punjenom rotacionom motoru s dvostrukim rotorima, u kombinaciji s električnim motorom i baterijom. Mazda je otkrila domet, ali nije dala detalje o pogonskom sistemu, uključujući veličinu motora, snagu motora, kapacitet baterije, pozicioniranje, obrtni moment, ubrzanje 0-60 mph i maksimalnu brzinu.

Korištenjem električne energije iz baterije za pogon električnog motora, vozilo može preći manje od 100 milja koristeći samo bateriju. Maksimalni domet se navodi kao nešto manje od 500 milja koristeći kombinaciju motora/baterije i turbo punjenog rotacionog motora s dvostrukim rotorima. Što se tiče ekoloških karakteristika, Mazda tvrdi da koncept smanjuje atmosferski CO2 što više vozite automobil. To se postiže, kako Mazda kaže, „kombiniranjem ugljično-neutralnog goriva dobivenog iz mikroalgi s Mazdinom tehnologijom hvatanja CO2.“

Mazda CEO Masahiro Moro, koji je predstavio X-Coupe, rekao je:

„Ostajemo posvećeni ispunjavanju želje onih koji vole automobile i žele nastaviti voziti što duže.“

Stiliziranjem kao polu-coupe, polu-sedan, Mazda cilja na što širu skupinu vozača, a ako brend uspije plasirati ovaj automobil na tržište za ispod 60.000 dolara, on bi konkurisao automobilima poput Tesla Model 3 Performance od 510 KS, koji počinje od oko 56.000 dolara.



Peter Lyon