Bihać obara rekorde: Sa 125.000 gostiju iz 124 zemlje postaje regionalni brend bh. turizma

Grad Bihać bilježi kontinuirani rast turizma, a lokalna uprava i Turistička zajednica ulažu velike napore u unapređenje smještajnih kapaciteta, infrastrukture i promocije destinacije. Ove godine u Bihaću je boravilo više od 125.000 gostiju iz 124 zemlje, a prihod od boravišnih taksi dostigao je 232.063 KM, podaci su izneseni na Lokalnom privrednom forumu ovoga grada.

Prema evidenciji, u posljednje dvije godine otvoreno je pet novih hotela, čime je njihov broj porastao na 16. Grad posjeduje i tri motela, dok ostali smještajni objekti čine ukupno 521 jedinicu, s 1.132 sobe i 2.045 ležajeva koji su na raspolaganju turistima.

“Sve investicije u turizmu su rezulat ulaganja domaćih snaga. Podaci pokazuju da smo ove godine imali goste iz 124 zemlje koji su ostvarili 125.678 noćenja, a po osnovu boravišnih taksi uprihodovano je 232.063 KM. Najbrojniji su gosti iz arapskih zemalja, te domaći i gosti iz Evrope i regije. Raste broj smještajnih kapaciteta i turističkih atrakcija, prateća ponuda je bogatija, komunalna i saobraćajna infrastruktura kvalitetnija, a sve je veći broj registriranih pratećih djelatnosti poput obrta, suvenirnica, turističkih vodiča i taksista tako da nastavak rasta očekujemo i narednoj godini”, rekao je Nihad Šušnjar, koordinator Biznis kluba na sastanku Lokalnog privrednog foruma Grada Bihaća.

Gradonačelnik Elvedin Sedić naglasio je da je tokom posljednjih godina realizirano mnogo projekata i to izgradnja asfaltirane dionice od Kulen-Vakufa do Martin Broda, uređenje parkinga za turističke autobuse, javnih toaleta, komunalne i saobraćajne infrastrukture u mikrolokacijama kao što su Lohovo, Račići, Pritoka i Kostel. Također, uložena su sredstva u međunarodnu promociju i razvoj zimskih sadržaja, te deminiranje lokacije Željava koja je postavljena kao turistička destinacija.

„Skoro 95% boravišne takse u USK ubire se u Bihaću i to je dovoljan pokazatelj gdje se nalazimo u odnosu na ostale lokalne zajednice. Naša želja je da se i one razvijaju, jer od svakog susjeda koji dobro radi i mi imamo koristi “, naglasio je gradonačelnik Sedić.

Turistička zajednica aktivno radi na brendiranju Bihaća i organizaciji manifestacija, a ovogodišnji Summer Fest na Gradskoj otoci ocijenjen je najboljim do sada. Bihać se, prema reakcijama posjetitelja, etablirao kao regionalni centar novogodišnjih zabava, uz značajan priliv turista i dodatna sredstva u budžet za unapređenje turizma.

“Ovogodišnji Summer Fest na Gradskoj otoci ocijenjen je najboljim do sada i svaka sljedeća manifestacija organizacijski mora biti iznad ove. Bihać će, prema svim pokazateljima i reakcijama u posljednjih desetak dana, biti regionalni centar novogodišnje zabave. Izvođači i bendovi koji dolaze u Bihać i prateći program, dovest će na hiljade gostiju čijim zahtjevima svi zajedno moramo odgovoriti. Istovremeno, očekujemo povećan priliv sredstava u budžet što bi trebalo opravadati ovogodišnja izdvajanja i ulaganje u turizam u 2026. Mi svakako nastavljamo raditi na realizaciji svih projekata koji će dovesti do bolje vidljivosti Bihaća na turističkoj mapi Evrope i svijeta”, kazala je direktorica TZ, Dijana Pečenković.

Nacionalni park Una

Grad Bihać strateški razvija selektivne oblike turizma: sportsko-rekreacioni turizam (rafting, jedriličarstvo, padobranstvo, biciklizam, ribolovni i lovni turizam), eko-turizam, lovni turizam te kulturno-istorijski turizam. Rijeka Una postala je brend bh. turizma, a prirodne ljepote područja dodatno privlače posjetioce iz zemlje i inostranstva.

Foto/N1BiH

Poseban značaj ima Nacionalni park Una, proglašen 2008. godine, koji obuhvata površinu od 19.800 hektara i predstavlja jedinstvenu prirodnu cjelinu u zapadnoj Bosni i Hercegovini. Park uključuje kanjone rijeka Une i Unca, kaskade i slapove u Martin Brodu, Štrbački Buk, prašumsko područje Plješevice, dolinu Une do Bosanskog Novog, te vrela i izvore poput Ostrovice u Kulen Vakufu. Ovim se štite izvorne prirodne vrijednosti, bogat kulturno-istorijski naslijeđe i održavaju tradicionalne djelatnosti lokalnog stanovništva, poput ribolova, lova, šumarstva i poljoprivrede.

Javno preduzeće Nacionalni park Una, sa sjedištem u centru Bihaća, upravlja ovim područjem, pruža informacije posjetiocima, nadzire zaštitu prirode i implementira Plan upravljanja za narednih deset godina.

Ovi rezultati pokazuju da Bihać, kroz strateško planiranje i ulaganja u infrastrukturu i turističke sadržaje, postaje jedna od najperspektivnijih destinacija kontinentalnog turizma u BiH. Rast broja turista, razvoj smještajnih kapaciteta i valorizacija prirodnih potencijala, posebno Nacionalnog parka Una, potvrđuju da je Bihać na putu da postane prepoznatljiv turistički brend u regionu i Evropi.

Amela Hasanbašić