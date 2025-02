Vozni park institucija BiH – 4.000 auta, 15 miliona KM godišnjih troškova, minimalna kontrola

Za institucije Bosne i Hercegovine ne postoje zvanični podaci o broju vozila. Okvirno, njihovo broj iznosi oko 4.000, dok godišnji izdaci za održavanje voznog parka dostižu 15 miliona KM. U posljednjih pet godina, pokazuje to posljednji objavljen izvještaj Ured za reviziju institucija BiH iz decembra 2023. godine, za nabavku vozila potrošeno je oko 34 miliona KM. Podsjećamo, Vijeće ministara BiH donijelo je 2014. godine Pravilnik o uslovima nabavke i korištenja službenih vozila, koji je u aprilu 2023. zamijenjen novim pravilnikom. Međutim, ostaje pitanje – da li su ovi propisi donijeli očekivane rezultate? Da li je smanjen broj službenih vozila, prilagođene propisane vrijednosti po klasama, te reducirani visoki troškovi održavanja?

Predmet revizije

Devet institucija BiH je obuhvaćeno izvještajem, dok predmet revizije nisu bile procedure javnih nabavki niti je revizija ispitivala namjensku upotrebu vozila, tj. evidenciju i putnih naloga o korištenju vozila.

Revizija je, na osnovu podataka dostavljenih finansijskoj reviziji i informacija prikupljenih iz uzorka institucija, utvrdila da institucije BiH raspolažu s ukupno 3.990 službenih vozila – od čega 234 pripadaju kategoriji standardnih službenih vozila, a 3.756 specijalizovanim vozilima.

Pravilnik iz 2014. godine precizno je određivao kategorije vozila prema funkciji korisnika. Tako je predsjedavajući Vijeća ministara imao pravo na vozilo visoke klase, nabavne vrijednosti do 130.000 KM. Ministri u Vijeću ministara, predsjednik Suda BiH i glavni tužilac BiH koristili su vozila više srednje klase do 100.000 KM. Direktor, zamjenik i glavni inspektor OSA, zamjenici ministara i rukovodioci institucija raspolagali su vozilima srednje klase do 50.000 KM, dok su zamjenici rukovodilaca i pomoćnici rukovodilaca, imenovani na mandatni period, imali pravo na vozila niže srednje klase do 40.000 KM. Ostalim zaposlenima, kojima bi rukovodioci institucija odobrili korištenje službenog automobila, pripadala su vozila niže klase, s maksimalnom nabavnom vrijednošću od 25.000 KM.

Pravilnikom iz 2023. godine uvode se promjene, pa su ako povećana prava na korištenje vozila više klase, gdje je omogućeno da šefovi kabineta rukovodilaca institucija koriste vozila niže srednje i niže klase, dok su po pravilima iz 2014. mogli raspolagati isključivo vozilima niže klase. Jedna od najkontroverznijih izmjena novog pravilnika odnosi se na evidentiranje korištenja vozila. Naime, dok je prethodni pravilnik zahtijevao vođenje dnevnih evidencija, Pravilnik iz 2023. ukida tu obavezu u slučajevima kada vozilom upravlja jedna osoba i ne prelazi više od 80 kilometara dnevno. Umjesto toga, propisano je mjesečno evidentiranje, čime je transparentnost korištenja službenih vozila svedena na minimum, a kontrola njihove namjenske upotrebe gotovo u potpunosti onemogućena, upozorava Ured za reviziju u svom izvještaju.

Vozilo nabavne vrijednosti 25.000 KM ima godišnje troškove preko pet hiljada KM ako se ne koristi. Ovi troškovi rastu korištenjem vozila tj. ostvarivanjem troškova goriva. Isplativost posjedovanja vozila raste s prijeđenom kilometražom. Za institucije BiH najviše sredstava se izdvaja za troškove goriva i održavanja i ti troškovi čine oko 80 posto tekućih izdataka. Ilustrativan primjer predstavlja finansijski izvještaj zaključno s decembrom 2022. godine – na usluge održavanja izdvojeno je 1.370.280 KM, za najam vozila 56.574 KM, dok su troškovi guma dostigli iznos od 626.372 KM.

U zemljama u okruženju postoje preporuke kada se treba nabavljati novo vozilo. Tako se, naprimjer, u Hrvatskoj ne preporučuje nabavka novog vozila ako će vozilo na godišnjem nivou prelaziti manje od 10.000 kilometara. U BiH, pet od devet institucija iz uzorka, pokazuje Izvještaj, posjeduje 208 vozila koja su u 2022. godini prešla manje od 10.000 kilometara, a znatan broj ovih vozila je prešao i manje od 5.000 kilometara.

Turbo motori

Izvještaj pokazuje kako znatan broj institucija iz uzorka je posjedovao veći broj vozila ili vozila veće klase od propisanog, što je dovelo do skupljeg voznog parka, pa samim time i većih troškova.

Kako javlja Capital javna preduzeća, ustanove, organi uprave i upravne organizacije u bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska prošle godine su za nabavku službenih vozila dali 5,7 miliona KM.

Predsjedništvo BiH zaključilo je prošli mjesec ugovor za kupovinu dvije nove limuzine. Ugovor o kupovini vozila, prenosi BN, zaključen je sredinom decembra 2024., i njegiva vrijednost iznosi 166.291 KM bez PDV-a. Tenderom su se tražila dva nova vozila proizvedena 2024. godine, crne metalik boje, sa turbo dizel motorom pogonske snage minimalno 140 KW, automatskim mjenjačem i pogonom na sve točkove.

Od opreme automobili su, između ostalog, morali imati kameru za parkiranje naprijed i nazad, senzor za prepoznavanje saobraćajnih znakova, višebojnu digitalnu instrument tablu sa podešavanjima različitih profila, bočne vazdušne jastuke te vazdušne jastuke za koljena vozača. Podsjećanja radi, Predsjedništvo BiH je i u augustu 2023. kupilo tri nova automobila za koje je ukupno potrošilo 488.536 KM, ili čak 571.587 KM s uračunatim PDV-om.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prošlog ljeta je modernizirala svoj vozni park, nabavivši 20 novih službenih automobila koji su namijenjeni ministrima, premijeru te ostalim visokim dužnosnicima. Ukupna vrijednost ove nabavke iznosi 1,6 miliona konvertibilnih maraka, a sva vozila proizvedena su 2024. godine.