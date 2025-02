Ko su ljudi koji su odustali od Luke Dončića? Empire Sands i Nico Harrison

Vijest o zamjeni slovenačke košarkaške megazvijezde Luke Dončića u Los Angeles Lakerse izazvala je tektonski potres u američkoj košarci i šou biznisu, a s obzirom na astronomske ugovore, mogli bismo zaključiti da su transferi košarkaša i ekonomski problem par excellence (sljedeće godine Dončić je trebao dobiti skoro 350 milijuna dolara od Dallasa za ugovor).

Prvo pitanje koje su svjetska i američka javnost postavile bilo je ko zapravo stoji iza ove hrabre odluke da se igrač franšize i nedodirljivi idol zamijeni šest godina starijim zvijezdom Lakersa Anthonyjem Davisom? Mnogi su mislili i pogriješili – ne, to nije bila odluka Marka Cubana , koji je više od dvije decenije bio alfa i omega Dallas Mavericksa. Tokom njegovog mandata, titulu je osvojio sa Dirkom Novickim. Doveden je i Dončić, a sa njim je počela nova renesansa za tim iz Teksasa.

U Dalasu, Kuban već neko vrijeme nije većinski vlasnik franšize. Dakle, kada je u subotu uveče stigla šokantna vijest da je Luka Dončić promijenjen, većina ljudi upućenih u situaciju u najjačoj ligi svijeta znala je da to nije mogla biti odluka Kubanca, sada manjinskog vlasnika. Jednom je izjavio da bi se “radije razveo od supruge nego da bi Dončića pustio da se pridruži nekoj drugoj NBA franšizi”. Kasnije je potvrdio ove navode u izjavi za WFAA.

ko je to?

Porodica Adelson, veze s Trumpom i služenje vojnog roka

Kuban je službeno završio svoje svakodnevne košarkaške operacije prodajom svog udjela porodici Adelson iz Las Vegasa. Tačnije, Patrick Dumont, zet kazino magnata Miriam Farbstein Adelson , koji odobrava njene odluke.

Jedna od najmoćnijih žena u Americi rođena je u Tel Avivu, a odrasla u Haifi. Njeni roditelji su pobjegli iz Poljske 1930-ih i otišli u Izrael, tačnije Palestinu koja je tada bila pod britanskim mandatom. Njeni djed i baka i šira porodica su, prema nekim izvorima, ubijeni u Holokaustu.

Godine 1986., nakon odsluženja obaveznog vojnog roka, došla je u Sjedinjene Države kako bi studirala liječenje ovisnosti o heroinu na Rockefeller University u New Yorku. Dvije godine kasnije, dok je još bila u Rockefelleru, upoznala je i počela izlaziti sa Sheldonom Adelsonom, rodom iz Bostona, sinom jevrejskih imigranata i biznismenom u usponu.

Sastanak na slijepo ubrzo je postao brak, a Adelsonovo carstvo (osnivač, predsjednik i izvršni direktor korporacije Sands) koje je naslijedila nakon njegove smrti (2021.) učinilo ju je jednom od najbogatijih udovica u Americi.

Gary A. Vasquez-Imagn Images

Prelazak na Trampovu stranu

Nakon što je Sheldon preminuo, Adelson je preuzeo većinsku kontrolu nad kompanijom, službeno poznatom kao Las Vegas Sands Corp, koja upravlja kockarnicama i odmaralištima u Las Vegasu (Sands je srušen i preuređen kao Venetian, otvoren 1999., a susjedno ljetovalište, Palazzo, otvoreno je 2007., a oba su prodata 2022). Trenutno, uz Dumonta, korporaciju vodi operativac Robert Goldstein.

Godine 2023. procijenjeno je da su ona i njena porodica imali neto vrijednost od 35 milijardi dolara. Time je postala peta najbogatija žena na svijetu, prema Forbesu. Prema podacima Forbesa iz 2025. godine, neto bogatstvo danas je samo “malo” manje (32,4 milijarde).

Politika, tačnije republikanci, takođe je imala ogromne koristi od moći njihove porodice. Adelsonovi su donirali 20 miliona dolara Trumpovoj početnoj predsjedničkoj kampanji 2016. godine, iako su u početku dali podršku senatoru Marcu Rubiu sa Floride. Ali kada su vidjeli da je đavo odnio šalu, brzo su prešli na pobjedničku stranu.

Trump ih nije zaboravio, pa je 2018. uručio Miriam Predsjedničku medalju slobode. To je čast koja se dodeljuje onima koji su dali „posebno zaslužan doprinos bezbednosti ili nacionalnim interesima Sjedinjenih Država, miru u svetu, kulturnoj saradnji i privatnim nastojanjima“.

Tokom izbora 2020., Adelsonovi su bili još velikodušniji, postavši najveći pojedinačni finansijski donator u kampanji za reizbor predsjednika Donalda Trumpa. Donirali su 75 miliona dolara njegovom superpaketu. U posljednjoj predsjedničkoj utrci, Miriam je donirala Trampu 100 miliona dolara iz svog fonda.

Nico Harrison (desno); Foto: Sam Hodde / Getty images / Profimedia

Nico Harrison, sa ili na štitu?

Miriam je službeno cijeli Dallas do Dumonta. No, kada je Dončićev trejd u pitanju, to je odluka koju je donio generalni menadžer Mavericksa Nick Harrison.

Dugogodišnji NBA i Mavericks reporter Mark Stein je prije nekoliko dana izvijestio da je Harrison pokretačka snaga trgovine. Želeo je da naglo promeni pravac franšize jednom od najneverovatnijih odluka u istoriji lige. Niko nije izjavio „da nije mogao ništa da uradi, i da ne rizikuje“. Odlučio se na potez koji mu je donio brojne glavobolje već prvog dana u Dalasu. I revolt navijača koji podržavaju slovenačku zvijezdu, koji su se okupili ispred zgrade Mavericksa, umalo oplakujući bivšu zvijezdu tima.

Mnoge sadašnje i bivše zvijezde, kao i navijači i NBA navijači širom svijeta, iznenađeni su ovom trgovinom. O njemu je, između ostalih, govorio i Chandler Parsons, bivši košarkaš Dalasa. Otkrio je da je Luka prošle sedmice kupio kuću u ovom gradu za 15.000.000 dolara.

Ko je Niko Harison i koja poslovna pozadina ga je osnažila da donese tako hrabru odluku?

Niko je rođen 1972. godine i bio je profesionalni košarkaš. Nakon što je igrao koledž košarku na West Pointu i Univerzitetu Montana, Harison je proveo niz godina igrajući košarku u Belgiji, Japanu i Libanu. Iako ove destinacije ne pokazuju da je njegov košarkaški talenat bio posebno vrijedan, briljirao je u studentskim danima. Takođe je primljen u Kuću slavnih Univerziteta MSU.

Kao senior, Harrison je doveo Bobcatse do plasmana u finale NCAA košarkaškog turnira, gdje su ‘Mačke eliminirane od strane Univerziteta Sirakuza. Tim je bio popunjen legendarnim igračima, Craigom Hetlerom, Quadro Lolisom, Dannyjem Sprinkleom i njegovim imenjakom Sullivanom, ali oslonac tima bili su Harisonov atletizam i radna etika.

Završio je fakultet biologiju, želio je da postane doktor, ali sudbina je naložila – Evropa, kasnije Bliski istok. Nakon više od sedam godina karijere u inozemstvu, vratio se u SAD i zaposlio kao predstavnik prodaje farmaceutskih proizvoda.

Jerome Miron-Imagn Images

Nike i prijateljstvo sa Kobijem Brajantom

Harrison je započeo 19-godišnju karijeru kao NBA predstavnik za Nike Inc. 2002. godine. Kasnije je bio na višu poziciju potpredsjednika sjevernoameričkih košarkaških operacija.

Početak karijere vezan je za angažman na jugozapadu Sjedinjenih Država, gdje je bio marketing menadžer. To je značilo interakciju s nekim od najvećih NBA timova i igrača tog doba, uključujući San Antonio Spurse, Tima Duncana, Tonyja Parkera i Manua Ginobilija. Godinu dana kasnije, Harison je postavljen za marketinšku vezu s jednom od najvećih Nikeovih zvijezda, Kobeom Bryantom, čija je reputacija tada ozbiljno pogođena.

Njegov brend je bio gotovo u nokdaunu, a Harrisonova uloga u renesansi Bryantovog imena bila je nemjerljiva. Tokom tog procesa, Harison i Bryant su postali bliski prijatelji, a Harison se često mogao vidjeti u pozadini Brajantovih paparaco fotografija. Bryantovo carstvo je ponovo bilo u usponu, a paralelno s njim i Harrisonova karijera kao menadžera u Nikeu, koji se do tada povezao sa gotovo svim vrhunskim zvijezdama profesionalne, fakultetske, pa čak i srednjoškolske košarke. Kampovi, javni nastupi, motivacijski govori, bio je sveprisutan.

“Pomažem djeci koja vole košarku da ostvare svoje ciljeve, to je najbolji posao na svijetu”, izjavio je tada Harison.

Jerome Miron-Imagn Images

Saga o kariju

Bilo je i grešaka u poslu, od kojih je najveća svakako Nikeovo odbijanje da stane iza Stepha Curryja za relativno malo novca. Prve četiri godine svoje profesionalne karijere nosio je Nike opremu . Kada je prvi ugovor o patikama bio pred istekom, porodica Curry imala je sastanke sa svim većim kompanijama patika. Nova kompanija poznata kao Under Armour nudila je četiri miliona dolara godišnje plus franšizne patike i šansu da Curry postane zaštitno lice kompanije. Nike, mnogo etabliraniji, nije želeo da daje više od 2,5 miliona dolara godišnje, i ne samo to .

Harisonov sastanak sa Karijem bio je potpuni debakl, jer je jedan od njegovih kolega pogrešno izgovorio njegovo ime, nazvavši ga Stefon. I da stvar bude gora, na pratećem Powerpoint slajdu je bilo ime Kevina Duranta.

Ostalo je istorija. Curry je potpisao ugovor sa Under Armourom 2013. prije nego što je produžio ugovor na devet godina 2015. godine. U novembru 2020. Under Armour je najavio lansiranje zasebnog brenda, Curry. Adidas je napravio sličan gaf sa Jordanom odbijajući da plati 2,6 miliona dolara.

Dallas

Harrison je 2021. imenovan generalnim menadžerom i predsjednikom košarkaških operacija Dallas Mavericksa, naslijedivši legendarnog Donija Nelsona. Harison je bio radoznao i jedinstven izbor za posao, jer nikada prije nije radio u NBA uredu.

Tokom prve tri sezone pod njegovim vodstvom, Mavericksi su dva puta stigli do finala Zapadne konferencije NBA lige i finala 2024. Mavericksi su ga nagradili višegodišnjim ugovorom u junu te godine.

Njegova odluka će biti ona koja će se ispričati, u pozitivnom ili negativnom kontekstu. Poput NBA drafta na kojem je Nikola Jokić izabran kao 41. pik od strane Denver Nuggetsa tokom reklame za Taco Bell. Razgovara se i o odluci Vlade Divca da ne izabere Luku Dončića. Kao i Šarlotina odluka da Kobija Brajanta menja u Lejkerse upravo za Divca i dr.

Harison je svoju odluku lakonski objasnio rekavši da se odluke donose na period od pet godina. I da se nakon toga niko neće ni sjećati prethodnog slijeda događaja. Ako Dallas uskoro ne osvoji titulu, Dallas nikada neće zaboraviti ovu odluku.

Autor Pavle Jakšić