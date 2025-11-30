Google je uzdrmao AI scenu: Nvidia i OpenAI odgovaraju, a svijet posmatra

Google je napravio novi, izuzetno snažan potez u utrci za prevlast u umjetnoj inteligenciji. Prvo su stigle pohvale, zatim iznenađenja, a potom i reakcije najvećih igrača u industriji – OpenAI, Nvidia, Meta i drugi više ne mogu ignorirati ono što se upravo događa.

Nvidia je prvog dana javnog predstavljanja Gemini 3 modela javno napisala da je „oduševljena Googleovim uspjehom“, ali je istovremeno podsjetila da njihovi GPU čipovi nude veću snagu i fleksibilnost od Googleovih specijaliziranih ASIC procesora. Sam Altman iz OpenAI-a pridružio se čestitkama, kratko poručivši da Gemini 3 izgleda kao izvanredan model. A onda je stigao možda i najglasniji komentar – CEO Salesforcea Marc Benioff izjavio je da se ne vraća na ChatGPT nakon testiranja Googleovog noviteta, nazvavši skok u kvaliteti „nevjerovatnim“.

Samo nekoliko dana kasnije pojavile su se nove informacije. Meta navodno pregovara s Googleom o kupovini Tensor čipova, a još u oktobru i Anthropic je najavio da širi korištenje Googleove AI arhitekture. Na berzi je sve to odjeknulo vrlo jasno: Googleove dionice skočile su gotovo 8%, dok je Nvidia zabilježila pad. Ulog je veći od tržišne vrijednosti i ugovora: riječ je o borbi za tehnološku dominaciju budućnosti. Na koji način će AI oblikovati svijet, ekonomiju i naša svakodnevna digitalna iskustva, zavisit će direktno od toga ko danas vodi — a ko će sutra diktirati tempo.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: People walk next to a Google logo during a trade fair in Hannover Messe, in Hanover, Germany, April 22, 2024. REUTERS/Annegret Hilse

Google je dugo bio sila u sjeni, kompanija s ogromnim AI iskustvom, ali zatečena iznenadnim uspjehom ChatGPT-a krajem 2022. godine. Gemini 3 sada mijenja taj narativ. U prvim danima nakon lansiranja već je prema rezultatima testiranja vodeći u generisanju teksta, obradi i kreiranju slika te pretvaranju teksta u vizuelni sadržaj. Preko milion korisnika ga je isprobalo u samo 24 sata, a broj nastavlja rasti. Ipak, stručnjaci podsjećaju da korisnici različite AI sisteme biraju prema potrebama – Gemini možda briljira u obradi slika i stvaranju sadržaja, ali xAI i Perplexity danas daju kvalitetnije rezultate u pretrazi. Google je veliki igrač, ali ne i jedini.

Najveća bitka ne vodi se samo kroz softver nego i kroz čipove. Googleovi Tensor procesori postoje već godinama, ali Nvidia drži neprikosnovenu dominaciju zahvaljujući GPU čipovima koji su prilagodljivi i brutalno snažni. Googleovi čipovi su specijalizirani, Nvidia je univerzalna – to znači da Tensor ubrzava rad Googleovih modela, dok Nvidia omogućava treniranje i pokretanje gotovo svakog drugog AI sistema na svijetu. Nvidijin ekosistem je toliko širok da uključuje cijelu AI infrastrukturu — od čipova do softvera i mrežne tehnologije — i čak sam Google koristi njihove proizvode.

Zato se ne očekuje da Google sruši Nvidia-u, barem ne uskoro. Ono što se mijenja jeste odnos snaga: kompanije sve više diversifikuju tehnologije i koriste više tipova procesora. Konkurencija se širi, tržište postaje raznolikije, a AI trka prelazi iz sprinta u maraton u kojem niko ne može pobijediti sam.

Svjedočimo rađanju novog tehnološkog poretka. Google se vratio u vrh i pokazao da ima snagu za preokret. Nvidia ostaje kralj čipova, OpenAI vladar korisničke AI mase, dok Meta, Anthropic i xAI podižu tempo i ulaze dublje u borbu. Budućnost umjetne inteligencije više nije linearna — ona je višesmjerna, isprepletena i brza.

