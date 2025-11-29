Bh. građani bili oprezni tokom jučerašnjeg “Crnog petka”: Tržni centri skoro prazni, popusti razočarali

Kupovna moć stanovništva u Bosni i Hercegovini ponovo je došla pod lupu – ovog puta kroz jučerašnji „Crni petak“, dan masovnih sniženja kojim tradicionalno počinje praznična kupovna sezona. Iako je ovaj datum u svijetu sinonim za shopping groznicu, domaća slika ovoga puta bila je znatno drugačija. Tržni centri nisu bili prepuni, redovi su izostali, a veliki broj građana šetao je prodavnicama sa više opreza nego entuzijazma.

Izlozi su, kao i svake godine, nudili popuste, međutim interes kupaca bio je slabiji nego ranije. Uprkos agresivnim marketinškim kampanjama, sticao se utisak da je povjerenje potrošača oslabilo, a očekivanja – pala.

Šta kažu građani?

Razgovarali smo sa kupcima kako bismo provjerili da li se jučerašnji popusti zaista isplate i vrijedi li „popustna groznica“ novca koji se potroši.

„Neke stvari sam površno pregledao, mislim da se moglo nešto naći.“ „Od 40 do 50% – to je bio realan popust za Black Friday.“ „Slučajno sam ušla, iznenadila sam se, bilo je lijepo.“ „Obično znam šta mi treba. Pogledam, pa ako mi se nešto sviđa – kupim.“

Dok su jedni kupovali planski, druge je privukla atmosfera, muzika i osjećaj da se možda propušta dobra prilika. Ipak, nameće se pitanje – je li kupovina bila racionalna ili je sve ipak bio samo marketing?

Struka upozorava: „Kupujemo pametnije, ali i dalje iz straha da ne propustimo“

Psihologinja Elma Pašić pojasnila je da je primjetan novi trend: ljudi više razmišljaju prije kupovine, ali psykološki pritisak „Crnog petka“ i dalje ostaje snažan.

„Došao je trend racionalne kupovine. Inflacija je globalna – ljudi razmisle, ali opet imamo strah da ćemo nešto propustiti. ‘Crni petak’ je zapravo prodajna aktivacija, ne magija.“

Sve veći broj građana, međutim, smatra da popusti više nisu ono što su nekada bili.

„2014. i 2015. – to su bili popusti. Ovo danas je katastrofa.“ „Očekivala sam sniženja svuda, ali toga nije bilo. Na neke artikle 20%, na neke ništa. Razočarana sam.“

Ekonomisti: Ako potrošač izgubi povjerenje, gubi ga i trgovac

Ekonomistkinja Melika Husić Mehmedović upozorava da „Crni petak“ ne smije postati kratkoročna zamka, već prilika da trgovci grade odnos s kupcima.

„Poenta nije da neko nekoga prevari. Suština je u marketingu, analizi kupaca i stvaranju vrijednosti. Ako se kupac osjeti prevarenim – neće se vratiti.“

Crni petak je prošao, a pitanje ostaje: jesmo li uštedjeli ili smo samo gledali – bez kupovine?

Portal će nastaviti pratiti kako praznična sezona utiče na potrošnju i da li će zimske akcije popraviti utisak kupaca u BiH.

