Tokio izgubio titulu najmnogoljudnijeg grada na svijetu

Novi izvještaj Ujedinjenih nacija dodijelio je titulu najmnogoljudnijeg grada na svijetu Jakarti, glavnom gradu Indonezije. Po prvi put prestigavši japansku prijestonicu Tokio, Jakarta je skočila sa 33. mjesta u prethodnom rangiranju i sada je dom za oko 42 miliona ljudi. Da bismo to stavili u kontekst, stanovništvo Jakarte tri puta je veće od stanovništva Njujorka.

Tokio je pao na treće mjesto u izvještaju World Urbanization Prospects 2025, koji dolazi iz odjela za populaciju UN-ovog Odjela za ekonomske i socijalne poslove, sa procijenjenih 33 miliona stanovnika. Drugo mjesto zauzima prijestonica Bangladeša, Daka, sa 37 miliona stanovnika.

Foto: Jakarta/Reuters

Skup podataka u izvještaju uključuje najnovije procjene urbanih i ruralnih populacija za 237 zemalja ili oblasti od 1950. do 2025., uz projekcije do 2050. Također daje procjene veličine populacije svih gradova sa 50.000 ili više stanovnika do 2025.

Ova nova kategorizacija nije rezultat neke nagle globalne seobe ljudi, uprkos dramatičnoj promjeni u rangiranju u poređenju s prethodnim UN-ovim izvještajem iz 2018. godine. Ona proizlazi iz nove metodologije rangiranja UN-a, koja kategorizira ruralna područja, gradove i metropole na dosljedniji način.

Prethodni izvještaji zasnivali su se na podacima nacionalnih statističkih institucija, prema često vrlo različitim definicijama pojedinačnih država. Novi izvještaj u potpunosti integriše „nove geoprostorne metode kroz harmoniziranu metodologiju stepena urbanizacije, uz državne definicije“.

Primjena ovog novog pristupa na prostorno raspoređene podatke o populaciji i izgrađenim područjima omogućava izvještaju da „mjeri gradove, mjesta i ruralna područja dosljedno u svim državama i tokom vremena, uz zadržavanje rezultata zasnovanih na nacionalnim definicijama za domaće politike i statistički kontinuitet“.

Svijet postaje sve urbaniji



Danas više ljudi živi u gradovima nego u manjim mjestima i ruralnim područjima. U poređenju s 1950-im, kada je samo 20% od 2,5 milijarde stanovnika svijeta živjelo u gradovima, UN navodi da danas u gradovima živi 45% od globalne populacije od 8,2 milijarde. Projekcije ukazuju na nastavak ovog trenda, pri čemu se očekuje da će dvije trećine globalnog rasta populacije do 2050. nastati u gradovima.

Od toga, sve veći udio činit će megagradovi, oni sa više od 10 miliona stanovnika. Broj ovih ogromnih urbanih područja već se učetverostručio sa osam u 1975. na 33 u 2025.

Od tih 33 megagradova, više od polovine nalazi se u Aziji. U prvih deset najnaseljenijih, egipatski glavni grad Kairo jedini je neazijski megagrad, zauzimajući sedmo mjesto sa 25 miliona stanovnika. New York (13,9 miliona) i Los Angeles (12,7 miliona) jedina su dva megagrada u SAD-u. Istanbul (15 miliona) je najnaseljeniji grad u Evropi, praćen Londonom (10,4 miliona), najmanjim megagradom koji ispunjava kriterije.

„Urbanizacija je određujuća sila našeg vremena“, komentarisao je Li Dunhija, podsekretar UN-a za ekonomska i socijalna pitanja. „Kada se upravlja inkluzivno i strateški, može otključati transformativne puteve za klimatske akcije, ekonomski rast i socijalnu jednakost.

“Da bi postigle uravnotežen teritorijalni razvoj, zemlje moraju usvojiti integrirane nacionalne politike koje usklađuju stanovanje, korištenje zemljišta, mobilnost i javne usluge u urbanim i ruralnim područjima.“

Trendovi urbanizacije oblikuju širi globalni razvoj



Prema izvještaju, sedam zemalja, Indija, Nigerija, Pakistan, Demokratska Republika Kongo, Egipat, Bangladeš i Etiopija, zajedno će dodati više od 500 miliona novih stanovnika gradova između 2025. i 2050. Ovo će činiti više od polovine predviđenog povećanja od 986 miliona ljudi koji će u tom periodu postati gradski stanovnici.

Uspjeh ili neuspjeh urbanizacije u ovim ključnim zemljama oblikovat će globalne razvojne ishode. Njihova sposobnost da održivo upravljaju rastom gradova imat će velike posljedice ne samo za njihove populacije već i za globalni napredak ka Ciljevima održivog razvoja i klimatskim ciljevima.

Mnogi postojeći megagradovi suočavaju se s težim izazovima. Predviđa se da će Tokio pasti sa trećeg mjesta 2025. na sedmo mjesto 2050., smanjujući se na oko 31 milion stanovnika. Ovo odražava problem pada populacije u Japanu posljednjih godina, jer starenje stanovništva utiče na sve dijelove društva.

Džakarta, s druge strane, nastavlja rasti i predstavlja grad gušen prenapučenošću i ogromnim zagađenjem. Također je na udaru prirodnih sila, sklona zemljotresima i, zbog činjenice da tone, poplavama. Rješenje indonezijske vlade za ovaj brzo eskalirajući problem bilo je radikalno, preseljenje prijestonice oko 1.200 milja dalje, na ostrvo Borneo, jedno od najbiodiverznijih područja na svijetu.

Nova prijestonica, Nusantara, na istočnoj obali Bornea, počela se graditi 2022. i planirano je da bude završena do 2045., kako bi se poklopilo sa stogodišnjicom Indonezije. Do danas je projekat pretrpio brojne prepreke.



Duncan Madden, Forbes





