Zašto sve više imućnih ljudi bira Hong Kong za izgradnju svoje budućnosti

Novi hongkonški program za investicijsku imigraciju privlači imućne osobe koje traže prebivalište u mjestu koje nudi financijske prilike, pristup azijskim tržištima i kvalitetu života, sve unutar pouzdanog pravnog i poreznog okvira.

Rođen u Njemačkoj, a odrastao u Montrealu, Allan Zeman se sada trajno preselio u Hong Kong. Danas je predsjednik tvrtke Lan Kwai Fong Group.

„Hong Kong nudi globalnim porodicama neusporedivu kombinaciju: izravan pristup golemim prilikama u Kini, tržištu od 1,4 milijarde potrošača, sofisticiran ekosistem upravljanja bogatstvom unutar pouzdanog okvira običajnog prava, vrlo povoljan porezni režim i izvanrednu kvalitetu života koja je vrlo sigurna za odgoj obitelji“, kaže on.

Više od pet desetljeća kasnije, to gostoljubivo okruženje i dalje definira Hong Kong, a sada privlači novi val globalnih investitora putem Programa za ulazak novih kapitalnih investitora (New CIES).

Uveden u ožujku 2024. godine i dodatno unaprijeđen 2025, program omogućuje put prema stalnom prebivalištu za osobe s visokim neto imetkom (HNWIs) i imućne porodice koje traže dugoročnu bazu u Aziji.

Rijetko koji grad spaja kapital, povezanost i kvalitetu života poput Hong Konga/INVESTHK

Vrata prema vodećim financijama i prilikama

Hong Kong je 2025. godine rangiran kao prvo mjesto u Azijsko-pacifičkoj regiji i treće u svijetu kao financijsko središte prema Global Financial Centres Indexu. Grad već dugo služi kao baza za stvaranje bogatstva i protok kapitala. To je najveće središte za upravljanje privatnim bogatstvom preko granica u Aziji, dom za više od 70 od 100 najvećih svjetskih banaka, te lider u upravljanju imovinom i rizikom. Hong Kong je također bio vodeće globalno središte za prikupljanje sredstava putem inicijalnih javnih ponuda (IPO) u prvoj polovini 2025. godine. Do 30. septembra 2025. godine, novi pipeline za kotacije u Hong Kongu proširen je na 300 prijava, što odražava snažnu tržišnu priliku.

Ove prednosti, zajedno s transparentnom regulacijom i pravnim sistemom čine Hong Kong prirodnim izborom za investitore koji traže agilnost i sofisticiranost. Engleski je široko korišten u poslovanju i pravu, a lokalne institucije dobro poznaju međunarodnu usklađenost. Ovo poznanstvo daje zapadnim investitorima povjerenje da će njihova imovina i operacije biti upravljane u skladu s međunarodnim standardima.

Porezni sistem je prijateljski nastrojen prema poduzećima i pojedincima, gdje su stope poreza na dobit i osobni dohodak ograničene na 16,5% odnosno 15%, što dodatno povećava njegovu privlačnost za porodice i multinacionalne tvrtke.

Investicijski put do boravišne dozvole

Malo koja mjesta u svijetu nude istu kombinaciju kosmopolitske energije, prirodne ljepote i investicijski povoljne politike kao Hong Kong. Od panoramskih pogleda na luku i ikoničnih nebodera do mirnih kuća u blizini prirodnih staza, grad nudi širok spektar stambenih opcija koje zadovoljavaju različite životne stilove, sve unutar jurisdikcije poznate po niskim porezima, vrhunskoj infrastrukturi i globalnoj povezanosti.

Za međunarodne investitore koji razmišljaju o preseljenju u Hong Kong, novi CIES program pruža jasan i pristupačan put do stalnog boravka, usklađen s planiranjem bogatstva i potrebama više generacija obitelji.

Za kvalifikaciju, kandidati moraju dokazati neto imovinu od najmanje 30 miliona HK$ (3,8 miliona USD) koja je držana najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva. Također se moraju obvezati da ulože minimalno 30 miliona HK$ (3,8 miliona USD) u dopuštena investicijska sredstva.

Nakon formalnog odobrenja, investitori mogu dovesti svog supružnika i djecu mlađu od 18 godina da žive u Hong Kongu, s mogućnošću stjecanja stalnog boravka kroz kontinuirano ulaganje.

U ožujku 2025. godine, uvedena su poboljšanja kako bi se program više uskladio s potrebama obiteljskih ureda i modernih struktura bogatstva. Investitori sada mogu držati dopuštena sredstva putem potpuno vlasničkih investicijskih vozila unutar porodičnog ureda, iskorištavajući postojeći porezni režim Hong Konga. Kvalificirani porodični uredi mogu uživati u poreznim olakšicama na dobit za podobne transakcije ako zadovolje minimalni prag imovine od 240 miliona HK$ (30,9 miliona USD) i druge kriterije.

Nedavna poboljšanja programa učinila su ulaganje u nekretnine u Hong Kongu još privlačnijim. Program trenutno dopušta ulaganje u nekretnine do ukupnog limita od 15 miliona HK$ (1,9 miliona USD). Osim toga, prag cijene transakcije za stambene nekretnine smanjen je s 50 miliona HK$ (6,4 milijuna USD) na 30 miliona HK$ (3,8 miliona USD) za jednu nekretninu. Ove mjere stvaraju pristupačnije ulazne tačke za one koji žele ulagati i živjeti u jednom od najživopisnijih gradova Azije.

Hong Kong nudi više od same globalne povezanosti. S jednostavnim pristupom netaknutim plažama i zelenim oazama, to je mjesto gdje investitori mogu zasnovati svoj dom i uživati u prednostima boravka/INVESTHK

Život u Hong Kongu

Zamislite grad gdje bujne zelene staze počinju samo nekoliko minuta od vašeg doma, gdje vikendi mogu biti ispunjeni putovanjima između otoka, jedrenjem uz osamljene plaže ili istraživanjem umjetničkih enklava uz more.

S više od 260 otoka, Hong Kong nudi mnogo više od visokih nebodera. Od mirnih pješačkih staza na Lantauu i Velikog Bude do bijelih pijesaka Cheung Chaua i boemskog šarma otoka Lamma, priroda i kultura uvijek su nadohvat ruke.

Istovremeno, grad vrvi kreativnom energijom. Svjetski poznate galerije poput M+ i Tai Kwuna stoje uz Michelin-restorane i luksuzne butike.

Međunarodni umjetnički festivali, simfonijski orkestri i kreativni prostori na razini ulica čine dinamičan kulturni život koji privlači sve uzraste.

Za porodicu, Hong Kong spaja ovu energiju s čvrstim temeljem: sigurnim i dobro povezanim okruženjem, izvrsnom zdravstvenom skrbi i 54 međunarodne škole koje nude globalno priznate nastavne planove. S pet sveučilišta rangiranih među prvih 100 u svijetu, ovo je također grad u kojem djeca mogu rasti i napredovati od predškolskog do postdiplomskog obrazovanja.

S vrhunskim školama, sigurnim ulicama i otvorenim zelenim površinama, Hong Kong nudi dom u kojem porodice mogu napredovati/INVESTHK

Za investitore, Hong Kong nudi više od samog strateškog uporišta u Aziji. Novi CIES otvara vrata trajnom boravku, istovremeno povezujući investitore s prosperitetnim ekosustavom financijske stručnosti, globalnih talenata i prekograničnih prilika.

Također je mjesto gdje posao i slobodno vrijeme koegzistiraju bez napora. Od dinamičnih poslovnih četvrti do životnih centara poput Lan Kwai Fonga, poznatog po živahnom noćnom životu, piću, gastronomiji i zabavi, grad nudi ritam koji privlači globalne profesionalce i njihove obitelji.

