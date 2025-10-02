Kina preuzima modnu scenu: Shein otvara prve stalne prodavnice u srcu Evrope

Azijski gigant brze mode Shein odabrao je Francusku kao zemlju u kojoj će otvoriti svoje prve stalne fizičke prodavnice.

Kompanija će prvo zauzeti prodajne prostore unutar robnih kuća u Parizu, a zatim će uslijediti još pet lokacija u gradovima Dijon, Reims, Grenoble, Angers i Limoges.

Za BBC su u četvrtak iz Sheina izjavili da je “utjecajno globalno modno tržište Francuske” bila “prirodna odluka” za testiranje fizičke maloprodaje.

Brend je postao poznat po povoljnoj i trendi odjeći, ali je često bio na meti kritika zbog utjecaja na okoliš i loših radnih uvjeta u svom lancu opskrbe.

Dosad je Shein otvarao samo privremene ‘pop-up’ radnje u gradovima poput Madrida i Pariza, ali nikada nije imao stalnu prodavnicu.

Otvaranje novih prodajnih mjesta realizira se u saradnji s francuskom kompanijom za nekretnine Societe des Grands Magasins (SGM), koja upravlja robnim kućama BHV Marais i Galeries Lafayette, gdje će Shein imati tzv. “shop-in-shop” prodavnice – zasebne prodajne prostore unutar većih trgovinskih objekata.

Prema saopćenju, otvaranjem prodavnica stvorit će se oko 200 radnih mjesta u Francuskoj, a saradnja ima za cilj oživljavanje gradskih centara i tradicionalnih robnih kuća.

“Odabirom Francuske kao zemlje za testiranje fizičke prodaje, Shein želi donijeti korist francuskim potrošačima, ali i širem maloprodajnom sektoru,” navodi se u saopćenju kompanije.

Otvaranje prodavnica dolazi nakon što je francuski Senat u junu usvojio zakon za regulaciju industrije brze mode, koji uključuje kazne za kompanije poput Sheina i njegovog rivala Temua, kao i zabranu njihovog oglašavanja.

Shein, koji dostavlja proizvode u više od 150 zemalja, dosad je poslovao isključivo putem interneta – putem svoje web stranice i aplikacije.

Kompanija je osnovana u Kini 2008. godine, a trenutno joj je sjedište u Singapuru. Iako koristi model proizvodnje koji brzo i jeftino replicira najnovije modne trendove, Shein je predmet kritika zbog negativnog utjecaja na okoliš.

Također su izražene zabrinutosti oko radnih uvjeta u njegovom lancu opskrbe. Istraga koju je švicarska organizacija Public Eye objavila 2024. godine otkrila je da su radnici u nekim dobavljačkim pogonima radili i do 75 sati sedmično, uprkos Sheinovim obećanjima da će poboljšati uvjete rada.

