Dodatni poslovi za početnike koji donose mjesečnu zaradu veću od 1.000 dolara, a bave se umjetnom inteligencijom

Godinama je imati dodatni posao značilo kasne vožnje Uberom ili prodaju stare odjeće na eBayu. Pojavom umjetne inteligencije sve se promijenilo.

Sada možete napraviti nešto potpuno novo, direktno sa svog laptopa, bez poznavanja ijedne linije koda. Najbolji dio? Ove prilike nisu rezervisane samo za IT profesionalce – svako se može uključiti. Evo nekoliko jednostavnih dodatnih poslova vezanih za vještačku inteligenciju koje možete započeti već danas.

Bezlični YouTube kanali

Mnogima sama pomisao na to da su pred kamerom stvara nelagodu ili stres. Srećom, YouTube kanali bez lica omogućavaju dijeljenje sadržaja bez pokazivanja lica.

Ideja nije sasvim nova, ali sada vještačka inteligencija preuzima većinu zamornih zadataka, tako da možete mnogo brže praviti i objavljivati ​​videozapise.

Prvo, odlučite o čemu će kanal biti. Odaberite temu koja vam je zaista zanimljiva – na taj način će vaša strast doći do izražaja, a publika će htjeti ostati.

Od tog trenutka, AI alati poput ChatGPT-a mogu vam pomoći da smislite ideje, nazive kanala ili koncepte videa dajući vam inspiraciju i podstičući kreativnost.

Za vizualni sadržaj možete koristiti alate za generiranje slika pomoću umjetne inteligencije, kao što su Bing AI ili Perchance, za kreiranje grafike koja se zatim može ubaciti u video generator.

Umjetna inteligencija može pomoći pri snimanju glasa

Ako vam je neugodno snimati svoj glas, AI naratori (voiceover-i) to mogu učiniti umjesto vas.

Poenta je da vještačka inteligencija obavlja dosadan, repetitivan posao dok se vi fokusirate na ono što vaš kanal čini zanimljivim i jedinstvenim.

Vaša niša ima ogroman utjecaj na vašu zaradu. Naprimjer, kanal o načinu života može zaraditi manje od 1 dolara na 1.000 pregleda oglasa.

Finansijski kanal može zaraditi do 12 dolara za isti broj pregleda.

Neki kanali zaista eksplodiraju. The Daily Dose of the Internet, jedan od najpoznatijih bezličnih YouTube kanala, navodno zarađuje između 138.000 i 388.000 dolara mjesečno.

Štampa po narudžbi – Dizajni štampani po narudžbi

Za trgovce koji nude štampu po narudžbi, vizuali su sve. Zato su alati za generisanje slika pomoću vještačke inteligencije prava revolucija – oni mogu pretvoriti grubu ideju u profesionalni dizajn za samo nekoliko sekundi.

To znači da svako može kreirati vizuale spremne za prodaju. Ovaj model vam omogućava prodaju personaliziranih proizvoda bez potrebe za skladištenjem robe.

Želite prodavati majice, šolje ili futrole za telefone? Dovoljno je kreirati dizajn, postaviti ga u katalog dobavljača štampe po narudžbi i dodati ga u vašu online prodavnicu.

Platforme poput Etsyja, Shopifyja i Redbubblea olakšavaju postavljanje trgovine i početak prodaje.

Evo kako to funkcioniše: Kada narudžba stigne, pružatelj usluga štampe po narudžbi brine se o štampanju, pakovanju i slanju proizvoda.

Za one koji su novi u e-trgovini, ovo je nizak rizik i odličan način za ulazak u posao. Nema potrebe za skladištenjem robe ili kupovinom velikih količina unaprijed.

Vaš zadatak ostaje zabavni dio: kreiranje dizajna i izgradnja vlastitog brenda. Alati poput Midjourney i DALL·E omogućavaju vam da brzo kreirate jedinstvene, visokokvalitetne dizajne s kratkim tekstualnim opisima.

Većina ljudi koji prodaju print-on-demand zarađuju između 1.583 i 9.833 dolara mjesečno.

Prosječna plata je oko 4.639 dolara, što je otprilike 27 dolara po satu. Ono što počinje kao sporedni projekat može postepeno prerasti u ozbiljan posao – ako nastavite usavršavati svoje dizajne i promovirati svoju trgovinu.

Online kursevi kao profitabilan posao

Niste dizajner? Nemate tehničkog znanja? Nije važno. Umjetna inteligencija eliminira tehničke komplikacije, tako da se možete fokusirati na ono što najbolje radite – podučavanje.

Prvi korak: odaberite temu. To može biti bilo šta – od vrtlarstva do knjigovodstva i fitnes treninga.

Alati umjetne inteligencije vam zatim mogu pomoći u kreiranju planova lekcija, ciljeva učenja, pa čak i cijele strukture kursa za vašu publiku. Osim toga, mogu generirati slike, uređivati ​​vaše videozapise, kreirati radne listove, pa čak i promocije na društvenim mrežama.

Aplikacije usmjerene na video poput Synthesia i D-ID podižu stvari na viši nivo tako što čine da vaši kursevi izgledaju profesionalno – uz minimalan napor.

Kada budete spremni, možete postaviti svoj kurs na Udemy, Teachable, Skillshare ili čak kreirati vlastitu web stranicu ako želite veću kontrolu.

Koliko ćete zaraditi ne zavisi toliko od platforme, već od toga kako pozicionirate svoj kurs.

Mnogi autori online kurseva zarađuju između 1.000 i 10.000 dolara mjesečno, dok najbolji zarađuju preko 50.000 dolara mjesečno.

Kursevi koji pokrivaju specijalizirane tražene vještine, kao što su automatizacija rada u Excelu ili fitness coaching, često daju bolje rezultate od općih tema.

Prava prednost ovdje je skalabilnost – dobar kurs može nastaviti generirati prihod mjesecima ili čak godinama nakon što ste ga kreirali.

Transkripcija ne izlazi iz mode

Transkripcija je jedan od onih poslova koji nikad ne izlaze iz mode. Istraživači često imaju gomilu intervjua koje moraju obraditi, a firme nemaju uvijek osoblje za pretvaranje audio snimaka u tekst. Postoji otvoreno radno mjesto za slobodne transkripcioniste.

Platforme za freelancere poput Fiverra ili agencije poput TranscribeMe su odlične za početak. Proces je jednostavan: alati umjetne inteligencije poput Restreama ili Otter.ai izrađuju transkript, a vi ga prilagođavate.

Potrebno je provjeriti tačnost, rasporediti tekst i osigurati da sve teče prirodno. Budući da vještačka inteligencija nije uvijek tačna, važno je osigurati vrhunski kvalitet.

Većina općih transkripcionista zarađuje od 10 do 20 dolara po satu, dok specijalizirani – poput medicinskih ili pravnih transkripcionista – često zarađuju između 20 i 45 dolara po satu. Budući da vještačka inteligencija obavlja najzahtjevniji dio posla, možete raditi brže, preuzeti više poslova i povećati svoju zaradu.

Izdavanje knjiga

Čitaoci uvijek traže knjige koje ih uče nečemu novom ili pobuđuju njihovu znatiželju. Ako imate lična iskustva ili znanje u određenoj oblasti, njihovo pretvaranje u e-knjigu (eBook) može biti praktičan način za generisanje prihoda.

Asistenti za pisanje, poput ChatGPT-a, mogu vam pomoći da započnete proces predlaganjem ideja, kreiranjem osnovne strukture knjige, pa čak i pisanjem dijelova teksta.

Da biste knjigu učinili zaista svojom, potrebno je da provjerite činjenice i dodate lične uvide i perspektivu. Alati za uređivanje također mogu pomoći u ispravljanju grešaka, poboljšanju stila pisanja i profesionalnijem tekstu.

Nakon što završite rukopis, alati za dizajn zasnovani na umjetnoj inteligenciji mogu vam pomoći da kreirate profesionalni izgled i korice knjige. Nakon toga, možete je objaviti putem platformi poput Amazon KDP, Barnes & Noble Press i Apple Books, lako dopirući do čitalaca širom svijeta.

Koliko možete zaraditi?

Zarada varira od autora do autora. Jedna studija iz 2023. godine otkrila je da prosječni autor koji samostalno objavljuje djela zarađuje oko 82.600 dolara godišnje.

Većina, međutim, zarađuje bliže 12.749 dolara. Neki autori zarađuju više, ali čak i niži prihodi mogu vremenom rasti uz dosljedno pisanje i promociju.

Kako sve više ljudi traži načine za zaradu dodatnog prihoda, dodatni poslovi vezani za umjetnu inteligenciju postaju realna i praktična opcija.

Ne treba vam prestižna diploma ili godine obuke – dovoljno je imati znatiželju i volju da pokušate. Samo istrajte i sve ćete naučiti usput.

Shaw Dewan, saradnik Forbesa

