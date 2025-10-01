I dalje ste bez posla nakon mjeseci prijavljivanja na konkurse: Ovo su razlozi

Biti nezaposlen je vjerovatno jedan od najgorih osjećaja koje možete doživjeti. Nakon truda uloženog u sređivanje radne biografije, prijavljivanja na svaki oglas koji pronađete i priprema za intervjue, često dobijete isti rezultat ili email sa porukom „žao nam je, ali…“ ili nikakav odgovor.

Tada počinju da se javljaju osjećanja sumnje u sebe, frustracije i obeshrabrenosti. Počinjete da se pitate šta nije u redu sa vama i da li ćete ikada pronaći posao. Istina je da niste sami. Prema podacima američkog Biroa za statistiku rada, 7,2 miliona ljudi bilo je nezaposleno u julu 2025, uz stopu nezaposlenosti od 4,2 odsto.

Iako sreća igra određenu ulogu, neki razlozi zbog kojih ste duže vrijeme bez posla ipak su pod vašom kontrolom. Ako ih prepoznate i prilagodite svoj pristup, možete povećati svoje šanse.

Evo četiri razloga zbog kojih ste i dalje bez posla

Prijavljujete se na sve moguće poslove

Jedna od čestih grešaka pri traženju posla je slanje što većeg broja prijava. I to u nadi da ćete ubrzati zapošljavanje. Međutim, ovakav neciljani pristup često ne daje rezultate. Zašto? Zato što kada se prijavljujete na sve, ne ističete se ni u jednoj oblasti. Zato ni regruteri ne mogu da vide kako se uklapate u određenu ulogu.

Zato prilagodite svoj pristup na osnovu onoga što zaista želite. Koje pozicije odgovaraju vašim vještinama, iskustvu i interesovanjima? Na primjer, ako imate iskustva u digitalnom marketingu i volite da kreirate sadržaj, fokusirajte se na pozicije kao što su menadžer društvenih mreža, strateg za sadržaj, marketing analitičar ili SEO specijalista, umjesto da se prijavljujete za administrativne ili korisničke službe koje nisu u vašem domenu.

Zatim prilagodite svoju propratnu (motivacionu) poruku i CV. Na primjer, ako ciljate na poziciju content strategista (stratega za sadržaj), istaknite svoje vještine istraživanja, iskustvo u planiranju kampanja i stručnost u kreiranju sadržaja koji donosi rezultate. Kada regruteri vide konkretne brojke kao što je povećanje angažovanja za 300 posto odmah će moći da prepoznaju kako biste bili dragocjen dodatak njihovom timu.

Treba koristiti svoju postojeću mrežu kontakata

Možda ste toliko fokusirani na građenje novih poznanstava da zaboravljate koliko vrijednosti može donijeti vaša postojeća mreža. Iako umrežavanje na događajima može otvoriti vrata, ne zaboravite da se obratite bivšim kolegama i mentorima, prijateljima s fakulteta, saradnicima s ranijih projekata, pa čak i bivšim klijentima.

Ljepota ponovnog povezivanja s ovim ljudima jeste u tome što ne počinjete iz početka, oni već znaju kako radite pod pritiskom, kako poštujete rokove i kako se suočavate sa izazovima samouvjereno. Zato im je lakše da stanu iza vas, pohvale vaš rad i čak vas preporuče drugim poslodavcima.

Budite konkretni u vezi sa pozicijom za koju ste zainteresovani i priložite svoj CV, portfolio ili LinkedIn profil kako biste olakšali proces. Naravno, komunikacija ne mora biti jednosmjerna. Pokažite da ste spremni i da njima pomognete, bilo da je to dijeljenjem korisnih informacija ili podrškom na određenim projektima. Kada njegujete iskrene odnose, prilike prirodno dolaze same od sebe.

Ne znate kako da ispričate pravu priču za pravu poziciju

Svaki kandidat može imati prednost u odnosu na druge, ali to ne mora biti jasno u vašoj prijavi ako ne znate kako da ispričate svoju priču na pravi način. Naravno, uvijek možete ispričati priču koju su vam drugi pričali, ali ne nužno onu koju vi želite da podijelite.

Na primjer, koji je bio taj poseban projekat na kojem ste radili? Na koje uspjehe ste najponosniji? Kakav je bio uticaj vašeg rada? Kako vas je to oblikovalo kao profesionalca i na koji način sada pristupate rješavanju problema? Razmišljanjem o ovim pitanjima možete izbjeći generičke odgovore i zvučati autentičnije, samouvjerenije i jedinstvenije u odnosu na druge kandidate.

Tržište je teško

Iako postoje stvari na kojima možda treba da poradite, nije uvijek sve do vas. Istina je da je tržište rada teško, i to je u redu. Od maja 2024. stopa nezaposlenosti se kretala između četiri i 4,2 odsto. Američki Biro za statistiku rada takođe je izvijestio da je broj osoba koje su nezaposlene 27 nedjelja ili duže porastao skoro 180.000 i sada iznosi 1,8 miliona. Ovi podaci pokazuju koliko tržište rada može biti konkurentno.

Čak i najkvalifikovaniji ljudi nisu imuni na odbijanja. Problem nije u vama, već u okruženju. Zato je važno da pratite aktuelne trendove, kao što je korišćenje vještačke inteligencije za brže zapošljavanje ili rastuća važnost vještina u odnosu na diplome. Tržište može biti teško, ali postoje resursi koji vam mogu pomoći da se prilagodite i istaknete.

Emocionalni i finansijski izazovi nezaposlenosti nikada nisu laki, posebno kada vaše uštede počnu da se troše. Ali zapamtite, ovo je samo faza. Prepoznavanjem razloga zbog kojih ste i dalje bez posla nakon mjeseci apliciranja i pravljenjem potrebnih promjena, uskoro ćete ponovo biti u igri. Navijamo za vas!

Sho Dewan, saradnik Forbesa