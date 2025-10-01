Kapital sa vizijom: Emil Tedeschi na konferenciji „Horizonti kapitala“ u organizaciji ASA Banke

Na drugoj konferenciji Horizonti kapitala, koju je organizovala ASA Banka, jedan od najuticajnijih poslovnih lidera regije, Emil Tedeschi, osnivač i predsjednik Uprave Atlantic Grupe, podijelio je svoja razmišljanja o kapitalu, odgovornosti vlasništva i izazovima tržišta današnjice. U razgovoru s Ivanom Radakom, urednikom Forbes Srbija, Tedeschi je govorio otvoreno, autentično i bez uobičajenog korporativnog filtera.

U vremenu koje karakterišu geopolitičke nestabilnosti, inflacija i poremećeni lanci snabdijevanja, Tedeschi je priznao da ni jedna kompanija – pa ni Atlantic Grupa – nije imuna na kompleksnost poslovanja. „Niko nas nije školovao za ovakve okolnosti“, rekao je, dodajući da unatoč izazovima, kompanija s preko 5.500 zaposlenih i 16 proizvodnih pogona (uključujući dvije fabrike u BiH) nastavlja raditi stabilno i efikasno.

Publika je imala priliku čuti i manje poznate, lične priče iz perioda kada je Atlantic Grupa bila na početku. Tedeschi je evocirao trenutke kada su ih potencijalni investitori, smatrajući posao neperspektivnim, ostavili same u sobi. Osjećaji koje tada nije mogao izbjeći bili su stid, bijes i očaj. Međutim, upravo su te situacije oblikovale njegov pristup kapitalu – ne samo kao sredstvu za rast, nego i kao odnosu koji se temelji na povjerenju i dugoročnom promišljanju.

Posebno se osvrnuo na trenutak kada su morali odbiti kapilarno ulaganje, svjesni da bi time izgubili kontrolu nad kompanijom. Umjesto toga, pronašli su finansijsko rješenje kroz mezzanine model i kombinaciju duga i vlasničkog kapitala, što je na kraju omogućilo uspješnu akviziciju Cedevite.

Govoreći o savremenim izvorima kapitala, Tedeschi je naglasio da novca danas ima više nego ikad – ali je problem u ljudima, ne u novcu. Povjerenje, transparentnost i kvalitetan tim su, po njegovim riječima, ono što određuje cijenu kapitala, a ne samo kamatne stope ili veličina tržišta. Njegova poruka bila je jasna: kapital traži sigurnost, viziju i odgovorne vlasnike.

Kroz razgovor se provukla i tema mentaliteta. Tedeschi smatra da je u regionu potrebno više psihološke otpornosti i manje pogrešnog poimanja vlasništva kao apsolutne moći. „Kompanija nije privatno vlasništvo i to ima svoja ograničenja“, rekao je, podcrtavajući da vlasništvo mora dolaziti s granicama, odgovornošću i jasnom odvojenošću privatnog i poslovnog.

Emil Tedeschi, Foto: Faruk Zametica

Kao ilustraciju poštenog tržišnog okruženja naveo je NBA ligu, gdje pravila važe za sve, a slabiji klubovi biraju bolje igrače upravo da bi se očuvala konkurentnost. Takav sistem, kaže, nedostaje evropskom poslovnom okruženju, koje često favorizuje velike i privilegovane aktere.

Završavajući razgovor, Tedeschi je istakao važnost stabilnosti kao regionalne komparativne prednosti. Ako regija želi napredovati i privući ozbiljan kapital, mora prvo riješiti unutrašnje nesuglasice i pokazati zrelost. „Ako smo sami sebi najveći neprijatelji, nikad nećemo imati investicije koje mijenjaju pravila igre“, poručio je.

Konferencija Horizonti kapitala još jednom je potvrdila svoju važnost kao prostor za dijalog među liderima finansijskog i realnog sektora. Kroz ovakve razgovore, regionalno tržište dobija ne samo uvide i analize, već i motivaciju da nastavi put razvoja na zdravim i održivim osnovama.