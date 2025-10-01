Forbes Magazin: Trebinje više nije tajna – Grad koji osvaja turiste sa svih meridijana (VIDEO)

U novom izdanju Forbes Magazina donosimo intervju sa Jovicom Miloševićem, direktorom Turističke organizacije Grada Trebinja. Nekada je grad imao jedan hotel, a danas su turistička atrakcija koju posjećuju turisti iz cijelog svijeta. Svake godine, ovaj grad na jugu Hercegovine bilježi rast posjeta, ali i pažljivo čuva svoju prepoznatljivu mjeru, mir i autentičan duh.

Iako je sezona na izmaku, ulice su i dalje pune gostiju. U Forbes Magazinu otkrivamo i ko su kupci nekretnina u ovom gradu, te da li je on i dalje najpovoljnija adresa za kupovinu u odnosu na druge bh. gradove kao i gradove u susjedstvu.

Forbes BiH

Iza zatvorenih vrata, godinama daleko od pažnje javnosti, vodi se pravni spor čije korijene treba tražiti još iz vremena bivše Jugoslavij. Elektro-gospodarstvo Slovenije pokrenulo je dva arbitražna postupka — jedan protiv Rudnika i Termolektrane Ugljevik pred arbitražom u Beogradu, i drugi protiv države Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Washingtonu.

U oba postupka, slovenačko preduzeće tražilo je gotovo identičnu stvar: naknadu za neisporučenu električnu energiju, povrat uloženih sredstava, te kamate za korištenje te investicije. Više detalja donosimo u večerašnjoj emisiji.